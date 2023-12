EPT Praga 15 dicembre 2023. Solo 3 azzurri passano il taglio del day3 con un totale di 46 players left a giocarsi il milionario Main Event dell’European Poker Tour nella capile ceca dove si sta mettendo in mostra anche Dario Alioto (in foto) che sfiora un altra picca con il 2° posto al 8-Game.

EPT Praga 15 dicembre 2023: €5.300 Main Event

Si è concluso il day3 del €5.300 Main Event EPT Praga, una giornata che iniziava con 179 players left e tra loro 14 italiani. Ne perdiamo per strada 11, con solo 3 azzurri che ritroveremo anche al day4 in corsa tra i 46 giocatori ancora vivi, che hanno un premio minimo di €18.260 in tasca. Si riprenderà dal livello 21, 10.000-15.000 big blind ante 15.000 con il norvegese Jon Kyte al comando del chipcount davanti a due ossi duri come Steve O’Dwyer e Teun Mulder. In top-10 anche Marle Spragg.

Rimangono in corsa altri big come Ramon Colillas intorno al milione e le quote rosa con Maria Lampropulos (435.000) e Leo Margets (170.000), anche se quest’ultima è cortissima. Tornando agli italiani, a guidare il trio azzurro c’è Ettore Esposito che con 700K è di poco avanti su Umberto Ruggeri a 695K, poi troviamo Marco Regonaschi più indietro a 425K.

TOP-10 CHIPCOUNT

1 Jon Kyte Norway 2,200,000

2 Steve O’Dwyer Ireland 1,915,000

3 Teun Mulder Netherlands 1,875,000

4 Cesar Garcia Spain 1,660,000

5 Marius Kudzmanas Lithuania 1,630,000

6 Padraig O’Neill Ireland 1,600,000

7 Tobias Garp Sweden 1,595,000

8 Marle Spragg USA 1,395,000

9 Omar Eljach Sweden 1,250,000

10 Asaf Groofi Israel 1,100,000

EPT Praga 15 dicembre 2023: €3.000 Mystery Bounty

Il day2 del €3.000 Mystery Bounty è fatale agli azzurri che escono tutti e 13 e non ritroveremo nessun connazionale tra i 16 players left in corsa per la picca e la prima moneta da 246 mila euro. Il migliore dei nostri è Francesco Delfoco che chiude al 17° posto per 14.070 euro di premio totale. Solo 186° Piero Alioto, fratello di Dario di cui parleremo dopo, che non arriva a premio manesca una busta pesante con una taglia da 25K.

Ecco i risultati degli italiani (piazzamento, premio, taglia e premio totale) e a seguire il chipcount comandato da Gab Yong Kim che stacca di poco il greco Pavlos Xanthopoulos.

RISULTATI AZZURRI

17 Francesco Delfoco 11.070€ 3.000€ 14.070€

50 Francesco Blasio 4.790€ 0 4.790€

76 Eros Calderone 3.630€ 19.000€ 22.630€

94 Roberto Musu 3.630€ 0 3.630€

107 Davide Muccini 3.160€ 11.000€ 14.160€

118 Tiziano Di Romualdo 0 3.000€ 3.000€

129 Alessandro Pichierri 0 2.000€ 2.000€

134 Fabio Peluso 0 1.000€ 1.000€

186 Piero Alioto 0 25.000€ 25.000€

209 Nicola Grieco 0 1.000€ 1.000€

TOP-10 CHIPCOUNT

1 Gab Yong Kim Korea 3,790,000

2 Pavlos Xanthopoulos Greece 3,265,000

3 Robert Schulz Germany 2,395,000

4 Marius Gicovanu Romania 1,770,000

5 Ioannis Poullos Greece 1,755,000

6 Ioannis Oikonomidis Greece 1,665,000

7 Aleksandar Tomovic Serbia 1,500,000

8 Youngshin Im Korea 1,390,000

9 Cornelis Van Gent Netherlands 1,345,000

10 Adam Martinsson Sweden 1,060,000

Gli altri tornei: Dario Alioto sfiora un altra picca

Un caldissimo Dario Alioto, dopo il podio all’evento PLO dell’altro giorno, sfiora un altra picca chiudendo da runner up al €5.200 8-Game che ha visto la partecipazione di 26 giocatori con 5 a premio, con Ryu che mette in tasca €35.200. Il siciliano si arrende a Tobias Hausen nel testa a testa finale.

FINALE 8-GAME

1 Tobias Hausen €43.600

2 Dario Alioto €35.200

3 Parker Talbot €20.500

4 Sampo Ryynanen €14.800

5 Dainius Antanaitis €12.000

Negli altri Side event si è giocato il €1.100 NLHE con singolo rientro che ha visto 474 partecipanti. In 71 sono passati al day 2 e tra loro troviamo 7 azzurri: Andrea Leonardo Romeo (il migliore dei nostri con 320.000 gettoni per il 10° posto nel chipcount), Riccardo Paoloni (273k), Vito Vella (273k), Bartolomeo Tato (174k), Luca Bertolacci (166k), Davide Muccini (165k) e Walter Treccarichi (97k).