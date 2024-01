Poker Live 17 gennaio 2024. A Cipro si entra nel vivo del Warm Up Merit Poker Western Series 2024 con altri due italiani protagonisti tra day1B e day1C, Ermanno Di Nicola e Fabio Peluso. Intanto in Liechtenstein si è concluso il White Wolf Main Event vinto da Dorjan Ushe. Negli States Daniel Negreanu runner-up al PGT Kick-off.

Poker Live 17 gennaio 2024: Merit Poker Western Series 2024

Iniziamo da Cipro col proseguimento dei flight iniziali del $2.200 Warm Up, delle Merit Poker Western Series 2024. Ieri se ne sono giocati due, il day1B e il day1C dove abbiamo trovato altri due protagonisti azzurri, dopo i 4 che si sono messi in mostra al day1A.

Ermanno Di Nicola si prende i riflettori del day1B dove chiude da chipleader assoluto con 937.500 gettoni, al comando dei 68 giocatori che si sono qualificati al day2, e tra loro anche nomi importanti, come il libanese Joseph Mouwad, vincitore di un EPT Londra ormai 17 anni fa, e Andrey Pateychuk che ricordiamo bene visto che vinse l’edizione 2011 dell’EPT giocato a San Remo.

Colori azzurri in alto anche al day1C, quando in serata è Fabio Peluso a mettersi in mostra imbustando 267K, molto meno rispetto a Di Nicola, ma buoni comunque per il 2° posto di giornata, dietro al solo John Doe che chiude al vertice con 330.000 chips.

Poker Live 17 gennaio 2024: White Wolf Main Event Liechtenstein

In Liechtenstein si è concluso il White Wolf Main Event, torneo organizzato da EuroRounders e PkLive360 al Grand Casino di Bendern, che ha richiamato 565 giocatori a fronte di un buy-in da €440 che ha permesso di raccogliere €208.000 in montepremi, superando nettamente il garantito previsto.

La vittoria è andata a Dorjan Ushe che ha portato a casa 25.000 franchi svizzeri di premio, ma il bottino maggiore è di Dritan Kaleci che incassa 32.000 CHF dopo il deal ICM con Ushe prima dell’inizio del testa a testa finale.

FINALE WHITE WOLF

1. Dorjan Ushe Chf 25.000

2. Dritan Kaleci Chf 32.000

3. F.Y. Chf 15.770

4. Yana Chf 12.420

5. Azad Gozler Chf 9.760

6. CK Chf 7.630

7. Saverio Carfi Chf 5. 740

8. Thanh Tung Nguyen Chf 4.000

PGT Kick-off: Negranu battuto da Kristen Foxen

Andiamo negli States dove si è concluso l‘evento #5 del PGT Kick-off, la kermesse di tornei ad alto buy-in in cui il canadese Daniel Negreanu è andato già a trionfare nel primo evento inaugurale.

Insomma, dopo un 2023 disastroso Kid Poker sembra aver iniziato il 2024 con un altra marcia e altri $106.000 incassati, anche se nel testa a testa finale si è dovuto arrendere alla connazionale Kristen Foxen che porta a casa la prima moneta da $165.000.

FINALE EVENTO #5 PGT KICK-OFF

1° Kristen Foxen Canada $ 165.000

2° Daniel Negreanu Canada $ 105.000

3° Samuel Laskowtiz Stati Uniti $ 70.000

4° Aram Zobian Stati Uniti $ 50.000

5° Alex Foxen Stati Uniti $ 40.000

6° Masashi Oya Giappone $ 30.000