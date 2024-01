Poker Live 23 gennaio 2024. Tanti tornei in giro per l’Europa, iniziamo ovviamente da Cipro dove si sta giocando il torneo più interessante, il Main Event Merit Poker Series con altri 3 italiani che passano al day2 (9 azzurri left in totale). Si sono conclusi anche i tornei a Rozvadov ($ZTO$ Grand Prix vinto da DOV-HOZ) e in Liechtenstein (Wolf High Roller vinto da Alexandros Digiorgios in foto copertina by EuroRounders).

Poker Live 23 gennaio 2024: Main Event Merit Poker day1C

Si è giocato il day1C del $3.300 Main Event Merit Poker Western Series 2024 col torneo che raggiunge i 511 iscritti, superando il milione e mezzo di euro garantiti. Al day2 passano in 223 players left, numeri non ancora definitivi visto che le registrazioni tardive rimangono aperte fino ad inizio day2.

Una giornata in cui troveremo 9 italiani visto che dal flight di ieri ne sono passati altri 3. Il migliore è stato Gianfranco Iaculli che con 342.500 gettoni è in top-10 del chipcount dominato da John Doe (uff), su bielorusso Siarhei Chudapal e sulla coppia libanese formata da Amine Karami e Ali El-Siblani.

Molto bene anche Giuliano Boellis che con 317K è il 9° migliore di giornata. Poco più indietro ritroviamo Ermanno Di Nicola che si è già messo in mostra con un ITM al Warm Up, e che questa volta procede verso il day2 dopo aver imbustato 217.000 chips.

Poker Live 23 gennaio 2024: Chipcount Merit Poker Series

TOP-10 CHIPCOUNT DAY1C

1 John Doe S N/A 538,500

2 Siarhei Chudapal Belarus 405,500

3 Amine Karami Lebanon 392,000

4 Ali El-Siblani Lebanon 372,000

5 Gianfranco Iaculli Italy 342,500

6 Thomas Eychenne France 334,500

7 Nuri Hadioglu Turkey 334,000

8 Hassanin Hashim New Zealand 330,000

9 Giuliano Boellis Italy 317,000

10 Mihai Tusnea Romania 317,000

AZZURRI AL DAY2

Fabio Peluso 657.000

Candido Cappiello 476.500

Gianfranco Iaculli 342.500

Giuliano Boellis 317.000

Andrea Dato 314.500

Eugenio Peralta 298.500

Ermanno Di Nicola 217.000

Umberto Ruggeri 138.500

Fausto Tantillo 129.500

Gli altri tornei in Europa

Vediamo velocemente anche gli altri tornei che si sono conclusi da poco in giro per l’Europa, iniziando dal $ZTO$ Grand Prix al King’s Resort di Rozvadov, un torneo che metteva in palio una prima moneta dia €84.500 vinta dall’israeliano DOV-HOZ che incassa anche il ticket per il Main Wsop Europe di ottobre 2024 dopo aver battuto il georgiano Giorgi Barabadze nel testa a testa finale, col runner up che incassa 53.550 euro di premio. Presenti anche i colori italiani con un ottimo Corrado Martinelli che chiude al 6° posto per €23.300.

FINALE $ZTO$ GRAND PRIX

1 DOV-HOZ Israel € 84.050

2 Giorgi Barabadze Georgia € 53.550

3 Catalin Paul Diac Romania € 40.700

4 Michael Adam Czech Republic € 32.950

5 Radu Pitic Romania € 27.800

6 Corrado Martinelli Italy € 23.300

7 Peter Müller Germany € 9.900

8 Eden Azulay Israel € 7.050

9 Bartlomiei Stefan Zych Poland € 5.450

Si è concluso anche il Wolf High Roller Liechtenstein, torneo organizzato da Euro Rounders e PkLive360 al Grand Casino di Bendern in Liechtenstein che ha visto 246 iscritti che hanno pagato il buy-in da 1.100 CHF per un montepremi di 242,100 franchi svizzeri, e proprio uno svizzero che conosciamo bene, perché spesso presente da anni nei circuiti italiani, Roberto Begni, è il primo out del final table al 8° posto (la giornata iniziava comunque con 18 players left).

L’italiano Giuseppe Biancoviso, protagonista di un ottimo inizio, si arrende in 6° posizione per 12.100 CHF e subito dopo, al 5° posto, è out anche Danilo Bedini per 15.730 CHF, con le speranze azzurre che si esauriscono così. Rimasti in tre si opta per un deal ICM; l’azione riprende e Mariano Monti è eliminato sul gradino basso del podio. Il finale, con in palio 9.000 franchi lasciati in ballo dopo l’accordo, è tutto in salsa greca con la vittoria di Alexandros Digiorgios su Symeon Alexandridis.

FINALE WOLF HIGH ROLLER

1 Alexandros Digiorgios

2 Symeon Alexandridis

3 Mariano Monti

4 Dorian Ushe

5 Danilo Bedini

6 Giuseppe Biancoviso

7 Karl Manfred

8 Roberto Begni