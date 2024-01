Poker Live 26 gennaio 2024. Si è concluso il Main Event del Merit Poker Western Series, un finale amaro a Cipro dove vince il francese Mokrani (in foto by Merit Poker) in un final day in cui avevamo Di Nicola e Boellis che partivano al comando, ma non riescono nemmeno a rientrare al tavolo finale. Intanto a Madrid è iniziato l’888Live con Paolo Boi subito chipleader; bene anche Costantino Russo.

Poker Live 26 gennaio 2024: finale amaro a Cipro

Il sipario cala al Crystal Cove Hotel and Casino di Cipro con il $3.300 Main Event Merit Poker Western Series 2024 che viene vinto dal francese Mohamed Mokrani che porta a casa la prima moneta da $342,500 dopo aver superato Nichan Khorchidian nel testa a testa finale, con il brasiliano Felipe Ketzer che mantiene fede alle premesse di inizio giornata e chiude sul podio.

Delusione invece per gli azzurri che iniziavano il final day al comando del chipcount, ma che non riescono a raggiungere nemmeno il tavolo finale, un vero peccato visto che qui a Cipro avevamo aperto con la vittoria di Andrian nel Warm Up, e potevamo chiudere col botto. Ermanno Di Nicola però, da chipleader esce al 11° posto per $25.200 di premio. Ad eliminarlo è il libanese, futuro runner up, che con K-J chiama l’all-in di Ermanno che con Q-6 non trova aiuti.

Giuliano Boellis prima si illude con un raddoppio fortunato, quando con 10-10 scoppia la coppia di K e risale nel chipcount, ma non abbastzan visto che poco dopo con J-J si schianta con A-A di Khorchidian che non gli lascia scampo. Per Boellis un 10° posto, e anche in questo caso il premio è di $25.200.

Risultati Finali Main Event Merit Poker Western Series 2024

FINALE MAIN EVENT MERIT POKER WESTERN SERIES 2024

1 Mohamed Mokrani France $342,500

2 Nichan Khorchidian Lebanon $252,500

3 Felipe Ketzer Brazil $155,000

4 Christophe Panetti Switzerland $114,400

5 Damir Zhugralin Kazakhstan $85,700

6 Mustafa Ercan Turkey $69,100

7 Antoine Hasbani Lebanon $57,300

8 Samy Barka France $45,600

9 Hadi Khordbin Iran $34,300

Poker Live 26 gennaio 2024: inizia l’888LIVE Madrid

In Spagna è iniziato il €888 Main Event 888Poker Live Madrid con un day1A da 86 iscritti e in 20 passano alla seconda giornata. Anche qui italiani sugli scudi visto che a comandare le operazioni da chipleader, troviamo Paolo Boi che imbusta 535.000 gettoni, staccando tutti, ad iniziare dallo spagnolo Daniel Tafur che troviamo al 2° posto, ma staccato con 367K.

Boi non è l’unico italiano a partire bene in terra iberica, c’è anche Costantino Russo che con 221.000 gettoni riesce a chiudere al 6° posto del chipcount. Oggi si gioca il day1B mentre per domani è in programma il day1C. Domenica mattina, in versione turbo, ci sarà un ultima possibilità e un ultimo flight col day1D, poi dal pomeriggio si inizia a fare sul serio col day2.

TOP-10 CHIPCOUNT 888LIVE MADRID

1 Paolo Boi Italy 535,000

2 Daniel Tafur Spain 367,000

3 Joseph Matter n/a 356,000

4 Jorge Ufano Spain 334,000

5 Jonas ten Cate Netherlands 312,000

6 Constantino Russo Italy 221,000

7 Jorge Palomino Spain 212,000

8 Jonas Ferrut France 198,000

9 Gregory Grech France 186,000

10 Ahmed Abdella United Kingdom 184,000