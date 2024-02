Poker Live 1 febbraio 2024. Pavlo Tormozov (in foto by EuroRounders Blog) domina il day1C del IPS 1 milione garantito dove si mette in mostra anche il solito Marco Di Persio che chiude al 3° posto. Intanto a Las Vegas si sono conclusi altri due eventi della PokerGO Cup, vediamo come sono andati.

IPS 1 million day1C: domina Pavlo Tormozov

Al King’s Casino di Rozvadov si è giocato anche il day1C del ricco IPS da 1 milione di euro garantiti. Questa volta salgono a 96 gli iscritti, ma i flight iniziali sono ancora parecchi. A passare il taglio sono 13 giocatori e tra loro domina letteralmente Pavlo Tormozov che imbusta un monster stacca da 1085000 gettoni che non solo lo rende chipleader di giornata, ma chipleader generale al momento, visto che l’ucraino è l’unico finora ad aver superato il milione in chips.

Al 2° posto troviamo il giocatore di casa, il ceco Michal Skala con 653K e poi c’è gloria anche per l’Italia, col solito Marco Di Persio, sempre presente al King’s, che con 540K chiude la giornata al 3° posto. C’è anche un altro italiano che passa il taglio, anche se da più corto con 242K, si tratta di Flaviano Cammisuli.

CHIPCOUNT DAY1C

Pavlo Tormozov Ukraine 1085000

Michal Skala Czech Republic 653000

Marco Di Persio Italy 540000

Dan Sfarlea Romania 430000

Aleksandar Nikolaev Nanchev Bulgaria 370000

Stanislav Polacek Czech Republic 294000

Maria Constanza Lampropulos Greece 273000

Liviu Alexandru Nedelea Rafa2017 Romania 256000

Lorena Del Treppo Croatia 254000

Flaviano Cammisuli Italy 242000

Mikael Philipe Hen Hanouna AMISRHAI Israel 164000

Adrian Iacob Romania 153000

Marian Kubis eMKey Slovakia 88000

Poker Live 1 febbraio 2024: PokerGO Cup evento #4

Si continua a giocare anche a Las Vegas, all’Aria Casino, dove si sono giocati altri due tornei della PokerGo Cup. All’evento #4 $10,100 No-Limit Hold’em la vittoria va a Cary Katz, che dopo la vittoria alla PokerGO Cup 2023, porta a casa questo torneo e una prima moneta da 226.800 dollari, sfiorando i $40 vinti in carriera. Il campione 2023 si porta al 3° posto anche nella classifica generale del 2024 con 227 punti, a 25 lunghezze dal vincitore dell’Event #3 Jonathan Little, ora in vetta, mentre il vincitore dell’Event #2 Dylan Weisman è secondo con 240 punti.

L’ultimo ad arrendersi è stato Stoyan Madanzhiev, runner up per $145.800 di premio mentre a completare il podio troviamo Aram Zobian che incassa $105.300. In 4° posizione c’è Chino Rheem, poi Jeremy Ausmus e Jesse Lonis che era stato il primo eliminato di giornata, ma dopo oltre un ora di azione al tavolo.

FINALE POKERGO CUP #4

1 Cary Katz $226,800

2 Stoyan Madanzhiev $145,800

3 Aram Zobian $105,300

4 Chino Rheem $76,950

5 Jeremy Ausmus $56,700

6 Jesse Lonis $40,500

Poker Live 1 febbraio 2024: PokerGP Cup evento #5

Nella notte si è concluso anche l’evento #5 $10,100 No-limit hold’em della PokerGO Cup e questa volta la prima moneta vale 232,400 dollari e finisce nelle tasche di Justin Zaki che torna alla vittoria superando Joey Weissman nel testa a testa finale. Per il runner up c’è un premio da $149,400 mentre Stephen Chidwick completa il podio per $107,900 di premio.

FINALE POKERGO CUP #5

1 Justin Zaki United States $232,400

2 Joey Weissman United States $149,400

3 Stephen Chidwick United Kingdom $107,900

4 Sam Soverel United States $78,850

5 Justin Saliba United States $58,100

6 Joris Ruijs Netherlands $41,500