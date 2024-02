IPS 1 Million 2024 day1D. La 52° edizione del Italian Poker Sport, continua spedita col Main Event IPS da 1 milione garantiti che per il quarto flight richiama 337 giocatori, e ci sono ancora sei day1 da giocare! Intanto nell’ultima giornata domina Kazim Bilecan (in foto by EuroRounders blog) ma ci sono anche altri 4 italiani che approdano al day2.

IPS 1 Million 2024 day1D: coppia al comando e 4 azzurri players left

Si avvicina il fine settimana e salgono nettamente i numeri del day1D €390 Main Event IPS €1.000.000 GTD in corso al King’s Casino di Rozvadov, visto che in questo quarto flight (e non sarà di certo l’ultimo visto che ce ne sono ancora 6 per un totale di 10 flight iniziali) ci sono 337 entries, dopo una partenza in sordina in cui i primi tre flight non erano mai arrivati in tripla cifra di iscrizioni.

Al termine della giornata troviamo 39 sopravvissuti e tra loro il migliore è stato il turco Kazim Bilecan che imbusta 1.060.000 chips, seguito a breve distanza dall’israeliano Daniel Danny Eihaiany a quota 1.038.000, unici a sfondare il muro del milione in gettoni al day1, assieme a Tormozov che aveva dominato il day1C.

In 3° posizione troviamo l’italiano B.S che imbusta 874.000 chips e al momento dovrebbe essere il miglior azzurro tra quelli passati al day2 nei giorni precedenti. Il day1D premia altri italiani: Andrea Cacioppo (250.000), Marco Castellano (248.000) e Alessandro Barone (238.000), tutti però nelle parti basse del chipcount, dal 28° in giù.

Chipcount completo Day1D

Vediamo il chipcount completo al termine del day1D con 39 giocatori che avanzano alla seconda giornata di gioco.

CHIPCOUNT DAY1D IPS

Kazim Bilecan Turkey 1.060.000

Daniel Danny Eihaiany Israel 1.038.000

B.S. Italy 874.000

Paimon Germany 754.000

Enzo Marius Boucherat France 724.000

Maksym Knyzhenko Ukraine 717.000

Ruslan Volkov Ukraine 701.000

Franz Christian Doblinger Germany 692.000

APO96 Bosnia and Herzegovina 631.000

Jaromir Hanel Czech Republic 619.000

Florian Christian Kast Germany 601.000

Yizhaq Hay Israel 562.000

Manfred Friedrich Bass Germany 518.000

Sebastian Kappenberg Germany 513.000

PEPA G. Czech Republic 502.000

Kostadin Mihaylov Mihaylov Bulgaria 374.000

Patrick Ronacher Austria 365.000

CEMOOOOO Germany 352.000

Albert Ryan Santander Hernandez United States 351.000

Yann Laurent Frederic Lormel France 338.000

Tomas Kral Czech Republic 331.000

Yaron Turgeman Portugal 324.000

SLAVUJ Montenegro 318.000

Anthony Benja Mahaut France 294.000

Robert Nechifor Dascalescu Romania 283.000Maximilian Florian Hel Gruber Germany 273.000

Miroslav Navratil Czech Republic 256.000

Andrea Cacioppo Italy 250.000

Marco Castellano Italy 248.000

Andrei Alexandru Sasu Romania 245.000

Alessandro Barone Italy 238.000

Zdenek Dostal Czech Republic 238.000

Christos Christou Cyprus 227.000

Roland Schweinstetter Germany 227.000

Alexander Avraham Poizner Israel 200.000

Oliver Mihajlovski Macedonia, the former Yugoslav Republic of 194.000

ALL-IN Germany 165.000

BJKO7 Turkey 161.000

Dor Shlomo Edry Israel 36.000