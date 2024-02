Poker Live 7 febbraio 2024. L’ucraino Syzghanov vince il main event del circuito secondario del World Poker Tour, il WPT Prime che ha fatto nuovamente tappa in Provenza con grande successo. Da segnalare l’ottimo 6° posto di Andrea Volpi in terra francese mentre Vincenzo De Angelis tira il sipario al King’s, vincendo il Closer del IPS.

Poker Live 7 febbraio 2024: Andrea Volpi 6° al Wpt Prime Aix en Provence

In Provenza è iniziata la nuova stagione 2024 del circuito minore del World Poker Tour, col Wpt Prime Aix en Provence, torneo da €1.100 di buy-in che ha visto la partecipazione di 758 entries per un prize pool di 727mila euro diviso tra i migliori 96 ITM, con una prima moneta da €133.400 che finisce nelle tasche dell’ucraino Yakiv Syzghanov che vince in rimonta, battendo nel testa a testa finale Laurent Michot, runner up per €82.000.

E’ la seconda volta che il WPT fa tappa al Casino Grand col torneo organizzato in collaborazione con TexaPoker che ha visto aumentare del 40% le presenze rispetto allo scorso anno, in un torneo che aveva in programma tre flight iniziali come day1. In questo torneo si è messo in mostra anche l’italiano Andrea Volpi. Il player romano è arrivato fino al 6° posto, incassando €26.000 di premio.

Poker Live 7 febbraio 2024: Risultati finali WPT Prime

Ecco i risultati del final table al WPT Prime in Provenza

FINALE WPT PRIME AIX EN PROVENCE

1. Yakiv Syzghanov, 133.400 euro

2. Laurent Michot, 82.000 euro

3. Frédéric Normand, 61.000 euro

4. Dylan Cechowski, 45.000 euro

5. David Sacksick, 34.000€

6. Andrea Volpi, 26.000€

7. Erich Tedeschi, 20.000€

8. Gilles Michaud, 15.500 euro

IPS Closer: vittoria per Vincendo De Angelis

Si chiude col botto un Italian Poker Sport davvero ottimo per i colori azzurri al King’s Casino di Rozvadov. Dopo aver sfiorato il colpaccio col 2° posto di Biagio Morciano al Main Event, gli italiani chiudono col botto. Tocca a Vincenzo De Angelis tirare il sipario su questa kermesse di poker, vincendo l’IPS Closer, ultimo torneo di questa 52° edizione dell’Italian Poker Sport.

De Angelis (in foto by Euro Rounders Blog) ha battuto un Field da 180 iscritti per un buy in di 130 + 20 euro. I premi sono stati divisi tra i migliori 21 piazzati, e il migliore come detto è stato De Angelis che incassa la prima moneta da €5.335 dopo aver battuto il marocchino MED nel testa a testa finale. Subito prima avevano chiuso in 3° e 4° posizioni i francesi David Ossia Sarovier e Clement Henry Cure.

Nella top ten altri due players azzurri, ovvero Francesco Micera e Giorgio Di Scala al 9° e 10° posto, vincono rispettivamente 534 e 445 euro di premio. Portiamo ITM altri italiani come Orazio Spaccavento, Santo Sidoti ed Ettore Esposito.

FINALE IPS CLOSER

Vincenzo De Angelis – Italy – € 5.334

MED – Morocco – € 3.635

David Ossia Sarovier – France – € 2.401

Clement Henry Cure – France – € 1.978

Mr. XXX – Germany – € 1.589

Florin Adrian Bilan – Romania – € 1.245

Nizar Abu Daoud – Israel – € 934

zero All-in – Ukraine – € 689

Francesco Micera – Italy – € 534

Giorgio Di Scala – Italy – € 445