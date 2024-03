Poker Live 1 marzo 2024. A Malta è iniziato l’IPO con i primi due flight che hanno messo in evidenza diversi azzurri, su tutti: Marco Bartolini, Gaetano Passalacqua, Enrico Grella ed Alberto Cigliano. Al Rozvadov si giocano le France Poker Series, e anche qui gli italiani sono protagonisti. Negli States Maurice Hawkins sfiora un altro anello WSOPC chiudendo 3° ad un super evento da 1.659 entries al Cherokee Casino.

Poker Live 1 marzo 2024: IPO Malta day1A

Nell’isola al centro del Mediterraneo è iniziata la nuova edizione dell‘Italian Poker Open, l’IPO Malta con il €550 Main Event che mette in palio un garantito da 500 mila euro. Si sono giocati i primi due di ben 7 flight iniziali che ci accompagneranno nei prossimi giorni.

Il day1A (con buy-in “scontato” a €450) abbiamo 140 iscritti e il migliore è Victor Fryda che con 403.000 è l’unico a superare i 400K in gettoni. Alberto Cigliano si mette in mostra come migliore degli italiani con 286.000 chips (6° posto generale), seguito da Lorenzo Ciangherotti che chiude ad un passo dai 200K (11° posto), poi abbiamo anche Michele Tocci (149.000) e Luigi D’Alterio (97.000). Più corti Angelo Patanè (73.000) e Angelo Vietti. In tutto sono passati 32 giocatori.

TOP-10 CHIPCOUNT DAY1A IPO MALTA

1 FRYDA VICTOR MACEO 403.000

2 SAHLIN DANIEL GUSTAV 354.000

3 PEREIRA HENRIQUES DANIEL FILIPE 353.000

4 RIBATALLADA RUIZ JORDI 344.000

5 ZUCZKOWSKI XAVIER 293.000

6 CIGLIANO ALBERTO 286.000

7 LEVY IDAN 244.000

8 VELLA MARK ANTHONY 217.000

9 GIALANZE KARL 207.000

10 VOERTMANN JENS 203.000

Poker Live 1 marzo 2024: IPO Malta day1B

Col day1B (sempre scontato di €100 nel buy-in) si sale a 205 iscritti e in 46 passano il taglio. Qui il migliore è Arsens Gordejevs che imbusta 414.000 chips ma anche in questo secondo flight abbiamo da segnalare alcuni azzurri che ritroveremo al day2. Ben 4 occupano la top-10, con Marco Bartolini il migliore dei nostri con 375.000 chips, ma sono andati forte anche Gaetano Passalacqua (370.000), Enrico Grella (292.000) e Stefano Schiano (233.000).

Più indietro Mario Perati, ma parliamo di un ottimo giocatore, anche esperto, che potrà far valere il tesoretto di 113.500 chips che ha accumulato al day1B. Passano da corti anche Dario Marinelli (89.000) ed Alessandro Pichierri (44.000).

TOP-10 CHIPCOUNT DAY1B IPO MALTA

1 GORDEJEVS ARSENS 414.000

2 NYGAARD VEGARD 398.000

3 CUTAJAR ANDREW 385.000

4 PEARSON PHILIP LAURENCE 383.000

5 BARTOLINI MARCO 375.000

6 PASSALACQUA GAETANO 370.000

7 GRELLA ENRICO 292.000

8 OLAVE QUESADA SAMUEL 244.000

9 SCHIANO STEFANO 233.000

10 ANASTASAKIS DIMITRIOS 226.000

Gli altri tornei, da Rozvadov agli States

In Europa si gioca come sempre al King’s Casino di Rozvadov dove si è appena concluso l’EPSC, l’European poker sport championship, vinto dall’olandese olandese Theodoor Bernard Woolschotc che ha incassato una prima moneta da €55.450. Due azzurri a premio: Vincenzo Cascone e B.S che chiudono entrambi in top-20 per un premio da 1755 euro.

FINALE ESPC

Theodoor Bernard Woolschot – Netherlands € 55.450

Dr. BlackJack – Germany € 37.850

Zlataner – Germany € 29.600

Florin Adrian Bilan – Romania € 24.800

Dennis Bayerlein – Germany € 11.250

Steffen Boddin – Germany € 8.350

Roy Gal – Germany € 5.975

Josef Demir – Germany € 4.250

Martin Loehn – Germany € 3.366

PEPA G. – Czech Republic € 2.775

Ora al King’s si stanno giocando le France Poker Festival organizzate da Euro Rounders e texApoker, con un Main Event da €165+€25 che garantisce comunque 500 mila euro di montepremi. Al day1A ci sono stati 83 iscritti, con l’italiano Profiler90 che guida gli 8 sopravissuti a fine giornata.

Al day1B altri 67 entries e sono in 7 a passare il taglio. Il migliore è Raid Mohammad Mahdi che ha imbustato 560.000 chips. Qui ritroviamo l’azzurro B.S. che con 424K è al 3° posto di giornata.

Al day1C gli iscritti salgono a 103 e c’è un grande dominatore, l’ucraino Vladyslav Pohribnyi che con 793K fa scivolare in 2° posizione l’azzurro Profiler90 nel chipcount generale. Qui non si segnalano azzurri al day2.

Infine il day1D con cui il torneo ha cambiato passo (ma come detto mancano ancora diversi flight iniziali) con 278 entries, più di tutti quelli messi insieme nei primi 3 giorni di torneo. Qui a spiccare su tutti è l’israeliano Aviv David Hayun con 667K, e anche qui non si segnalano italiani.

Passiamo negli States dove si è concluso un Wsop Circuit Cherokee impressionante con 1.659 entries e oltre 2,5 milioni di dollari in palio. La prima moneta vale $383.856 e viene vinta da Tyler Barnes che batte Zachary Gilbert nel testa a testa finale, e porta a casa anche il 2° anello WSOPC in carriera, beffando Maurice Hawkins che cercava di vincere il 16°, per tornare in corsa tra i record-man (ne parlavamo giusto l’altro giorno QUI del record-man Ari Engel).

Questa volta Hawkins si ferma sul gradino basso del podio, accontentandosi si $178.870 di premio, ma dimostrando ancora una volta un grande gioco visto l’enorme Field con cui si è confrontato, ben diverso dal field online con cui Engel ha vinto l’ultimo braccialetto WSOPC (il suo 17° in carriera!).

TOP-10 FINALE WSOPC CHEROKEE

1 Tyler Barnes Pinehurst, NC $383,856

2 Zachary Gilbert Hillsborough, NC $237,256

3 Maurice Hawkins West Palm Beach, FL $178,870

4 Michael Wang Las Vegas, NV $136,052

5 Adam Hendrix Anchorage, AK $104,413

6 Andrew Moreno San Diego, CA $80,857

7 David Yue Murfreesboro, TN $63,188

8 Christopher Mo Tampa, FL $49,836

9 Rubin Chappell Youngstown, OH $39,671

