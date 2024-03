Poker Live 4 marzo 2024. Al Casino Portomaso continua IPO Malta con le ottime prove nel weekend da parte di: Claudio Cappiello, Alexandre Gabriel Ciureanu, Davide Suriano e Federico Cirillo. Intanto al King’s Casino grandi numeri per il France Poker Festival giunto a sua volta alle fasi finali.

Poker Live 4 marzo 2024: IPO Malta i primi flight

Ci eravamo lasciati con i risultati dei primi 2 flight del €550 Main Event IPO Malta €500.000 GTD che è continuato nel fine settimana dal Casino Portomaso dell’isola al centro del Mediterraneo, che ha richiamato tantissimi giocatori.

Al day1C passano 26 giocatori, e il chipleader è un nome eccellente, quello di Candido Cappiello che imbusta quasi 600K ed è il primo chipleader azzurro di giornata, dopo che i primi due flight erano stati dominati da giocatori stranieri. Giornata positiva anche per Alessandro Comi con 570k, e per Davide Gelardi che con 521K completano il podio.

TOP-5 CHIPCOUNT DAY1C

#1 CAPPIELLO CLAUDIO 593.000

#2 COMI ALESSANDRO 570.000

#3 GELARDI DAVIDE 521.000

#4 GRAZIANO CARMELO CARLO 473.000

#5 FURNERI ALESSANDRO GIUSEPPE 360.000

Altri 25 sopravissuti dal day1D che è stato dominato da Alexandre Gabriel Ciureanu che ha chiuso con 849.000 gettoni, nettamente chipleader visto che in 2° posizione Riccardo Dirienzo è staccato a 526K. In questa giornata troviamo anche Gaspare Sposato che passa da 19° con 46K.

TOP-5 CHIPCOUNT DAY1D

#1 CIUREANU ALEXANDRU-GABRIEL 849.000

#2 DIRIENZO RICCARDO 526.000

#3 LUCACEL PETRUS-RICHARD 522.000

#4 MONTAGNO BOZZONE ALESSIO 362.000

#5 CAMPOCHIARO CLAUDIO 246.000

Il Day1 E aumenta di parecchio gli iscritti, e sono in 76 a passare al day2, con Davide Suriano che si mette in mostra chiudendo da chipleader con 535.000 gettoni.

TOP-5 CHIPCOUNT DAY1E

#1 SURIANO DAVIDE GAETANO 535.000

#2 IMPOLLONIA GIOVANNI 444.500

#3 FIMIANO DANIELE 441.000

#4 NAPOLI GAETANO 386.500

#5 PANKO ADRIAN MACIEJ 386.500

Chiudiamo con gli altri 50 qualificati dal day1F a Portomaso, con Federico Cirillo che domina la giornata imbustando 688.000 gettoni, davanti ad Antonio Barrera e a Valentino Alesiani. In top-10 c’è anche Giovanni Salvatore.

TOP-5 CHIPCOUNT DAY1F

#1 CIRILLO FEDERICO LUCIANO 688.000

#2 BARRERA ANTONIO 524.000

#3 ALESIANI VALENTINO# 447.000

#4 PILLONI LUCA 413.000

#5 IEMMITO GABRIEL 387.000

Poker Live 4 marzo 2024: IPO Day2 con 38 players left

La domenica iniziava con il Day1G turbo, l’ultima chance di partecipare al torneo che ha chiuso con i numeri ufficiali da 1.418 entries che hanno prodotto un montepremi da €627.304 e una prima moneta da €100.000.

Il day2 riprendeva invece un totale di 309 giocatori e una bolla ancora lontana dallo scoppio con 144 ITM. Alla fine l’uomo bolla è stato il francese Stephane Roland Roux a cui scoppiano gli Assi con Q-7.

Al termine della giornata rimangono in corsa 38 players left. Al comando troviamo lo spagnolo Ivan Furniet, proprio colui che in bolla ha scoppiato gli Assi di Roux, e che chiude la giornata imbustando 4.3 milioni, un buon vantaggio su Danilo Colomba e Muhamet Perati che inseguono al 2° e 3° posto.

Bene anche Dario Fornaro (2.145.000) ed Alessandro Comi (1.605.000) che chiudono in top-10 mentre scorrendo la classifica troviamo anche Alberto Cigliano che riprenderà con 1.3 milioni di chips.

TOP-10 CHIPCOUNT DAY2

1 FURNIET MARTINEZ IVAN 4.340.000

2 COLOMBA DANILO 3.510.000

3 PERATI MUHAMET 3.070.000

4 TITOLA STEFANO 2.995.000

5 MERELLI ALESSANDRO 2.940.000

6 FORNARO DARIO 2.145.000

7 OLAVE QUESADA SAMUEL 2.100.000

8 SAID OLIVER JOHN MOSES 1.900.000

9 GANDOLFO SERGIO 1.785.000

10 COMI ALESSANDRO 1.605.000

France Poker Festival: 4.679 entries per il torneo al King’s

Si gioca come sempre anche al King’s Casino di Rozvadov dove entra nel vivo il France Poker Festival organizzato da Euro Rounders e texApoker, un evento che ha contato 4.679 entries, un record per questo torneo, e che ha totalizzato €733.433 di montepremi, surclassando i 500K garantiti dall’organizzazione.

In corsa rimangono solo 48 giocatori che sognano la prima moneta da €100.000, e ci sono anche 6 ticket per il Main Event delle Wsop Europe dal valore di 10mila euro per i migliori classificati.

Si riprenderà con l’armeno Valerik Malkhasian al comando con 9.9 milioni, sul bielorusso Anddrei Piatrushchanka con 9.5 milioni, poi poco più indietro c’è Manuel Garcia Gonzalez a completare il podio. Lo spagnolo chiude la giornata con 8.8 milioni.

Al 6° posto Sylvain Chaumy è solo il primo dei francesi, che nel loro torneo sono rimasti in 6, un solo elemento in più rispetto all’Italia. Gli azzurri infatti hanno risposto presente anche alle FPS, e al momento ne abbiamo ancora 5 in corsa, ad iniziare da Antonio De Lucia che con poco più di 7 milioni in chips, riprenderà dal 7° posto.

Poco fuori dalla top-10 abbiamo Profiler910, nickname di un giocatore italiano che spesso ritroviamo ai tornei del Kings, e che chiude con poco meno di 6 milioni per il 12° posto. Più indietro Mario Maugeri con 2.1 milioni e Codrin Paul Macovei con 1.8 milioni. L’azzurro più indietro nel chipcount è Luciano Borghetti che con un milioncino in chips riprenderà dal terzultimo posto.

TOP-10 CHIPCOUNT

Valerik Malkhasian ARM 9.900.000

Andrei Piatrushchanka BLR 9.545.000

Manuel Garcia Gonzalez ESP 8.860.000

Waagn Kaplanjan ARM 7.900.000

Hugo Aca Lopes Enes Franco PRT 7.585.000

Sylvain Chaumy FRA 7.420.000

Antonio De Lucia ITA 7.060.000

Halim El Yaacoubi FRA 6.830.000

CHEREMOSH UKR 6.825.000

Zaki Hamani CHE 6.315.000

Radek Castka CZE 6.295.000