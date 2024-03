IPO Malta 2024 vince Zuczkowski. Va in archivio il Main Event da €550 del IPO Malta vinto da Xavier Zuczkowski (in foto by IPO blog). Il marchigiano porta a casa la prima moneta da €110.000 dopo aver rimontato e battuto il francese Lucarini che iniziava da netto chipleader al final table.

IPO Malta 2024 vince Zuczkowski: concluso il Main Event

Si è da poco concluso il €550 Main Event IPO Malta nell’isola al centro del Mediterraneo dove a trionfare è il player di Civitanova Marche, il 23enne Xavier Zuczkowski che si porta a casa l’ambito titolo dell’Italian Poker Open, e soprattutto i €110.000 del primo premio, dopo aver superato nel testa a testa finale il francese Alexis Enzo Lucarini, che come vedevamo ieri, iniziava il tavolo finale come super chipleader, ma questo non gli è bastato per portare a casa la vittoria, anche se si consola col secondo premio da €70.000.

Il tavolo finale era iniziato con le eliminazioni veloci di Alessandro Comi, primo ad abbandonare le speranze di vittoria, seguito da Ivan Martinez Furniet e da Danilo Colomba. Al 5° posto si ferma anche la corsa di Mario Perati, che era il giocatore più noto e quindi più attenzionato in questo final table. Per SuperMario ci sono €27.000 di premio.

Qui a Malta Xavier Zuczkowski si era già messo in mostra col 5° posto al Battle of Malta del 2023. Questa volta non fa sconti a nessuno e porta a casa la vittoria in rimonta.

Risultati e payout finali

FINALE MAIN EVENT IPO MALTA 2024

1 Xavier Zuczkowski 110,000.00

2 Alexis Enzo Lucarini 70,000.00

3 Gianluca Pagliaro 49,000.00

4 Nunzio Iandolo 35,800.00

5 Mario Perati 27,000.00

6 Danilo Colomba 20,600.00

7 Ivan Martinez Furniet 15,800.00

8 Alessandro Comi 11,000.00