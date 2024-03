Poker Live 13 marzo 2024. Tanto di cui discutere per il grande poker live in giro per il mondo. Il Warriors of Liechtenstein viene vinto da Claudio Piceci mentre all’Eureka Cup, in corso al King’s, Pignataro ed Esposito passano al day2. Alle Triton Poker Series in Corea del Sud vittorie per Punnat Punsri (in foto by triton poker series blog live) e Dimitar Danchev.

Poker Live 13 marzo 2024: Warriors of Liechtenstein per Piceci

Se seguite il poker live da tempo il nome di Claudio Piceci non vi sarà nuovo. Parliamo infatti di un giocatore che abbiamo seguito da vicino anni fa, con cavalcate importanti anche all’European Poker Tour. Questa volta lo svizzero si mette in mostra alla GC poker room di Bendern vincendo il Warriors of Liechtenstein in rimonta, e beffando il connazionale Loli e l’italiano Emmella che iniziava il final day da netto chipleader.

Tutti e tre, più l’austriaco Sandro Zariello, fanno parte del deal finale a quattro, che premia Piceci con una moneta da 38.100 franchi svizzeri (invece dei 50K originali) mentre per il runner up Loli c’è un premio da 22.910 CHF. L’italiano Emmella torna a casa con 28.830 CHF mentre per Zariello ci sono 25.400 CHF.

RISULTATI FINAL TABLE

CLAUDIO PICECI CHF 50.000 (CHF 38.100 after deal)

LOLI CHF 28.900 (CHF 22.910 after deal)

EMMELLA CHF 20.700 (CHF 28.830 after deal)

SANDRO ZARRIELLO CHF 15.650 (CHF 25.400 after deal)

CARLOS HENNINGSEN CHF 12.500

LALELILEYLO CHF 9.600

CHRISTIAN KEMPF CHF 6.900

GALA 09 CHF 4.720

DG CHF 3.80

Poker Live 13 marzo 2024: altri 2 italiani all’Eureka Cup

Intanto al King’s Resort di Rozvadov continua il festival Eureka con una serie di tornei dove anche gli azzurri si stanno mettendo in mostra, come abbiamo visto ieri, proprio alla €330 Eureka Cup dove sono passati Mattia Salerno (7° posto con 220.000 chips) e Alessio La Francesca (10° a 156.000) dal day1A.

Ieri si è giocato anche il day1B, il secondo dei 4 flight previsti per questo torneo che garantisce un montepremi di €300.000. Nella giornata di ieri gli iscritti sono saliti a 239, e il 15% (già a premio) ha passato il taglio. Tra loro due azzurri che si aggiungono alla lista di italiani in corsa in questo torneo, e parliamo di due ottimi giocatori. Ettore Esposito, conosciuto online anche col nick name di pro-fumato87, rappresenta più la “nuova” scuola se vogliamo (anche se in verità il suo nome gira ormai da tempo negli ambienti del poker) mentre il romano Luigi Pignataro è uno dei giocatori della prima ora del poker italiano.

Esposito chiude con 373.000 chips che sono buone per il 3° posto in classifica. Un po meno per Pignataro che con 132K riprenderà da più indietro. Il migliore di giornata è stato lo spagnolo Pablo Garcia Alba che ha dominato con 796K. Al termine della giornata sono passati in 36, ecco la top-10 del chipcount:

TOP-10 CHIPCOUNT DAY1B

1 Pablo Garcia Alba ESP 796000

2 Alegro DEU 411000

3 Ettore Esposito ITA 373000

4 Michal Zimani SVK 283000

5 Adrian Cazacu ROU 283000

6 Johannes Gerhardus Herbers NLD 269000

7 Maor Zaharagi ISR 266000

8 Sebastian Benz DEU 263000

9 “JARO” DEU 259000

10 Taras UKR 258000

Triton Poker Series: vittorie per Danchev e Punsri

A Jeju in Corea del Sud continuano gli spettacolari e ricchissimi tornei delle Triton Poker Series. Si è concluso l’evento $40.000 mystery bounty no-limit hold’em vinto da Dimitar Danchev che ha incassato la prima moneta da $804.000 a cui ha aggiunto anche $540.000 in taglie per un totale che supera gli $1.3 milioni e che gli permette di dare una bella sterzata ad un bankroll già eccellente.

Il pro bulgaro vanta infatti più di 7 milioni di dollari in tornei live, con un braccialetto WSOP al polso e una picca EPT sul comodino. A questo torneo hanno partecipato ben 190 giocatori con 31 a premio e l’ultimo ad arrendersi a Danchev è stato Jonathan Jaffe poi abbiamo l’immancabile Adrian Mateos a completare il podio, con lo spagnolo che ha già messo la firma a queste Triton Poker Series.

FINALE EVENTO 40K MYSTERY BOUNTY

1 Dimitar Danchev $804.000

2 Jonathan Jaffe $ 541.000

3 Adrian Mateos $ 381.000

4 Alex Kulev $ 310.000

5 Orpen Kisacikoglu $ 244.800

6 Chris Brewer $ 186.000

7 Yulian Bogdanov $ 135.800

Concluso anche il $50.000 Super high roller series, un torneo bello ricco che ha richiamato altri 190 giocatori per un Prize pool da 9.5 milioni di dollari e una prima moneta da $2.100.000 che finisce nelle tasche di Punnat Punsri un regular di questo circuito che gli ha fruttato 11.7 dei 15.2 milioni vinti in carriera.

Anche qui 31 a premio e l’ultimo ad arrendersi a Punsri è stato Sergio Aido, runner up che incassa comunque un bel gruzzoletto da $1,353.000 mentre a completare il podio troviamo Brian Kim per $954.000. Tavolo finale anche per il mitico Phil Ivey che esce in 7° posizione per $339.000 di premio.

FINALE EVENTO 50K SUPER HR

1 Punnat Punsri – $2,010,000

2 Sergio Aido – $1,353,000

3 Brian Kim – $954,000

4 Michael Watson – $773,000

5 Ren Lin – $611,000

6 Michael Soyza – $465,000

7 Phil Ivey – $339,000