Poker Live 12 marzo 2024. Carlo Medda (in foto by pokerfactor.org) porta a casa il Main Event ISOP Season 2023-2024 Stage 4 e la prima moneta da €28.000 dal Perla. Intanto al King’s di Rozvadov abbiamo un ottimo Rolando Camardese sul podio del Mystery County Eureka.

Poker Live 12 marzo 2024: Camardese 3° al Bounty Eureka

Iniziamo dal King’s Casino di Rozvadov dove si è concluso anche il €550 Mystery Bounty Eureka Poker Tour che ha visto 1.008 iscritti e nella giornata finale di ieri riprendevano in 24, con due azzurri in corsa, Rolando Camardese e Simone Maglianella.

Maglianella però chiude in 9° pizza portando a casa un premio da €3.745. Procede invece Camardese che arriva fino sul gradino basso del podio, arrendendosi al 3° posto per €21.200. Dopo l’uscita dell’azzurro i due player left si accordano per un deal, col polacco Jaroslav Falkowski vincitore del titolo e del premio più alto da €45.771 mentre per il rumeno Viorel Gavrila ci sono poco meno di 35K.

FINALE EUREKA MYSTERY BOUNTY

1 Jaroslav Falkowski POL 45.771€ *

2 Viorel Gavrila ROM 34.929€ *

3 Rolando Camardese ITA 21.200€

4 “EMKEY” SLO 15.950€

5 Aleksandar Stefanovic SRB 12.175€

6 Maor Zaharagi ISR 8.900€

7 Danas Dambrauskas LIT 6.675€

8 Kai Vater 4.775€ GER 4.775€

9 Simone Maglianella ITA 3.745€

Nella giornata di ieri è iniziata anche la €330 Eureka Cup con 300K garantiti, e il day1A ha chiuso con 125 iscritti (91 giocatori unici). Al termine della giornata rimane in corsa il 15% del Field, già certo del premio minimo, e quindi sono in 19 a passare. Tra loro gli italiani Mattia Salerno (7° posto con 220.000 chips) e Alessio La Francesca (10° a 156.000).

ISOP: Main Event a Carlo Medda

Al Perla Casino di Nova Gorica va in archivio il Main Event ISOP Season 2023-2024 Stage 4 che ha visto 484 entries e una prima moneta da €28.000 finita nelle tasche di Carlo Medda, in un interessante tavolo finale dove era in corsa anche Alessandro Scermino che questa volta si ferma al 7° posto. Poco prima si era fermato al 10° posto un altro veterano del poker azzurro, Max Forti.

Marco Levato, che iniziava il final day da chipleader, si arrende in 4° piazza per €7.100 mentre sul gradino basso del podio troviamo Andrea Bencich per €10.000 tondi tondi di premio. L’ultimi ad arrendersi a Medda è Davor Bojovic che da runner up si consola con un premio da €16.500. L’appuntamento è ora quindi a ISOP Season 2023-2024 Stage 5, dal 18 al 22 aprile, sempre al Perla di Nova Gorica!

RISULTATI FINALI MAIN EVENT ISOP

1° Medda Carlo €28.000

2° Bojovic Davor €16.500

3° Bencich Andrea €10.000

4° Levato Marco €7.100

5° Orfellini Nicola €5.000

6° Coselli Paolo Ugo €4.000

7° Scermino Alessandro €3.500

8° Zanesi Luca €3.000

9° Tepeh Tjan €2.523

10° Forti Massimiliano €2.200

11° Ouertani Wissam €1.900

12° Manganiello Salvatore €1.900

13° Socci Giovanni €1.900

14° Pillon Silvano €1.700

15° Kallashi Elvis €1.700

16° Lusente Gianfranco €1.700

17° Siljeborg Ivan €1.700

18° Donnini Danilo €1.500

19° Sorrenti Dario €1.500

20° Favaro Alberto €1.500

21° Bressan Mauro €1.500

22° Lo Carbo Fabrizio €1.300

23° D’Angelo Marco €1.300

24° Caroli Michele €1.300

25° Poggi Monica €1.300

26° Barbetti Alessio €1.200

27° Merlin Federico €1.200

28° Mattioni Paolo Giulio €1.200

29° Pedrini Juri €1.200

30° Toninello Michael €1.200

31° Smajd Anze €1.100

32° Luzar Dejan €1.100

33° Lang Alen €1.100

34° Magi Christian €1.100

35° Gregorc Tim €1.100

36° Gabrielli Antonio €1.000

37° Fantini Paolo €1.000

38° Maddalena Fabio €1.000

39° Boniforti Luca €1.000

40° Piazza Andrea €1.000

41° Zambrini Davide €900

42° Gaffo Andrea €900

43° Procopio Piero €900

44° Mosconi Marcello €900

45° Klanecek Andrej €900

46° Marchioro Davide €900

47° Buso Michele €900

48° Iocco Andrea €900