Poker Live 25 marzo 2024. Abbiamo davvero tanto di cui discutere dopo la domenica di poker live in giro per l’Europa. Al Perla di Nova Gorica si arriva al final day dello Skill Poker Masters con un dominatore assoluto, Istvan Kontos (in foto by GiocoNews), che elimina anche Dario Minieri, ultimo out del day2. Intanto a Cipro Fausto Tantillo domina da chipleader alle Carmen Poker Series. Intanto a Madrid si è giocata una tappa dell’Estrella Poker Tour, con tanti azzurri al tavolo finale, compreso Roberto Agus che chiude 2°.

Poker Live 25 marzo 2024: Skill Poker Masters

Al Perla di Nova Gorica numeri da record per il €550 Skill Poker Master che ha chiuso con 1.039 entries per un montepremi di 630.410 euro. Alla domenica si presentavano 201 Players left, ma con una bolla ancora da scoppiare con 131 ITM, con Mirko Luculli che è lo sfortunato uomo bolla.

La giornata si chiude con 38 Players left, tutti già a premio per un minimo di €2.300, anche se si guarda alla prima moneta da €110.000. L’ultimo out di giornata è un nome importante, quello di Dario Minieri eliminato da Istvan Kontos che chiuderà da chipleader. Il rumeno imbusta 7.8 milioni in gettoni.

Sono diversi gli italiani ancora in corsa, il migliore dei quali è Michele Rinaldi che con quasi 3 milioni in chips riprenderà dal 3° posto assoluto, seguito da Silvio De Petrillo, Lorenzo Matteo e Marco Perra. Poco più indietro, ma sempre in top-10, anche Mauro Pomponi ed Igor Saia.

In gioco ci sono anche: Federico Cirillo (1,73M), Luca Stevanato (1,63M), Michele Guerrini (1,26M), Riccardo Saraniero (1,02M), Iacopo Brandi (845k), Andrea Iocco (630k) e Federico Macori (590k).

TOP-10 CHIPCOUNT

KÖNTÖS ISTVÁN-HUNOR 7895000

NIKI PRELA 3650000

RINALDI MICHELE 2980000

DE PETRILLO SILVIO 2890000

MATTEI LORENZO 2780000

PERRA MARCO 2735000

BANIĆEVIĆ VIDAK 2620000

VUJIĆ ANDRIJA 2500000

POMPONI MAURO 2450000

SAIA IGOR 2260000

Nella giornata di ieri si è concluso anche il Sunday Side dello Skill Poker Master con 210 iscritti che ha visto un deal a 4 tra Giuseppe Rosa (il vincitore), Muller Finizio, Massimiliano Vullo e Cosimo De Gennaro. Bene Domenico Cancro che chiude 8° e cerca conferme al SPM dopo la vittoria a San Marino.

FINALE SUNDAY SIDE

ROSA GIUSEPPE 6.100 euro*

FINIZIO MULLER 6.300*

VULLO MASSIMILIANO 6.000*

DE GENNARO COSIMO 5.200*

PIRISI MATTEO 2.500

PAVANI MEX 2.000

LUCHETTI MASSIMILANO 1.500

CANCRO DOMENICO 1.200

DI STEFANO FILIPPO 1.050

TOMEI LEONARDO 860

MUNTEANU RADUCU CONSTANTIN 860

MONDONGO CHIRISTOPHER 860

SALEMI GIORGIO 720

FRINGUELLI MAURIZIO 720

D’ANGELO MARCO 720

JOVANOVIC MARKO 600

DAVYDKINA MARIA 600

OPOJEVIC MIROSLAV 600

BRANDIMARTE LUIGINO 600

Poker Live 25 marzo 2024: Carmen Poker Series

Si gioca anche a Cipro con il $3.000 Main Event Carmen Merit Series dove la corsa è ancora molto lunga con 172 Players left al termine del day2, e tra loro anche 7 azzurri. Il migliore è ancora una volta Fausto Tantillo che guarda tutti dall’alto con 1.158.000 chips, ma ci sono anche Simone Andrian (533.000). Candido Cappiello (227.000), Andrea Dato (182.000), Mario Scalia (161.000), Antonio Aversa (111.000) e Fabio Peluso (81.000).

Al torneo hanno partecipato 664 giocatori per un montepremi da $1.832.640. A premio andranno in 80 giocatori per un minimo ITM da $4.850, mentre la prima moneta arriva a $338.500.

CHIPCOUNT AZZURRO

Fausto Tantillo 1,158,000

Simone Andrian 533,000

Candido Cappiello 227,000

Andrea Dato 182,000

Mario Scalia 161,000

Antonio Aversa 111,000

Fabio Peluso 81,000

ESPT Madrid: 4 azzurri al final table, ma vince Rabahie sul nostro Agus

Chiudiamo con il €1.100 Main event ESPT Madrid, l’Estrella Poker Tour, il circuito di poker live spagnolo di Pokerstars dove si è messo in mostra l’italiano Roberto Agus che sfiora la picca chiudendo al 2° posto, dopo aver perso il testa a testa finale col libanese Fouad Rabahie che incassa €105.000 di premio dopo un deal con lo stesso Agus, runner up per 80K di premio, poi arriva il primo giocatore di casa a completare il podio, lo spagnolo Andoni Martinez.

Al tavolo finale avevamo altri tre azzurri, con Pietro Corsi che ha chiuso in 4° posizione per €39.000, davanti a Michael Uguccioni che incassa €30.050 col suo 5° posto. Lorenzo Negri era stato il primo eliminato al tavolo finale, in 9° posizione e per €10.960, in un torneo che ha chiuso con 629 entries per un montepremi da €603.000.

FINALE ESPT MADRID

1 FOUAD RABAHIE LIBANO 105.000€ *

2 ROBERTO AGUS ITALIA 80.200€ *

3 ANDONI MARTINEZ SPAGNA 50.700€

4 PIETRO CORSI ITALIA 39.000€

5 MICHAEL UGUCCIONI ITALIA 30.050€

6 FILIPPOS FRAGKOPOULOS GRECIA 23.100€

7 BARTOSE DRIEWERZYNSKI POLONIA 17.770€

8 TIMUR KURBANOV RUSSIA 13.670€

9 LORENZO NEGRI ITALIA 10.960€