Poker Live 27 marzo 2024. E’ iniziata la kermesse asiatica del World Poker Tour, il WPT Korea 2024 che è iniziata con i primi eventi e subito tante stelle in gioco, come l’ambassador Phil Ivey. Si gioca anche a Las Vegas dove continuano i tornei di Omaha del PokerGo Tour PLO dove torna a vincere Ronald Keijzer.

Poker Live 27 marzo 2024: PokerGo Tour PLO

A Las Vegas continuano i tornei del Pgt Pot-limit omaha e dopo la vittoria di Daniel Negreanu, è il turno di Ronald Keijzer che porta a casa l’event #5 $5,100 Pot-limit omaha bounty. L’olandese inizia il testa a testa finale con Josh Ariel con un vantaggio netto in chips (8 a 1) e non si lascia scappare titolo e prima moneta da 160,725 dollari. L’olandese non vinceva dal 2023, un altro torneo PLO High Roller all’Aria, per 200K di primo premio.

Ecco i risultati del tavolo finale con piazzamento, premio e taglie:

FINALE PGT PLO EVENTO #5

1st Ronald Keijzer Netherlands $80,275 $80,000

2nd Josh Arieh United States $80,275 $31,000

3rd Kamel Mokhammad Ukraine $43,780 $15,000

4th Bruno Furth United States $33,360 $15,000

5th Ben Lamb United States $25,020 $5,000

6th Blake Hanson United States $20,850 $8,000

Poker Live 27 marzo 2024: Wpt Korea 2024 Festival

Tante celebrità al Wpt Korea 2024 Festival e non poteva mancare l’ambassador del circuito live, Phil Ivey, che ha giocato all’Event #2 Super High Roller Event con un buy-in di KRW40.000.000 (circa 30.000). In gioco anche Stephen O’ Dwyer, Yu Lei, Zhou Quan, Ouyang Jiali e il campione del mondo delle Wsop, il norvegese Espen Jorstad in un day1 da 24 iscrizioni.

Si sta giocando anche il WPT Opener che ha visto 68 entries al day1A mentre è andato in archivio il primo torneo della kermesse, l’Evento #3 Big Bounty NLH che di iscrizioni ne ha fatte 73 ed è stato vinto dal cinese Peng Huang che ha incassato un premio da 12.819.000 KRW (corrispondenti a circa 9.500$).

Il WPT Korea ha ancora in programma gli eventi Mystery Bounty, Single Day Highroller, Mystery Bounty e il tanto atteso Championship Ring Event. Vi daremo aggiornamenti nei prossimi giorni su questi eventi.