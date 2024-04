Poker Live 2 aprile 2024. Niente fortuna per gli italiani impegnati a Cipro e a Dublino, col finale delle Carmen Poker Series con la vittoria del bulgaro Simeon Spasov alla Poker Cup, e con il Main Event dello storico Irish Open vinto dal finlandese Tero Laurila.

Poker Live 2 aprile 2024: Carmen Poker Series

Riprendiamo da Cipro dove si sono concluse le Carmen Poker Series senza vittorie azzurre nel final day del $2.200 Poker Cup che riprendeva con 20 Players left, e tra loro 2 italiani, Antonio Aversa e Simone Andrian. Il primo a mollare il colpo è Aversa che esce in 13° posizione, sfortunato con A-K contro A-J di Edgard Raffoul e K-K di Aleksandr Ivanov che lo manda alle casse per $10.135.

Simone Andrian centra invece il tavolo finale, ma si deve arrendere al 7° posto per $28.300. L’italiano finisce ai resti con A-Q, ma è dominato dal A-K di Simeon Spasov che lo domina, lo elimina, e poi andrà a vincere anche il torneo. Per il bulgaro c’è un premio da $149,600 dopo un deal con Giorgiy Skhulukhiya che ne incassa $140.000. A completare il podio troviamo il tunisino Maher Achour che vince $74,100, davanti al trio russo formato da Ivan Zabiiakin, Mikhail Zavoloka e Aleksandr Ivanov Jr.

FINALE CARMEN SERIES POKER CUP

1 Simeon Spasov Bulgaria $149,600*

2 Giorgiy Skhulukhiya Georgia $140,000*

3 Maher Achour Tunisia $74,100

4 Ivan Zabiiakin Russia $56,600

5 Mikhail Zavoloka Russia $42,500

6 Aleksandr Ivanov Jr Russia $34,000

7 Simone Andrian Italy $28,300

8 Nenad Dukic Serbia $22,600

9 Boris Smuskevicius Lithuania $16,900

Poker Live 2 aprile 2024: Irish Poker Open

A Dublino si conclude anche lo storico €1.150 Main Event Irish Poker Open, un torneo record che ha richiamato 3.233 entries al Royal Dublin Society per un prize pool da €3,152,175, nuovo record per uno dei tornei più “antichi” del poker mondiale, che purtroppo non vede trionfare nessun azzurro. Due italiani si ritrovavano al day3, Nicolò Molinelli ed Eugenio Peralta, ma il primo viene eliminato in 64° posizione per €6.280 di premio e poco dopo, in 60° posizione, si ferma anche Peralta che incassa lo stesso premio.

Al final day si inizia con Tero Laurila al comando, e il finnico non sbaglia, arrivando fino alle fasi finali, e battendo il giocatore di casa, Hiep Ninh, ma pure qui abbiamo un deal tra i primi due. Al campione va una moneta da €292,685 e il titolo mentre per l’irlandese non c’è il trofeo, ma c’è un premio maggiore, €335,636. Fa parte dell’accordo anche l’inglese Mark Johnston che completa il podio e stacca un assegno da €232.685.

FINALE IRISH OPEN

1 Tero Laurila Finland €292,685*

2 Hiep Ninh Ireland €335,636*

3 Mark Johnston United Kingdom €232,685*

4 Georgios Tsouloftas Cyprus €142,760

5 Oliver Boyce Ireland €109,820

6 Stephen Groom United Kingdom €84,480

7 Vidmantas Beliauskas Lithuania €64,960

8 Adrian Thorne Ireland €49,960

9 David Tous Spain €38,420

German Poker Master: successo di Zaizafoun al King’s dove si rivede Davide Costa

Si è conclusa anche la German Poker Master al King’s Casino di Rozvadov, un torneo da oltre 600K di montepremi (rispetto al garantito da mezzo milione) grazie a 2.915 entries. Vittoria per Hai Zaizafoun che incassa 101.650 euro di prima moneta, tenendo alta la bandiera tedesca dopo aver superato il georgiano Zigigi nel testa a testa finale.

C’è anche un pò d’Italia con Davide Costa, il migliore degli azzurri che chiude al 23° posto per €2.900. Se seguite da tempo il poker live quello di Costa non vi suonerà un nome nuovo, con colpi vincenti nei primi anni del live in Italia come IPT, People’s Poker Tour e anche la vittoria allo Snai Poker Show di Italian Rounders a Campione d’Italia che lo consacrò, per un giocatore da 266K vinti in carriera in tornei live.

FINALE GERMAN POKER MASTER

1 Hadi Zaizafoun Germany € 101.650

2 Zigigi Georgia € 61.150

3 Radek Honl Czech Republic € 45.550

4 Andar Darayda Germany € 35.850

5 Paul Adrian Covaciu Romania € 30.900

6 Sylvain Vince Pujol France € 26.800

7 Moritz Hoffer Germany € 12.575

8 Stefan Fink Austria € 8.875

9 Miki Czech Republic € 6.775

10 Ioannis Chorianopoulos Greece € 5.658