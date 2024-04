Poker Live 4 aprile 2024. A Las Vegas l’italo-tedesco Giuseppe Pantaleo vince l’anello WSOPC, con l’azzurro Mario Colavita che chiude ai piedi del podio per un ottimo 4° posto. Finale al buio al WPT Voyage vinto da Aram Oganyan.

Poker Live 4 aprile 2024: WPT Voyage vinto “al buio” da Oganyan

Iniziamo dal WPT Voyage, torneo in crociera del World Poker Tour che ha visto 293 iscritti che hanno pagato il buy-in da $5.000, producendo un montepremi molto interessante e una ricca prima moneta, anche se nel finale il torneo si è chiuso con un paio di blind Flip. Di cosa parliamo? Una volta rimasti in 3, dopo l’eliminazione di Farid Jattin al 4° posto per 100K precisi precisi, i giocatori si accordano per un deal ICM e per lasciare poco più di 31K (e il prestigioso titolo WPT e al ticket per il WPT World Championship di fine stagione del valore di $10.400.) da giocarsi con 3 mani al buio.

E’ così che a Aram Oganyan riesce la rimonta del secolo, e porta a casa $214,245, lasciandone $202.885 a Carlo Basurto mentre Austin Srur incassa $188,670. Oganyan, che iniziava la fase finale da più corto, prima triplica con un set diventando chipleader e poi elimina in un colpo solo i due avversari con una coppietta di 2.

Queste le parole del neo campione WPT: “A parte il fatto che la sensazione di vincere è sempre bellissima, non mi sento ancora al 100% come se l’avessi effettivamente fatto, a causa del flipping. Penso che sarebbe stato bello giocare fino alla fine, e sarebbe sembrato più un vero e proprio championship. Ma gli altri due volevano finire, e prendo sempre questa forma di chiusura come un complimento, del tipo: ‘Ehi, penso che tu sia bravo a poker e non credo di avere un grande vantaggio su di te”.

FINALE WPT VOYAGE

1 Aram Oganyan $214,245*

2 Carlo Basurto $202,885*

3 Austin Srur $188,670*

4 Farid Jattin $100,000

5 Dan Sepiol $75,000

6 Romula Dorea $55,000

7 Kasey Mills $42,000

8 Iman Dan $34,000

9 Marcelo Giordano $28,000

Poker Live 4 aprile 2024: Pantaleo vince l’anello WSOPC a Las Vegas

Spostiamoci a Las Vegas dove si è concluso l’Evento no-limit hold’em $ 1.700 del circuito Horseshoe Las Vegas delle World Series of Poker 2024 con un montepremi garantito da 500K e in palio il mitico anello. Il garantito è stato più che raddoppiato ($1.013.535 con 669 iscritti), e la prima moneta da $192.831 è andata al tedesco (di chiari origini italiane) trapiantato a Vegas, Giuseppe Pantaleo, che vince il 3° anello WSOPC in carriera, il primo live visto che gli altri 2 precedenti erano arrivati in eventi online.

Ecco le parole del campione al blog WSOP: “Sì, è un ottimo risultato perché gli ultimi cinque anni sono stati piuttosto brutti nei tornei per me. Sono semplicemente molto felice di essermi tolto il peso dalle spalle e di avere un po’ di successo. Onestamente non avevo nemmeno più voglia di giocare i tornei. Ho giocato più cash game”.

Oltre al successo dell’italo-tedesco, segnaliamo anche una grande prova di un azzurro 100%, Mario Colavita, che chiude la sua corsa al 4° posto per $65.271, ai piedi del podio completato da Peter Hengsakul e Giona Labranche dietro a Pantaleo.

FINALE WSOPC LASVEGAS

1 Giuseppe Pantaleo $ 192.831

2 Peter Hengsakul $ 119.182

3 Giona Labranche $ 87.689

4 Mario Colavita $ 65.271

5 Harvey Alegado $ 49.158

6 Baurzhan Akimov $ 37.466

7 Kevin Calenzo$28.900

8 Blaise Ingoglia $ 22.565

9 Nicholas Marchington $ 17.838