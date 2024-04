Poker Live 8 aprile 2024. Continuano i tornei tra il Kings di Rozvadov (Euro Poker Million Mystery Bounty, foto sala by EuroRounders blog) e Malta (Battle of Malta). Vediamo gli ultimi aggiornamenti dopo il weekend di gioco che ha visto tanti italiani protagonisti.

Poker Live 8 aprile 2024: Mystery Bounty Euro Poker Million

Iniziamo dal €490 Mystery Bounty Euro Poker Million da €1.000.000 garantito, torneo che ha chiuso con 2.609 entries (arrivando così a 1.102.954 euro di montepremi, con €581.141 che andranno nel payout classico e €521.800 in taglie) e nella giornata di domenica riprendevano ancora in 313 Players left e solo 270 a premio, per un minimo di €519 mentre la prima moneta vale €89.650. Ai primi 13 classificati va anche il ticket da 10.350€ per il Main Event WSOPE 2024.

La giornata si chiude con 38 giocatori ancora in corsa, e tra loro ci sono ben 7 azzurri, comandati da Andrea Sutera, il migliore dei nostri con 6.2 milioni. Da segnalare un altro italiano, Angelo Falcone, che esce solo al 59° posto per €1.125 di premio, ma è fortunato a pescare la taglia misteriosa più alta, quella da 100K, e assicurandosi così già un premio totale superiore alla prima moneta che andrà al vincitore.

Chipcount Euro Poker Million

Vediamo il chipcount azzurro e a seguire il chipcount completo verso il final day che riprenderà oggi alle 14:00 (dopo mezzora di gioco sarà disponibile anche la diretta streaming a carte scoperte sul sito di EuroRounders). Al comando del chipcount troviamo il rumeno Robert Georgian Fluereci (in foto by EuroRounders blog) che domina con quasi 10 milioni in gettoni.

CHIPCOUNT AZZURRO

7 ANDREA SUTERA 6.235.000

9 GABRIEL IEMMITO 5.580.000

12 ROLANDO CAMARDESE 5.310.000

16 SALVATORE TERDOSSI 4.365.000

22 LUCIANO FREZZA 3.535.000

25 PATRICK SCARAMOZZA 3.145.000

29 LORIS DE PASCALIS 2.750.000

UNOPFFICIAL CHIPCOUNT COMPLETO DAY2

Robert Georgian Fluereci ROU 9980000 42 8

David Jing Zhon Hu NLD 8085000 41 3

Netanel Amedi ISR 7105000 39 8

His4irness23 DEU 6855000 38 4

Benedetto Andrea Sutera ITA 6235000 38 5

KING FISH ISR 6165000 41 5

Georgios Lekkakos GRC 6025000 37 3

Mihai Andrei Munteanu ROU 5700000 40 6

Gabriel Iemmito ITA 5580000 39 6

Sasa Maksic DEU 5460000 38 7

Kuba spins CZE 5430000 40 8

Rolando Camardese ITA 5310000 41 2

MC Pain AUT 5135000 42 2

Vasileios Kollias GRC 4685000 38 1

KEKO TUR 4565000 38 6

Salvatore Terdossi ITA 4365000 40 2

Ladislav Kellner CZE 4175000 39 4

Patrick Striewe DEU 4175000 37 5

Refael Dahan ISR 3810000 40 4

Dan Sfarlea ROU 3550000 38 8

Thomas Hofmann CHE 3545000 37 7

Luciano Frezza ITA 3535000 42 3

Mikael Philippe Azoulay FRA 3490000 41 1

VODAVZOR DEU 3480000 42 5

Patrick Scaramozza ITA 3145000 40 5

ONE7TWO SVN 3110000 40 1

MOUSA ROU 3000000 41 4

Vladyslav Pohribnyi UKR 2800000 41 8

Loris De Pascalis ITA 2750000 42 4

Manfred Karl Mueller CHE 2610000 42 6

Patrick Wagner DEU 2360000 37 2

Tomas Brokl CZE 1905000 39 5

Matthias Kribben DEU 1710000 39 3

Nika Suladze GEO 1700000 37 8

Stephan Kurt Kohlstetter DEU 1675000 37 4

FELIX LTU 1650000 39 7

Maciej Ludwik Kondraszuk POL 1245000 38 3

Bernd Ingo Schulz DEU 1220000 39 2

Poker Live 8 aprile 2024: Battle Of Malta Spring Edition

Passiamo a Portomaso dove si sta giocando il €660 Battle Of Malta Spring Edition che iniziava il day2 domenicali con 272 Players left, e al termine della giornata di gioco abbiamo 101 giocatori ancora in corsa. E’ la carica dei 101 a caccia della ricca prima moneta da 100K, per un torneo che ha visto 1.814 iscritti per €913.394 di montepremi.

Vera invasione azzurra visto che tra i 101 Players left ben 39 sono italiani. Il migliore dei nostri è Nicola Ciraolo con 1.3 milioni in chips, ma sono sopra al milione anche: Alessandro D’Amore (1.140.000), Alessio Mastrosimone (1.125.000), Antonino Calabro (1.100.000) ed (Antonino Arigo 1.080.000). Rimangono in corsa anche Filippo Busatto (650,000) e Candido Cappiello (340.000) che avevano iniziato bene questo torneo.

Chipcout e Payout BOM

Vediamo il chipcount con redraw completo, il chipcount azzurro e a seguire il payout completo.

CHIPCOUNT COMPLETO E REDRAW

1 Malta Vasileios. Zisis. 1.605.000 18 3

#2 Malta Jakub. Bosko. 1.595.000 10 2

#3 Malta Modestas. Kryzanauskas. 1.400.000 11 1

#4 Malta Sokratis. Papavramidis. 1.330.000 10 4

#5 Italy Nicola. Ciraolo. 1.315.000 8 7

#6 Greece Fotios. Ntamaris. 1.305.000 11 3

#7 Italy Alessandro. D’Amore. 1.140.000 10 1

#8 Italy Alessio. Mastrosimone. 1.125.000 6 8

#9 Italy Antonino. Calabro’. 1.100.000 11 7

#10 Malta Antonino. Arigo`. 1.080.000 15 3

#11 Sweden Erik Lars Allan. Lindqwist. 1.060.000 10 7

#12 Greece Leonidas. Georgopoulos. 955.000 9 5

#13 Malta Crocifisso. Turco. 920.000 6 7

#14 Italy Giorgio. Cristiano. 895.000 11 8

#15 Italy Jianbo. Ding. 895.000 18 7

#16 Tunisia Mehdi. Rebai. 870.000 9 2

#17 Italy Demetrio Salvatore. Riolo. 805.000 12 3

#18 Germany Kristian Omholt. Dahl. 790.000 18 1

#19 Italy Domenico. Condo’. 765.000 15 2

#20 Malta Jan-Joost Wisse. Van Den Bogert. 755.000 12 2

#21 Malta Rasmus. Sepping. 750.000 8 3

#22 Malta Yuet To. Wong. 750.000 7 6

#23 Malta Lucien Jules Martin. Jouanneau. 740.000 14 2

#24 Switzerland Jeremy Cyril Stephane. Bametz. 695.000 12 8

#25 Germany Udo Adrian. Hemmert. 695.000 6 1

#26 Italy Massimo. Bruno. 680.000 8 4

#27 Greece Stylianos. Kollatos. 680.000 18 8

#28 Italy Giuseppe. Rosa. 675.000 7 5

#29 Netherlands Tor Andre. Nesse. 670.000 6 6

#30 Italy Filippo. Busatto. 650.000 13 7

#31 Italy Marcello. Favaloro. 630.000 11 2

#32 Malta Fabio Salvatore. Di Cosimo. 610.000 14 3

#33 Malta Paolo. Novarro Alampi. 610.000 11 5

#34 Italy Itaco. Voto. 610.000 17 3

#35 Serbia Marko. Luksa. 605.000 13 8

#36 Malta Sarunas. Linkius. 590.000 9 8

#37 Poland Michal Mariusz. Janczarski. 580.000 18 4

#38 Malta Alexandros. Papadopulos. 580.000 14 6

#39 Malta Patrick. Koppitz. 575.000 11 4

#40 France Antoine Jeremy. Talvard. 560.000 12 6

#41 Czech Republic Pavel. Heger. 545.000 13 4

#42 Italy Marco. Leonzio. 545.000 17 5

#43 Portugal Joao . Caetano. 525.000 7 1

#44 Malta Salvatore. Lavolpe. 510.000 9 4

#45 Italy Emanuele. Cassibba. 505.000 13 2

#46 Lithuania Eimantas. Pleksavicius. 495.000 17 4

#47 Swaziland Sebastien Paul Claude. Vincendeau. 480.000 14 1

#48 Malta Robin Markku Johannes. Hyyppae. 475.000 17 1

#49 Poland Michal. Anzulewicz. 465.000 12 7

#50 Greece Dimitrios. Gkatzas. 460.000 10 8

#51 Greece Dimitrios. Anastasakis. 455.000 15 5

#52 Malta Massimo. Arigo`. 450.000 16 8

#53 Malta Christopher. Grech. 450.000 7 4

#54 Italy Salvatore. Saracino. 450.000 16 5

#55 Greece Emmanouil. Zografakis. 440.000 9 1

#56 France Daniel Filipe. Pereira Henriques. 410.000 15 8

#57 Italy Claudio. Barone. 390.000 8 8

#58 Spain Aleix. Ortega Gavalda. 385.000 16 6

#59 Malta Vitalii. Shcherba. 385.000 9 3

#60 Sweden Martin Ivar Leo. Kanaker. 365.000 14 4

#61 Malta Jordi. Ruiz Ribatallada. 365.000 7 3

#62 Germany Alfredo. Cuti. 350.000 17 6

#63 Italy Massimo. Degiorgi. 350.000 9 6

#64 Tunisia Houssem Eddine. Meftahi. 350.000 13 6

#65 Italy Candido Gabriele. Cappiello. 340.000 6 5

#66 Malta Simone. Coppari. 340.000 15 4

#67 Lithuania Rytis. Kriunas. 340.000 7 2

#68 Japan Yuri. Ishida. 335.000 18 2

#69 Italy Enrico. Perra. 330.000 8 5

#70 Switzerland Nico. Frenn. 325.000 12 1

#71 Germany Ignas. Navickas. 315.000 18 6

#72 Romania Marius-Marcel. Popescu. 315.000 7 7

#73 Greece Jianyi. Lu. 310.000 8 6

#74 Poland Nikolaou. Spidridon. 310.000 16 3

#75 Malta Anargyros. Loizos. 300.000 9 7

#76 Italy Francesco. Gasparro. 290.000 16 7

#77 Malta Marco. Massari. 290.000 17 2

#78 Malta Salvatore. Patti. 290.000 14 7

#79 Italy Francesco. Tino. 285.000 11 6

#80 Italy Gianluca. Fichera. 280.000 17 7

#81 United Kingdom Daniel. Maunders. 265.000 12 4

#82 Malta Matthew. Vella. 260.000 10 6

#83 Turkey Tayfun. Rodoplu. 240.000 18 5

#84 Italy Stefano. Munafo’. 235.000 14 8

#85 Malta Jokubas. Jancevicius. 230.000 16 2

#86 Greece Nikolaos. Mastrantonas. 230.000 6 4

#87 Malta Luke. Pace. 230.000 14 5

#88 Malta Rytis. Pranarauskas. 220.000 12 5

#89 Malta Simonas. Parednis. 205.000 13 3

#90 Lithuania Egidijus. Zube. 200.000 8 1

#91 Italy Andrea Maria. Agnoletto. 190.000 16 4

#92 Malta Tomasz. Olszewski. 190.000 16 1

#93 Malta Giuseppe. Gallo. 185.000 15 7

#94 Lithuania Paulius. Jucys. 185.000 13 5

#95 Italy Antonio. Merone. 170.000 15 1

#96 Lithuania Vladas. Burneikis. 165.000 7 8

#97 Malta Egidijus. Digrys. 160.000 8 2

#98 Malta Artur. Gjoka. 140.000 13 1

#99 Italy Cristiano. Gatti. 130.000 15 6

#100 Italy Rosario. Saddemi. 105.000 10 5

#101 Malta Fabrizio. Cocco. 85.000 17 8

CHIPCOUNT AZZURRO

Nicola Ciraolo 1.315.000

Alessandro D’Amore 1.140.000

Alessio Mastrosimone 1.125.000

Antonino Calabro 1.100.000

Antonino Arigo 1.080.000

Giorgio Cristiano 895,000

Demetrio Riolo 805,000

Domenico Condo 765,000

Massimo Bruno 680,000

Giuseppe Rosa 675,000

Filippo Busatto 650,000

Marcello Favaloro 630,000

Fabio Di Cosimo 610,000

Paolo Novarro 610,000

Itaco Voto 610,000

Marco Leonzio 545,000

Salvatore Lavolpe 510,000

Emanuele Cassibba 505,000

Massimo Arigo 450,000

Salvatore Saracino 450,000

Claudio Barone 390,000

Alfredo Cuti 350,000

Massimo Degiorgi 350,000

Candido Cappiello 340,000

Simone Coppari 340,000

Enrico Perra 330.000

Francesco Gasparro 290,000

Marco Massari 290,000

Salvatore Patti 290,000

Francesco Tino 285,000

Gianluca Fichera 280,000

Stefano Munafo 235,000

Andrea Agnoletto 190,000

Giuseppe Gallo 185,000

Antonio Merone 170,000

Cristiano Gatti 130,000

Rosario Saddemi 105,000

Fabrizio Cocco 85,000

PAYOUT

1 €100,000

2 €76,200

3 €55,300

4 €34,320

5 €26,700

6 €21,050

7 €16,500

8 €11,900

9 €9,400

10-12 €8,040

13-15 €6,850

16-23 €5,840

24-31 €4,930

32-39 €4,200

40-63 €3,500

64-79 €2,840

80-101 €2,300