Poker Live 10 aprile 2024. Siamo alle battute finali del Battle of Malta Spring Edition dove abbiamo 3 italiani al tavolo finale, con Giuseppe Rosa (in foto) che sogna un incredibile bis. Intanto a Portomaso continua l’EAPT 2024 con tanti azzurri protagonisti. Negli States torna a vincere Erik Seidel.

Poker Live 10 aprile 2024: Battle of Malta Spring Edition

Iniziamo dal €660 Battle Of Malta Spring Edition arrivato al final table da 8 giocatori, e 3 di loro sono italiani mentre in 6 non ce l’hanno fatta e sono stati tra gli eliminati del day4 che iniziava con 24 Players left. Da segnalare subito Giuseppe Rosa che corre per un incredibile bis in questo circuito dove ha già vinto nell’edizione del 2022. Rosa riprenderà dal 5° posto del chipcount e corre per una prima moneta da €100.000.

Poco più indietro, con 3.6 milioni, c’è anche Filippo Busatto mentre il migliore degli azzurri si accomoda in 3° posizione, Alfredo Cuti, che 5.6 milioni si trova comunque abbastanza staccato dal duo di testa che sta dominando a livello di chips: l’inglese Daniel Maunders con 15.1 milioni in gettoni e il greco Vasileios Zisis con 1 milioncino in meno del chipleader.

CHIPCOUNT BATTLE OF MALTA

1 Daniel Maunders United Kingdom 15,130,000

2 Vasileios Zisis Greece 14,170,000

3 Alfredo Cuti Italy 5,630,000

4 Erik Lindqwist Sweden 4,815,000

5 Giuseppe Rosa Italy 4,750,000

6 Jan-Joost Van Den Bogert Netherlands 4,375,000

7 Filippo Busatto Italy 3,685,000

8 Nico Frenn Switzerland 1,965,000

PAYOUT FINAL TABLE

1 €100,000

2 €76,200

3 €55,300

4 €34,320

5 €26,700

6 €21,050

7 €16,500

8 €11,900

ITALIANI ITM

10 Antonino Arigò 8.040€

11 Antonino Calabrò 8.040€

18 Nicola Ciraolo 5.840€

20 Salvatore Lavolpe 5.840€

22 Stefano Munafò 5.840€

23 Andrea Agnoletto 5.840€

Poker Live 10 aprile 2024: EAPT Malta

Rimaniamo sull’isola al centro del Mediterraneo con il €560 Main Event EAPT Malta 2024. Ieri vi abbiamo parlato di un ottimo Enrico Grella al day1A, ma si sono giocati diversi altri flight. Al day1B torna a mettersi in mostra il veterano romano Luigi Pignataro chipleader tra i 14 Players left che hanno passato il turno tra i 90 iscritti. Al day1 Turbo della sera, con 25 iscritti, solo in 4 sono passati al day2, già a premio. Tra loro il migliore è Fabio Peluso.

Altri 196 entries al day1C e anche qui gli azzurri sono protagonisti. In 29 passano al day2, e il migliore è Alessandro D’Amore che imbusta 644K, davanti al giocatore di casa Andrew Cutajar, poi al 3° posto un altro azzurro, Marco Grandetti.

Al day1D il francese Mohamed Aissani chiude con 700K che gli permetteranno di iniziare il day2 da chipleader assoluto, mentre Mattia Ridi chiude 2° con 638K.

Al torneo hanno partecipato in tutto 660 giocatori che hanno generato un prize pool di €313,500, superando i 200K garantiti.

TOP-10 CHIPCOUNT

1 AISSANI MOHAMED France 700000

2 PELUSO FABIO Italy 648000

3 D’AMORE ALESSANDRO Italy 644000

4 GRELLA ENRICO Italy 644000

5 RIDI MATTIA Italy 638000

6 CABERA ROMAS JAVIER Spain 619000

7 CUTAJAR ANDREW Malta 586000

8 GRANDETTI MARCO Italy 583000

9 PROIETTI TOPPI GIAN LUCA Italy 532000

10 MERFELDAS ARVYDAS Lithuania 531000

US Poker Open: Erik Seidel parte con una vittoria

Spostiamoci oltre oceano dove è iniziata la kermesse dei tornei dello US Poker Open dell’Aria Casinò di Las Vegas e l’evento #1 $5.100 No Limit Hold’em porta la firma del mitico Erik Seidel, che batte la concorrenza di un Field da 116 giocatori, che ha generato un montepremi da 580.000 dollari, con una prima moneta da $145.000 e un premio minimo (17 ITM) di $8.700.

FINALE US POKER OPEN EVENTO #1

1st Erik Seidel United States $145,000

2nd Eric Afriat Canada $89,900

3rd Dylan Linde United States $63,800

4th John Khoury United States $49,300

5th William Lamar-Boone United States $37,700

6th Justin Zaki United States $29,000

Sono uno dei fondatori di PIW, Poker Italia Web e seguo il mondo del poker live e online da oltre 10 anni. Oltre al poker sono un grande appassionato di sport e di pittura.