Poker Live 12 aprile 2024. Non si ferma il grande poker live in giro per l’Europa dove ieri sono iniziate altre due kermesse, quella che ci terra compagnia per due settimane nel Liechtenstein (Wolf Millionaire) e al King’s di Rozvadov dove l’azione non manca mai, e al Big Wrap PLO non potevano mancare due specialisti azzurri dell’Omaha, i fratelli Alioto, ma a comandare il 10K Diamond High Roller sono Arturo Paduano e Diego Montone.

Poker Live 12 aprile 2024: Wolf Millionaire Liechtenstein al via

La GCPoker Room di Bendern, in Liechtenstein ha aperto i battenti per il primo giorno di due settimane di grande poker, col day1A Main Event Wolf Millionaire che ha visto 148 iscrizioni con i giocatori che hanno approfittato dello special Price della prima giornata, pagando 600 franchi svizzeri di buy-in invece dei 700 standard per questo torneo organizzato da EuroRounders, che mette sul piatto 1 milione di euro garantiti!

Tra i 24 players left che si sono qualificati verso il day2A non ci sono azzurri. Comanda il tedesco Mark con 1.1 milioni (in foto copertina by Eurorounders blog) seguito da vicino dallo slovacco Ivan Meciar, l’unico altro giocatore del Field a riuscire ad imbustare più di 1 milione in gettoni. Completa il podio lo svizzero Foifi. Siamo solo all’inizio e continuiamo che gli azzurri usciranno nei prossimi flight iniziali, che sono tanti. L’ultima edizione di questo torneo fu vinta da Claudio Piceci.

CHIPCOUNT (UNOFFICIAL) Day1A

ark DE 1.142.000

IVAN MECIAR SK 1.018.500

Foifi CH 830.000

FIRALDO DE 527.500

ALEXANDER GRAF CH 483.000

KARL WEBER CH 396.000

24HARRY CH 387.500

BORIS PRANJES HR 366.500

DAVID EGGENBERGER CH 365.500

JackSlater AT 345.500

KATHRIN WOLFINGER FL 315.500

SIMON FEISTLE CH 289.000

ERNST STOLLER CH 275.500

KATER CARLO AT 274.500

Champion1905 TR 272.000

Austria AT 265.500

Ospite IT 231.000

Roman CH 194.000

LAHDO ENDRAVUZ CH 170.000

Vineglas AT 168.500

LEON17 BIH 150.000

RAINER BERTSCH CH 149.000

BUGI CH 101.500

DANIEL SCHWITTER CH 91.000

Poker Live 12 aprile 2024: Big Wrap PLO

Al King’s di Rozvadov è iniziato il festival del poker per gli amanti della variante con le quattro carte, l’Omaha, grazie ai tornei del Big Wrap PLO che sono iniziati subito forte, con l’evento inaugurale, il 10k Mystery Bounty, che ha richiamato 53 giocatori. In 13 erano arrivati al tavolo finale, ma solo 6 di loro andranno a premio.

Tra loro immancabile Dario Alioto, uno dei rappresentanti più importanti del Belpaese in questa variante, che incassa una taglia misteriosa (non sappiamo l’importo dei Bounty che andavano da un minimo di €3.000 ad un massimo di €75.000), ma non riesce ad arrivare a premio in un torneo che alla fine viene vinto dallo spagnolo Lautaro Guerra che incassa anche la prima moneta da €112.100.

FINALE 10K MYSTERY BOUNTY PLO

1 Lautaro Guerra Spain 112.100€

2 Bjorn Verbakel Netherlands 77.400€

3 Lars Brodin Sweden 49.400€

4 Maximilian Klostermeier Germany 37.800€

5 Aku Joentausta Finland 29.600€

6 Carl Bonefield Denmark 23.095€

Nella giornata di ieri è iniziato anche il 10k Diamond High Roller con 92 iscritti (54 giocatori unici con 38 rientri). In 33 si ritroveranno per il final day, e tra loro due azzurri nei primi 3 posti della classifica, ad iniziare dal chipleader Arturo Paduano che imbusta 816.500 gettoni, staccando il tedesco Daniel Smuskovics (683) e poi al momentaneo terzo posto c’è Diego Montone (556K). Passa anche Piero Alioto, fratello di Dario e anche lui grande amante del pot Limit Omaha, che riprenderà dal 18° posto nel chipcount con 217K.

CHIPCOUNT 10K DIAMOND HIGH ROLLER PLO

1 Arturo Paduano ITA 816500

2 Daniel Smuskovics DEU 683000

3 Diego Montone ITA 556500

4 Jacek Jerzy Piontke POL 555500

5 Riza Genc TUR 469000

6 Said Hossein Madani DEU 447500

7 “JPJ” DEU 424000

8 Tom Vogelsang NLD 415500

9 Patrik Jaros CZE 412000

10 Tomas Ma Dias Queiroz Ribeiro PRT 390500

11 Maximilian Klostermeier DEU 371500

12 Nikolaos Lampropoulos GRC 302000

13 Aku Matti Joentausta FIN 268000

14 Bernd Christian Gleissner DEU 256000

15 Joao Pe De Almeida Estanislau PRT 248000

16 Maksim Shuts BLR 235500

17 Michael Rodrigues Pires Santos PRT 229000

18 Piero Alioto ITA 217000

19 Joni Petteri Jouhkimainen FIN 217000

20 Gergo Nagy HUN 209000

21 Thomas Hueber AUT 180000

22 Alexi Komninos Skoulos SWE 176000

23 David Emanuel Frieling DEU 155000

24 Jonas Kronwitter DEU 150000

25 Harald Casagrande AUT 146500

26 Carl Davis Bonefeld DNK 142500

27 Andre Filip Da Conceicao Cruz PRT 109500

28 Filip Lovric SWE 96500

29 Lautaro Valentino Guerra Cabrerizo ESP 93500

30 Tomasz Piotr Krzesinski POL 92500

31 Goran Urumovic SWE 62000

32 Omar Francisco Eljach Huang SWE 60500

33 Denis Konev RUS 39500

