Poker Live 15 aprile 2024. Al Wolf Millionaire Main Event in Liechtenstein si è giocato il day2A con 52 Players left e tra loro 4 italiani, anche se a dominare c’è lo svizzero Denis Zimmerman (in foto by EuroRounders blog). Al King’s abbiamo due italiani in corsa al Main Event Benelux Classics mentre Simone Pegolotti chiude un deal a tre al High Roller. Si è concluso il 10K High Roller The Big Wrap PLO con un Arturo Paduano che non riesce a strappare la vittoria, ma chiude lo stesso con un ottimo 4° posto per 100K.

Poker Live 15 aprile 2024: Wolf Millionaire Main Event

Al Grand Casino di Bendern in Liechtenstein continua il Wolf Millionaire Main Event, torneo con 1 milione di franchi svizzeri garantiti che ha visto una grande partecipazione, tanto che sono in programma due Day2. Nel primo, il Day2A, la giornata si chiude con 52 Players left (su 512 al via) che ritroveremo al day3, e il migliore è lo svizzero Denis Zimmerman che ha dominato la giornata imbustando 2.1 milioni in chips, e staccando nettamente tutti, ad iniziare dallo slovacco SKAP al 2° posto con 1.7 milioni e dal turco Feryat Capar che ritroveremo al via con 1.5 milioni.

C’è anche la presenza italiana con almeno 4 azzurri in corsa. Il migliore è Franky Blanco che con 827K ha chiuso in 11° posizione ma, scorrendo il chipcount, troviamo anche “Ospite” ai piani alti con 729K mentre più indietro ci sono Roberto Manfredi con 220K e soprattutto Ferrari che chiude il chipcount da ultimo, con sole 37K. Servirebbe un miracolo a Ferrari, ma come si dice in questi casi, a chip and a chair.

Chipcount completo Day2A Wolf Millionarie

CHIPCOUNT DAY2A

Denis Zimmerman CH 2.181.000

SKAP SK 1.716.000

Feryat Capar TU 1.542.000

Juztsm1le CH 1.326.000

Boris Pranjes HR 1.276.000

Endravuz Lahdo CH 1.260.000

Noizz MD 1.120.000

Austria AT 1.045.000

Dieter Pichler AT 1.027.000

Pitschsen CH 857.000

Franky Blanco IT 827.000

JackSlater AT 797.000

Ramon Lampert CH 794.000

Karl Weber CH 755.000

Ralf Imdahl DE 749.000

Ospite IT 729.000

Alexander Graf CH 683.000

Kater Carlo DE 670.000

Iroolf CH 618.000

24Harry CH 593.000

Foifi CH 580.000

Sandro Burkhard CH 573.000

Mahsum Ercosman TU 562.000

Firat Altunkapan CH 551.000

Nokia3210 CH 526.000

Mojo CH 517.000

Happynico CH 470.000

Marco Forster CH 461.000

Champion1905 TU 455.000

Gala 09 CH 428.000

Theodor Steimer CH 384.000

Andrea Roner CH 356.000

MPS DE 329.000

Pero Jagustin CH 312.000

Marc Häfeli CH 301.000

Ogün Hot CH 286.000

Mark DE 256.000

Mark Michael Von Wartburg CH 256.000

Buksza SK 256.000

Fabian Marrer CH 254.000

CatGirl AT 237.000

David Eggenberger CH 236.000

Carlos Henningsen PT 230.000

Roberto Manfredi IT 220.000

Patrik Hartmann CH 185.000

Fischer CH 183.000

Andreas Fröhli AT 173.000

Enrico Meyer DE 156.000

Urs Theiler CH 143.000

DG CH 124.000

Rainer Bertsch CH 69.000

Ferrari IT 37.000

Poker Live 15 aprile 2024: Paduano show al HR 10K The Big Wrap PLO

Al King’s Resort di Rozvadov si sono giocati anche i ricchi e spettacolari tornei per gli amanti della variante a quattro carte, l’Omaha, nel festival The Wrap PLO. C’era da concludere il 10k Diamond High Roller con Artuto Paduano che iniziava la giornata conclusiva da chipleader, con altri due azzurri in corsa, Diego Montone che riprendeva dal 3° posto, ma non riesce a raggiungere la zona premio, e Piero Alioto che recupera dal 18° posto fino a chiudere ITM in 10° posizione per €22.550 di premio.

Tornando ad Arturo Paduano, grande prova dell’azzurro che però manca l’acuto finale e si deve arrendere al 4° posto, ai piedi del podio, per un bel premio da più di 100K mentre in 3° posizione troviamo il giocatore di casa, il ceco Patrik Jaros che porta a casa €128.200. La vittoria va allo svedese Goran Urumovic per una prima moneta da €278.900 dopo aver battuto il tedesco Daniel Smuskovics, runner up che si avvia alle casse con un bel premio consolatorio da €193.800.

FINALE PLO HIGH ROLLER 10K

1 Goran Urumovic Sweden € 278.900

2 Daniel Smuskovics Germany € 193.800

3 Patrik Jaros Czech Republic € 128.200

4 Arturo Paduano Italy € 100.300

5 David Emanuel Frieling Germany € 80.900

6 Jacek Jerzy Piontke Poland € 63.100

7 Said Hossein Madani Germany € 49.900

8 Georgios Tsoupras Greece € 38.800

9 Maximilian Klostermeier Germany € 29.400

10 Piero Alioto Italy € 22.550

11 Nikolaos Lampropoulos Greece € 22.550

12 Bernd Christian Gleissner Germany € 21.055

13 Alexi Komninos Skoulos Sweden € 21.055

Poker Live 15 aprile 2024: Benelux Classics

Al King’s Resort Rozvadov si sta concludendo l’ennesima kermesse pokeristica. Questa volta è toccato al Benelux Classics che nella giornata di lunedì giocherà il final day del Main Event, torneo che ha richiamato 1.082 giocatori per €300.000 in prizepool. Oggi si ritroveranno 24 Players left e tutti hanno in tasca già 865 euro anche se si punta alla prima moneta da €55.650 mentre al runner up andranno €37.650, con il 3° che chiuderà il podio portando a casa €29.250, salvo deal.

Al comando delle operazioni troviamo il tedesco bachelorofcards chipleader con 4.4 milioni in gettoni ma ci sono anche 2 italiani a sognare: Ulisse che troviamo al 4° posto con 3.6 milioni e Juri Lombardo che è più indietro con 1.8 milioni.

TOP-10 CHIPCOUNT MAIN EVENT

bachelorofcards DEU 4440000

Edward Splajt Jones USA 3975000

Mr.Backhand DEU 3640000

ULISSE ITA 3600000

Christa Van Berkel NLD 3370000

AJ QAT 3335000

Lucas Rene Jean Francois Gehin FRA 3220000

Alexandre Julien Soufiane Minet FRA 2875000

Po Chieh Chang TWN 2815000

Michael Van Der Werf NLD 2400000

Si è concluso anche l’High Roller del Benelux Classics da 95 iscritti per un montepremi da €47.500. Anche qui c’è gloria per gli azzurri con Simone Pegolotti che chiude al 2° posto e incassa più di 10K dopo un deal a tre, con il vincitore, il ceco Josef Dvorak che incassa poco più di 11 mila euro. Fa parte dell’accordo anche il tedesco LUPO a cui vanno €8.285. In questo torneo mandiamo a premio un altro italiano, regular dei tornei al King’s, dietro al nicknake Janja, 10° per €1.075.

FINALE HIGH ROLLER

1 Josef Dvorak Czech Republic € 11.271

2 Simone Pegolotti Italy € 10.678

3 LUPO Germany € 8.285

4 Michael Thomas Kalsow Germany € 4.236

5 Julian Valentijn Gorsse Netherlands € 3.354

6 Dong He Germany € 2.623

7 Lucky Lolek Germany € 2.064

8 JACK China € 1.613

9 MASLUM Germany € 1.226

10 Janja Italy € 1.075

11 EVOS Germany € 1.075

