Poker Live 22 aprile 2024. Torneo da record in Liechtenstein al Wolf Millionaire con 1.792 iscritti e al day3 si riprenderà con 177 Players left, diversi azzurri in corsa, ma comanda lo svizzero Denis Zimmermann (in foto by EuroRounders blog). Negli States Stephen Chidwick vince l’evento finale dello US Poker Open.

Poker Live 22 aprile 2024: Wolf Millionaire

Iniziamo dal Grand Casino di Bendern in Liechtenstein dove si sta giocando un torneo da record per eventi pokeristici giocati nel piccolo principato in mezzo all’Europa, visto che il torneo organizzato da EuroRounders ha chiuso i tanti flight iniziali con 1.792 iscritti che hanno permesso di superare il milione di franchi svizzeri garantiti, arrivando ad un prizepool da 1.076.860 CHF per la precisione.

Tanti flight iniziali e anche tre Day2 che al momento premiano Denis Zimmermann, chipleader del day2A, e anche chipleader assoluto davanti a Faton Berisha che dopo aver comandato il suo day1 (il K), si è confermato anche al day2C. A completare la provvisioria top-3 abbiamo il chip leader al Day2 B Wuttipong Favre.

Per trovare il primo azzurro dobbiamo scendere al 16° posto con Biagio De Frino (1.199.000). Passano tra i migliori anche altri italiani come: Franco, Pugliese (34° con 880K), Emilia (41° con 858K), Lorenzo Arduini (43°, 842K), Franky Blanko (45°, 827K), Bruno Stefanelli (49°, 789K), Angelo Arossi (53°, 753K), Ospite (56°, 729K), Cesare Lafranconi (58°, 717K), Givi (60°, 699K), Antonio Pietro Romeo (87°, 537K), Daniele Lunario (93°, 487K), Alessio Benza (113°, 356K). Più indietro nel chipcount (un-official) ci sono altri azzurri più corti, compreso il più corto in assoluto, Ferrari, che ha imbustato appena 37K.

Chipcount Wilf Millionaire

CHIPCOUNT COMPLETO (UNOFFICIAL)

DENIS ZIMMERMAN CH 2.181.000

FATON, BERISHA CH 2.100.000

WUTTIPONG FAVRE CH 1.790.000

SKAP SK 1.716.000

FERYAT CAPAR TU 1.542.000

HEMPMASTER DE 1.434.000

BESNIK LALINOVCI CH 1.430.000

Raoul Ricardo, Kanme NL 1.398.000

JUZTSM1LE CH 1.326.000

KARO, NURI CH 1.307.000

Leandro CH 1.294.000

ILARIA, DIVELLA CH 1.278.000

BORIS PRANJES HR 1.276.000

ENDRAVUZ LAHDO CH 1.260.000

CHRISTIAN BEER DE 1.214.000

BIAGIO, DE FRINO IT 1.199.000

DG CH 1.197.000

Chun, Chang NL 1.175.000

SHADOW72 CH 1.160.000

ROBIN MARVIN SCHEIDEGGER CH 1.156.000

ANDREAS FRÖHLI CH 1.140.000

@POSITIV_CHI ES 1.133.000

NOIZZ MD 1.120.000

Sebastian Andrzej, Kotowicz PL 1.088.000

Casko DE 1.088.000

AUSTRIA AT 1.045.000

MARCIN IGOR PUCZYLOWSKI PL 1.039.000

PASCAL OLIVER, BRECHOT CH 1.038.000

DIETER PICHLER AT 1.027.000

ALEXANDER, SCHNABEL DE 1.008.000

Robert Alois, Reichen CH 1.000.000

EMIL, BISE CH 975.000

Rastislav, Paleta CZ 966.000

CHRISTIAN, HERTEL DE 922.000

STEFAN FINK AT 885.000

Ismail, Polat CH 881.000

Franco, Pugliese IT 880.000

MLADEN FRANCESEVIC CH 866.000

DENNIS GILBERT, STEMMLER DE 864.000

Lami DE 863.000

Emilia IT 858.000

PITSCHSEN CH 857.000

LORENZO, ARDUINI IT 842.000

SAMUEL, JU DE 834.000

FRANKY BLANCO IT 827.000

Alin Cosmin, Farcas RO 801.000

JACKSLATER AT 797.000

RAMON LAMPERT CH 794.000

BRUNO STEFANELLI IT 789.000

Pavel, Heger CZ 773.000

Zoran, Zivanovic RS 758.000

KARL WEBER CH 755.000

ANGELO, AROSSI IT 753.000

RALF IMDAHL DE 749.000

MARKUS, UNVERDORBEN DE 746.000

OSPITE IT 729.000

SAMUEL KLOCKER AT 720.000

Cesare, Lafranconi IT 717.000

Rocket CH 704.000

GIVI IT 699.000

Stonewall Jackson DE 690.000

FRANK PELSTER DE 686.000

ALEXANDER GRAF CH 683.000

LARS HANS GEORG, SCHULZ DE 681.000

Agalliu, Adriatik DE 671.000

KATER CARLO DE 670.000

DRITAN, KALECI CH 660.000

NEO SI 652.000

GASSI 17 CH 649.000

PETITPRINCE1 CH 631.000

Marek, Blasko SK 629.000

Tanes, Tanasomboon CH 625.000

Lionel Hutz CH 621.000

IROOLF CH 618.000

Slimane, Mameche FR 610.000

FILIP, JURIC HR 604.000

JEAN MICHEL KABBAJ 600.000

24HARRY CH 593.000

ADAM, NEDBAL SK 586.000

FOIFI CH 580.000

SANDRO BURKHARD CH 573.000

RENE, KISTLER CH 564.000

MAHSUM ERCOSMAN TU 562.000

SINISA, BODROZIC HR 562.000

HASAN KAPI GARLOBO TR 554.000

FIRAT ALTUNKAPAN CH 551.000

Antonio Pietro, Romeo IT 537.000

NOKIA3210 CH 526.000

MOJO CH 517.000

Stefan, Trottmann CH 510.000

Arabiati CH 502.000

LEON17 BA 500.000

DANIELE, LUNARIO IT 487.000

SIMON FABIAN ERNST, FEISTLE DE 480.000

HAPPYNICO CH 470.000

MARCO FORSTER CH 461.000

KJ AT 456.000

CHAMPION1905 TU 455.000

PANDA DE 452.000

Johann, Schamne DE 444.000

FEDAI YOLCU AT 440.000

ZORAN STOJANOVIC CH 437.000

GALA 09 CH 428.000

ROSALIE MARINE PETIT FR 427.000

Guerrero80 CH 422.000

YVES ROBERT THALMANN CH 420.000

DORJAN, USHE AL 413.000

GREGOR PL 404.000

THEODOR STEIMER CH 384.000

LOLI CH 375.000

THOMAS, HOFMANN CH 372.000

Borat90 DE 369.000

ALESSIO, BENZA IT 356.000

ANDREA RONER CH 356.000

RAMON, GONZALEZ CRUZ ES 356.000

ANA CH 345.000

Oliver, Lutz CH 344.000

THIERRY SVEN THOMANN CH 334.000

MPS DE 329.000

DELAL, CAPAN CH 323.000

ANDREAS MARCO, STOCKER CH 317.000

JOHANNES THÖNI IT 316.000

EasyCall91 PL 314.000

PERO JAGUSTIN CH 312.000

Giuliano IT 306.000

SAMIYEL DÜZGÜN CH 302.000

MARC HÄFELI CH 301.000

XFLIXX DE 301.000

ANDY MICHAEL, GRAF DE 295.000

Sascha Messmer CH 294.000

OTTAVIO ALFIO, BENELLI CH 293.000

GIUSEPPE, CASORIA IT 292.000

OGÜN HOT CH 286.000

JONES DE 283.000

STEFAN, WIDMER CH 270.000

Pit 7968 HR 257.000

MARK DE 256.000

BUKSZA SK 256.000

MARK MICHAEL VON WARTBURG CH 256.000

FABIAN MARRER CH 254.000

KEVIN, HASLER CH 248.000

CLAUDIO, PICECI CH 238.000

CATGIRL AT 237.000

DAVID EGGENBERGER CH 236.000

SASA, FUSTIN NL 233.000

CARLOS HENNINGSEN PT 230.000

Atdhe, Gashi CH 226.000

LJUBODRAG, MILOJEVIC CH 226.000

BP CH 226.000

Hao, Liu CH 220.000

ROBERTO MANFREDI IT 220.000

KROKO 123 CH 194.000

space G CH 193.000

ZOLTAN, BENE HU 191.000

MBI DE 191.000

BRANKO KOSIC LI 185.000

PATRIK HARTMANN CH 185.000

FISCHER CH 183.000

ALAIN INREP FR 182.000

ANDREAS FRÖHLI AT 173.000

Cati DE 158.000

ENRICO MEYER DE 156.000

NIKOLA, MATIC DE 156.000

RAMED WAKIL CH 144.000

URS THEILER CH 143.000

NOLE RS 141.000

MARIO LANTHEMANN CH 136.000

NADJA MONICA SUTTER CH 136.000

KATHRIN WOLFINGER LI 132.000

LUCA PIETRO GIOVANNI, DAZIO IT 130.000

DG CH 124.000

CHRISTIAN, SCHNEIDER CH 124.000

RAFFAELE FRANCESE IT 123.000

MICHAEL, KORAN CH 117.000

FRANZ HERMANN THOMA DE 93.000

Martin, Berisha CH 84.000

RAINER BERTSCH CH 69.000

LUKAS, GONZALEZ ES 60.000

FERRARI IT 37.000

Poker Live 22 aprile 2024: US Poker Open

All’Aria Casino di Las Vegas si continuano a giocare i ricchi e spettacolari eventi high stakes dello US Poker Open Series 2024 dove è tornato a trionfare il fenomenale Stephen Chidwick che ha vinto l’evento finale superando un field di 52 iscritti che hanno pagato il buy-in da $25.200 producendo un montepremi di $ 1.300.000.

Per il campione inglese c’è una prima moneta da $429.000, il suo 44° successo di una carriera straordinaria che lo vede avvicinarsi ai $58 milioni vinti in tornei live. Nel solo 2024 Chidwick ha chiuso 12 tavoli finali e 3 vittorie, guadagnando anche 257 punti per la classifica del PokerGO Tour. Con 427 punti totali e $597.850 di guadagni (4 ITM), Chidwick è arrivato secondo nella leaderboard.

FINALE US POKER OPEN

1 Stephen Chidwick $ 429.000

2 Andrew Lichtenberger $ 273.000

3 Brandon Wittmeyer $ 182.000

4 Dan Smith $ 130.000

5 Cary Katz $ 104.000

6 Aram Zobian $78.000

7 Jesse Lonis $ 52.000