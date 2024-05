Poker Live 13 maggio 2024. A Cipro si sono conclusi una serie di eventi importanti che hanno visto gli azzurri deludere (in particolare Alessio Isaia in foto by Oleg Novruzov) e i russi dominare, conquistando sia MPP Main Event da 5 milioni di dollari garantiti che EAPT Grand Final da 500K. Vediamo come sono andati i tornei a Cipro, ma anche le prime fasi dello Sharkbay in gioco in Liechtenstein.

Poker Live 13 maggio 2024: MPP Main Event

Torniamo al Merit Royal Diamond, in questi giorni centro del poker europeo e mondiale. Iniziamo dal torneo più ricco con i suoi 5 milioni garantiti, il $5.300 MPP Main Event dove è un vero e proprio dominio russo. Non portiamo azzurri al tavolo finale vinto da Azamat Lamkov che incassa 1 milione di dollari tondo tondo, dopo aver superato il connazionale Kirill Shcherbakov, runner up per $680.000.

Il fenomeno tedesco Leon Sturm chiude la sua corsa al 3° posto, sul gradino basso del podio ad interrompere il dominio russo, visto che al 4° posto troviamo Iurii Suvorov che si avvia alle casse per un premio da $320.000.

FINALE MPP MAIN EVENT

1 Azamat Lamkov Russian Federation $1.000.000

2 Kirill Shcherbakov Russian Federation $680.000

3 Leon Sturm Germany $440.000

4 Iurii Suvorov Russian Federation $320.000

5 Birger Larsen Norway $225.000

6 Mihai Niste Romania $170.000

7 Gamir Gabdullin Russian Federation $125.000

8 Assyl Tleuzhanov Kazakhstan $100.000

Poker Live 13 maggio 2024: EAPT Grand Final

Passiamo al $1.100 EAPT Grand Final, sempre a Cipro, dove avevamo tre azzurri in corsa, tra cui un giocatore molto esperto e spesso presente agli eventi Merit, Alessio Isaia. Il “Fabbro” iniziava la giornata tra i migliori 10, ma a sorpresa è uno dei primi eliminati di giornata, al 96° posto per $1.850 di premio, un risultato abbastanza deludente.

In 17° posizione esce il secondo azzurro, Michele D’Angelo, per mano proprio di un altro italiano, Alfredo Versace che invece procede fino a raggiungere il tavolo finale, mentre per D’Angelo c’è un premio da $7.200. Versace esce comunque in 9° posizione $17.860, nella mano in cui Tibor Nyuli apre a 1.6M e viene chiamato da Versace da cutoff mentre il cortissimo Guo Liang da SB manda i resti. Al flop 4-5-3 Rainbow, con Nyuli che fa check-call sulla puntata da 4.1 milioni di Versace. Turn J di giorni e ancora check di Nyuli, ancora una puntata del nostro a 9.5M e questa volta all-in dell’avversario per 18.5M chiamato da Versace che gira K-J contro il Q-Q di Nyuli (9-3 per Lang). Al River un 10 di picche non aiuta l’italiano e consegna il piattone all’ungherese, lasciando con le briciole Versace che uscirà poco dopo con 4-2 a fiori contro K-J a cuori di di Iurii Zuev che lo elimina e poi arriva fino al 3° posto.

Un altro russo, Denis Zelenkin, alla fine ha la meglio di Nyiuli nel testa a testa finale e porta a casa titolo e prima moneta da $139.000 mentre per il runner up c’è un assegno da $93.400.

FINALE EAPT GRAND FINAL

1 Denis Zelenkin Russian Federation $139.000

2 Tibor Nyuli Hungary $93.400

3 Iurii Zuev Russian Federation $64.000

4 Milad Langar Iran $48.000

5 Victor Fryda France $38.000

6 Achir Eldaye Lebanon $29.500

7 Bulent Kose Turkey $23.000

8 Alfredo Versace Italy $17.860

9 Guo Liang Wei China $13.500

Sharkbay Liechtenstein: Hasan Subasi domina in vista del final day

Passiamo allo Sharkbay che si sta giocando alla GCPoker Room di Bendern, in Liechtenstein, dove il torneo ha richiamato 356 iscritti e in 36 si ritroveranno per il final day del lunedì. Domina il chipcount Hasan Subasi (in foto by Eurorounder blog) che con 2.2 milioni stacca tutti, ad iniziare dallo svizzero Erdinc Dincer che è 2° ma staccassimo a 1.1 milioni. Non si segnalano azzurri in gioco, se non Alessandro Campedelli che con appena 21K chiude il chipcount non ufficiale di cui disponiamo al momento.

CHIPCOUNT SHARKBAY

HASAN SUBASI AT 2.209.000

Erdinc Dincer CH 1.156.000

Roo69 CH 1.025.000

MARIUS SEBASTIAN WOLF DE 951.000

LEON17 BA 950.000

Goodzilla CH 843.000

M.S CH 817.000

Doodel CH 752.000

Chivanaci GR 706.000

Dino Ronzani CH 694.000

Michael Meyer CH 612.000

STANISLAV PETROVIC CH 604.000

ALIN COSMIN FARCAS RO 583.000

CHRISTIAN KEMPF CH 540.000

OGNJEN SAITOVIC RS 468.000

B1rd CH 415.000

John CH 397.000

JORGE TURIENZO AIRA ES 362.000

Spike CH 355.000

EnricoALOLIO AT 336.000

Fischer CH 327.000

Spazzemagge CH 303.000

STEFAN MÄHR AT 288.000

CARLOS JULIAO HENNINGSEN GARCIA REIS PT 275.000

ANGELIKA GOOD CH 272.000

Sahara AT 243.000

Happynico CH 238.000

DIETER GOOD CH 232.000

MARIO ENRICO FAUSCH CH 222.000

ROMAN LENDI CH 177.000

SANDRO ZARRIELLO AT 176.000

Gerd Hörburger AT 160.000

Merlin CH 157.000

Sebastian Fink AT 51.000

ALESSANDRO CAMPEDELLI IT 21.000