Poker Live 20 maggio 2024. Niente fortuna per gli italiani in gioco tra i tanti tornei in Europa. Lo Sharkbay in Liechtenstein arriva al day3; Rayane Benounnane vince il Main Event Belgian Poker Challenge e fasi finali al 888poker Live Barcellona. Intanto il fenomenale Adrian Mateos vince un torneo milionario alle Triton Poker Series Montengro mentre al Perla di Nova Gorica sono iniziati i Campionati Italiani ISOP, ed è subito grande bagarre al ISOP DEEP.

Poker Live 20 maggio 2024: Belgian Poker Challenge

Iniziamo dal Casinò de Namur per il Belgian Poker Challenge organizzato da Pokerstars. Niente da fare per gli azzurri al €1.100 Main Event dominato dai francesi, con Rayane Benounnane che nel finale beffa Miroslav Alilovic che apriva il final table da super chipleader. Per il vincitore c’è una prima moneta da €200.000 mentre al runner up vanno €127.700.

Completa il podio il tedesco Konstantin Faerber, davanti ad un altra doppietta francese. Il nome più noto, quello dell’olandese Tobias Peters, è il primo ad uscire al 9° posto. Il migliore degli azzurri alla fine è Roberto Mauro con un 39° posto da €3.840.

FINALE BCP MAIN EVENT

1st France Rayane Benounnane €200,000

2nd France Miroslav Alilovic €127,000

3rd Germany Konstantin Faerber €90,200

4th France Samir Boudeliou €70,000

5th France Samir Dahdir €53,500

6th Netherlands Rob Hendrikx €41,100

7th Belgium Mathias Henin €31,500

8th Belgium Yoann Ramaekers €24,300

9th Netherlands Tobias Peters €19,007

Si è concluso il €2,200 No Limit Hold’em – High Roller Championship dove trionfa Shahram Rastegari per €76.000 di prima moneta, con l’olandese che nel testa a testa finale supera il francese Daniel Tordjman poi a completare il podio troviamo il giocatore di casa, il belga Vincent Thys. Si ferma al 8° posto il Pokerstars Ambassador Simon Wiciak. Un unico italiano a premio, si tratta di Andrea Cardinali, 24° per €3.750 di premio.

FINALE BCP SUPER HIGH ROLLER

1st Netherlands Shahram Rastegari €76,000

2nd France Daniel Tordjman €50,000

3rd Belgium Vincent Thys €36,000

4th Netherlands Lichu Hu €27,700

5th Germany Jörg Schneegaß €21,200

6th Lithuania Kestutis Jungevicius €16,370

7th Austria Henrik Veldhoen €13,561

8th France Simon Wiciak €11,350

9th France Mahamadou Dukuray €9,520

Azzurri fuori dai tornei principali, ma c’è ancora speranza nei side, come €800 Mystery Bounty Championship che è giunto al tavolo finale con Francesco Biribao chipleader che ci crede. I 9 left sono già certi di €2.907 di premio minimo mentre si gioca per la prima moneta da €24.000.

CHIPCOUNT FINAL TABLE €800 MYSTERY BOUNTY

1 FRANCESCO BIRIBAO ITALY 2.700.000

2 LEANDRO DIRLEWANGER SWITZERLAND 2.660.000

3 SAMIYEL DUZGUEN SWITZERLAND 1.855.000

4 MICHAL HAVAVKA SLOVAKIA 1.645.000

5 FARUKH TACH NETHERLANDS 1.315.000

6 JENS HERMES GERMANY 1.135.000

7 BRAM BERKVENS NETHERLANDS 1.025.000

8 DOMINIK OSTROWSKI POLAND 610.000

9 PASCAL VOS NETHERLANDS 420.000

Poker Live 20 maggio 2024: 888poker Live Barcellona

In Catalogna si è arrivati al tavolo finale del €888Poker Live Barcellona, e anche qui purtroppo non troviamo azzurri a giocarsi il titolo e la prima moneta da €75.000. Ieri 5 azzurri sono arrivati ITM: Roberto Beccaria (56° posto per un premio da 2.350 euro), Lorenzo Fenu (51°, €2.350), Carlo Belli (41°, €2.450), Samuel Ravazzani (35°, €2.600), Giuseppe Dedoni (28°, €2.800).

11 players left col lo spagnolo Josep Valls al comando con quasi 4.6 milioni in gettoni, davanti ai connazionali Gonzalo Menicia e Jose Criado. Ripartirà dal 4° posto lo statunitense Scott Fritz. Tutti i giocatori hanno già in tasca un premio minimo di €4.550.

CHIPCOUNT 888LIVE BARCELLONA

1 Josep Valls Spain 4,590,000

2 Gonzalo Mencia Spain 4,525,000

3 Jose Criado Spain 3,760,000

4 Scott Fritz United States 1,830,000

5 Daguang Lin Spain 1,665,000

6 Leo Jubien France 1,630,000

7 Mindaugas Pagareckas Lithuania 1,490,000

8 Jose Massa Spain 1,210,000

9 Florens Feenstra Netherlands 1,170,000

10 Fernando Margo – 1,145,000

11 Guillem Morgo Spain 745,000

Poker Live 20 maggio 2024: Campionati Italiani ISOP

Nella consueta cornice del Casino Perla di Nova Gorica sono iniziati in pompa magna i Campionati Italiani ISOP. I primi braccialetti sono già stati assegnati: Lorenzo Laganà nell’Omaha, Angelo Pavan nell’Omaha 9-max, Giovanni Famà nel Super KO 9-max e Antonio Fidanza nell’Interforze. Nella giornata di domenica sono arrivati anche i titoli per Stefano Catellan al NLH/PLO 8-Max e per Federico Privitera che porta a casa il 6-Max Championship.

Al Deep ISOP rimangono invece in 19 a contendersi il titolo. La domenica riprendeva con 165 giocatori, dopo lo scoppio della bolla, con 42 ITM, riparte la corsa fino appunto ai 19 players left che si ritroveranno nel final day del lunedì. Al comando troviamo Andrea Bencich, tallonato da Enrico Pezzotti che abbiamo visto anche tra i migliori del Tana delle Tigri nelle ultime edizioni. Il giocatore bergamasco riprenderà dal 2° posto, con il duo al vertice che stacca Giancarlo Viezzi in 3° posizione.

CHIPCOUNT ISOP DEEP

1 – Bencich Andrea – 3.195.000

2 – Pezzotti Aldo Enrico – 3.150.000

3 – Viezzi Giancarlo – 2.375.000

4 – Giunchi Maria Elena – 2.315.000

5 – Giassi Lucio Antonio – 2.045.000

6 – Luchkou Uladzimir – 1.915.000

7 – Valli Ivano – 1.790.000

8 – Jerman Bojan – 1.705.000

9 – Palasciano Vincenzo – 1.670.000

10 – Fantini Paolo – 1.405.000

11 – Quadri Davide – 1.370.000

12 – Škorjanc Jernej – 1.150.000

13 – Borghi Alessio Adam – 1.105.000

14 – Darduin Andrea – 1.045.000

15 – Cartoncino Sandro – 920.000

16 – Martin Claudio – 920.000

17 – Pedalino Roberto – 775.000

18 – Bedani Alessandro – 655.000

19 – Hodžić Sejdefa – 380.000

Triton Series Montenegro, super Mateos

Adrian Mateos protagonista alle Triton Series Montenegro. Lo spagnolo vince in questo ricco circuito per la seconda volta in carriera. Questa volta Mateos porta a casa l’evento $50.000 8-Max per una super prima moneta da 1.761.000 dollari. Il 7° evento della kermesse è stato preso d’assalto da 159 giocatori per un montepremi complessivo che ha sfiorato gli 8 milioni di dollari, divisi tra i migliori 27 ITM, con un premio minimo da 80K.

L’ultimo ad arrendersi contro Mateos è stato Justin Saliba, runner up per $1.118.000 mentre a completare il podio troviamo Joe Zou che si avvia alle casse per ritirare un assegno da $818.000. Ai piedi del podio Nick Pietrangelo, davanti a Ben Tollerance e a Phil Ivey che chiude al 6° posto.

FINALE EVENTO #7 TRITON MONTENEGRO

1 – Adrian Mateos, Spagna – $ 1.761.000

2 – Justin Saliba, Stati Uniti – $ 1.188.000

3 – Joe Zou, Cina – $ 818.000

4 – Nick Petrangelo, Stati Uniti – $ 667.000

5 – Ben Tollerene, Stati Uniti – $ 532.000

6 – Phil Ivey, Stati Uniti – $ 408.000

7 – Mikala Vaskaboinikau, Bielorussia – $ 297.000

8 – Dan Smith, Stati Uniti – $ 215.000

9 – Mario Mosbock, Austria – $ 178.100

Sharkbay Liechtenstein, in 118 al day3

I numeri ufficiali dalla Gc poker room in Liechtenstein per il Main Event Sharkbay che si avvicina ai 350 mila franchi svizzeri di montepremi, grazie a 1.199 entries. Dopp il terzo dei Day2 ad arrivare al day3 sono in 118, e davanti a tutti c’è Hasan Subasi che si conferma ancora con 2.2 milioni, e stacca nettamente Roland Stremer al 2° posto con 1.3 milioni in gettoni. Al terzo posto il serbo Dalibor Milenkovic poi conferma anche per Nobil El Hage, tra i migliori già dal day1.

Al momento risultano 6 azzurri ancora in corsa. Tre di loro sono nelle retrovie, come Alessandro Campedelli che con 21.000 chips è ultimo in assoluto. Il migliore è Emmella che con 983K è al 12° posto.