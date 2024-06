WSOP 6 giugno 2024. Robert Mizrachi vicino al 5° braccialetto in carriera al Dealer’s Choice. E’ iniziato il Championship di Limit Hold’em dove si rivede Juha Helppi, chipleader davanti a tanti campioni. Marco Fantini ha scelto i tornei dell’Aria Poker Classic Nlh per fare un pò di riscaldamento in vista delle WSOP, e ha scelto bene visto che ha vinto l’evento #6 mettendo in fila un Field da 659 giocatori.

Simeon Spasov vince l’evento #12, Marco Fantini si scalda all’Aria

La Bulgaria esulta all’Event #12: $1,500 6-Handed No-Limit Hold’em vinto da Simeon Spasov che mette in fila un Field da 2,526 players incassando la prima moneta da $439,815 e il secondo braccialetto WSOP in carriera. L’ultimo ad arrendersi è stato John Henry Gordon che si avvia alle casse per ritirare un assegno da $293,218.

FINALE EVENTO #12

1 Simeon Spasov Bulgaria $439,815

2 John Henry Gordon United States $293,218

3 Chih Fan Taiwan $210,645

4 Steve Yea South Korea $152,995

5 Mark Dube United States $112,362

6 Daniel Palau Spain $83,452

7 Joseph Brum Pacheco Brazil $62,687

Nella giornata di ieri non si era ancora concluso l’Event #14: $1,000 Super Turbo Bounty No-Limit Hold’em mentre scrivevamo il nostro report; recuperiamo oggi dandovi i risultati finali del torneo da 2,639 iscritti che è stato vinto dal francese Thibault Perissat che incassa un premio da $197,308.

FINALE EVENTO #14

1 Thibault Perissat France $197,308

2 Ron Schindelheim United States $131,571

3 Nevan Chang Taiwan $96,965

4 Jesse Yaginuma United States $72,115

5 Gary Leibovitz United States $54,129

6 Cole Griffith United States $41,007

7 Dinesh Alt Swizerland $31,358

8 Hrair Yapoudjian Canada $24,207

9 Anthony Monin France $18,866

Usciamo un attimo dal Horseshoe and Paris Las Vegas per dirigerci all’Aria Casino dove si rivede uno dei giocatori italiani della prima ora, Marco Fantini (ex pro del team Sisal, in una foto di repertorio qui sotto), che si è scaldato al meglio scegliendo l’Aria Poker Classic Nlh e vincendo l’Event #6: $600 No Limit Hold’em su un Field di 659 partecipanti, un torneo che ha prodotto un Prize pool di 336mila dollari.

WSOP 6 giugno 2024: Event #13: $10,000 Dealer’s Choice Championship (6-Handed)

Nella notte doveva essere aggiudicato anche lo spettacolare braccialetto d’oro dell’Event #13: $10,000 Dealer’s Choice Championship (6-Handed), ma servirà una specie di supplementare, un giorno extra di gioco, visto che a tarda notte erano ancora in 3 a giocarsi titolo e prima moneta da $333,045. Si tratta di Robert Mizrachi che comanda su Michael Martinelli (l’unico dei tre senza un braccialetto) mentre il giapponese Ryutaro Suzuki è più indietro.

L’ultimo eliminato di giornata era stato Ben Lamb, e prima di lui avevano mancato l’accesso al tavolo finale Phil Ivey e Daniel Negreanu, usciti in rapida successione tra 11° e 10° posto.

CHIPCOUNT & PAYOUT EVENTO #13

1 Robert Mizrachi United States 3,620,000

2 Michael Martinelli United States 3,290,000

3 Ryutaro Suzuki Japan 1,555,000

…

4 Ben Lamb United States $99,885

5 David Bach United States $71,476

6 Richard Bai United States $52,985

WSOP 6 giugno 2024: Event #15: $1,500 Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better (8-Handed)

14 players left al Event #15: $1,500 Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better (8-Handed), e questa notte sapremo chi sarà il campione di questo torneo che ha richiamato 1,277 giocatori per un Prize pool da $1,704,795 e una prima moneta da $265,361. Al comando delle operazioni c’è Caleb Furth, con circa più del doppio delle chips rispetto al secondo in classifica, Andrew Paterson. Attenzione anche al talento austriaco Andreas Frohli che riprenderà dal 4° posto del chipcount, e va a caccia del primo braccialetto in carriera.

TOP-10 CHIPCOUNT EVENTO #15

1 Caleb Furth United States 7,450,000

2 Andrew Paterson United States 3,980,000

3 Walter Chambers United States 3,870,000

4 Andreas Frohli Austria 2,815,000

5 Jonathan Lewis United States 2,435,000

6 Daniel Lowery United States 1,915,000

7 Tom Koral United States 1,640,000

8 Mike Holtz United States 1,420,000

9 Michael Machugh Canada 1,400,000

10 Mathias Bayer Austria 1,265,000

WSOP 6 giugno 2024: Event #16: $5,000 8-Handed No-Limit Hold’em

Ancora 41 players left si ritroveranno questa notte per l’Event #16: $5,000 8-Handed No-Limit Hold’em che ha fatto registrare 823 iscritti per un montepremi da $3,036,000 e una prima moneta da $660,284. Questa notte si riprenderà con Shant Marashlian al comando mentre tra i big ancora in corsa segnaliamo Sam Soverel al 13° posto, e gli Hall of famer Brian Rast (24°) ed Erik Seidel (40°).

TOP-10 CHIPCOUNT EVENTO #16

1 Shant Marashlian United States 2,785,000

2 Anthony Cierco France 2,275,000

3 Mark Tarich United States 2,255,000

4 Nate Silver United States 1,885,000

5 Brent Hart United States 1,750,000

6 Mitchell Halverson United States 1,705,000

7 Did Not Report United States 1,685,000

8 Adam Saven United States 1,290,000

9 Alex Queen United States 1,270,000

10 Corey Thompson United States 1,220,000

WSOP 6 giugno 2024: Event #17: $800 No-Limit Hold’em DeepStack

Concluso il day1 dell’Event #17: $800 No-Limit Hold’em DeepStack al quale hanno partecipato la bellezza di 4.732 giocatori per un montepremi di $3,331,328. Il futuro vincitore porterà a casa una prima moneta da $368,977. Il migliore di giornata è James Calderaro, seguito da Min Zhang, unici sopra i 2 milioni in chips. Tra i 310 players left come italiani figura solo Marco Damico ancora in gioco, ma sugli azzurri saremo più precisi nel report di domani.

TOP-10 CHIPCOUNT EVENTO #17

1 James Calderaro United States 2,440,000

2 Min Zhang United States 2,075,000

3 Matthew Laslo Canada 1,865,000

4 Lei Yu China 1,750,000

5 Anton Smirnov Russia 1,725,000

6 Ryuta Ogawa Japan 1,615,000

7 Yuvaraj Rai United States 1,611,000

8 David Rosenbloom United States 1,580,000

9 Tzahi Dagan United States 1,555,000

10 Anatoly Korochensky Russia 1,540,000

WSOP 6 giugno 2024: Event #18: $1,500 Pot-Limit Omaha (8-Handed)

Si è concluso anche il day1 dell’Event #18: $1,500 Pot-Limit Omaha (8-Handed) al quale hanno partecipato 1.469 giocatori per un prize pool da $1,961,115 e una prima moneta da $294,311. Il migliore di giornata è stato Mike Dentale che imbusta più di 1.2 milioni in gettoni, staccando un big come Daniel Zack, 2° con 953K. Tra i migliori anche Chino Rheem, che riprenderà dal 5° posto la caccia al primo braccialetto in carriera.

TOP-10 CHIPCOUNT EVENTO #18

1 Mike Dentale United States 1,230,000

2 Daniel Zack United States 953,000

3 Andreas Zampas United States 833,000

4 Xiaoxiao Song United States 635,000

5 Chino Rheem United States 624,000

6 Michael Rodrigues Portugal 620,000

7 Daniel Swartz United States 620,000

8 Jonathan Bowers United States 599,000

9 Greg Himmelbrand United States 578,000

10 Vladislav Klepikov Russia 561,000

WSOP 6 giugno 2024: Event #19: $10,000 Limit Hold’em Championship (8-Handed)

Chiudiamo il report col finale di un altro day1, quello dell‘Event #19: $10,000 Limit Hold’em Championship (8-Handed) al quale hanno partecipato 104 giocatori e in 54 passano il taglio verso il day2. Tra loro si rivede un giocatore della prima ora come il finlandese Juha Helppi che guarda tutti dall’alto, ma ovviamente i grandi nomi in gioco a questo Championship sono tantissimi.

TOP-10 CHIPCOUNT EVENTO #19

1 Juha Helppi Finland 254,000

2 Max Hoffman United States 237,000

3 Mike Lang United States 218,000

4 Anthony Marsico United States 216,500

5 Shyamsundar Challa United States 196,000

6 Emery Martindale United States 186,500

7 Michael Moncek United States 179,500

8 Chad Eveslage United States 176,500

9 Andrew Kelsall United States 175,000

10 Jon Kyte Norway 162,500