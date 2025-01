A Cipro si continua a giocare il Main Event delle Merit Poker Western Series di inizio anno. Altri 175 iscritti al day1C e altri due azzurri che passano il taglio: Mario Colavita e Marco Leonzio. Al momento sono 8 gli italiani che ritroveremo al day2, ma c’è ancora un ultimo flight di qualificazione da giocare. Merit Poker 23 gennaio 2025.

Merit Poker 23 gennaio 2025: report day 1C

Torniamo a Cipro dove si sta giocando il $3.300 Main Event delle Merit Poker Western Series che ha messo in scena il day1C, il penultimo dei flight di qualificazione.

Nella giornata di ieri il day1C ha chiuso con altri 175 iscritti e in 86 hanno passato il taglio. Il migliore di tutti è stato il rumeno Bogdan Munteanu che ha imbustato 663.500 chips, davanti al tunisino Ali Fkih (595K) e al bielorusso Ihar Narushevich (516K).

Passano altri due azzurri: Colavita e Leonzio

Ai 5 azzurri che sono passati dal day1A, l’altro ieri si era aggiunto il solo Fabio Peluso, e dal day1C peschiamo altri due italiani che ritroveremo al day2.

Si tratta di Mario Colavita, che in questi ultimi mesi stiamo vedendo molto attivo live, e che ha imbustato 193.000 gettoni buoni per la 45° posizione Poco più indietro, in 47° posizione, troviamo anche Marco Leonzio che ha chiuso con 191.500 chips.

Top-10 Chipcount day1C

1-Bogdan Munteanu 663.500

2-Ali Fkih 595.000

3-Ihar Narushevich 516.000

4-Florian Duta 510.000

5-Timur Margolin 362.000

6-Tom Verbruggen 351.000

7-Xiaosheng Zheng 343.000

8-Mikalai Vaskaboinikau 333.500

9-Bandar Alireza 330.000

10-Grigoli Liklikadze 315.500