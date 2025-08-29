EPT Barcellona 2025: resiste solo Umberto Zaffagnini a 29 left al Main Event. Terza picca azzurra con Sorrentino all’Hyper Turbo

La giornata catalana all’European Poker Tour lascia un solo azzurro in corsa tra i 29 players left del Main Event, Umberto Zaffagnini, mentre Raffaele Sorrentino vince la terza picca italiana di questo EPT portando a casa l’Hyper Turbo. Azzurri in corsa anche al Mystery Bounty, con Eros Calderone out, ma fortunato sulle taglie. EPT Barcellona 29 agosto 2025.

EPT Barcellona 29 agosto 2025: rimane solo Umberto Zaffagnini al Main Event

Siamo alle strette finali del €5.300 Main Event EPT Barcellona 2025, dopo un day 4 che riprendeva con 7 azzurri in corsa, ma ce ne rimane solo uno nei 29 players left che arrivano al day5, Umberto Zaffagnini che tra l’altro ha chiuso con un ottimo Stack di 2.925.000 valido per il 5° posto nel chipcount generale comandato dal francese Yohan Rascar con 5.7 milioni in gettoni, seguito dallo spagnolo Sergio Carro Marin a 4.2M e dal rumeno Sebastian Ionita a 3.6M.

Niente da fare per Dario Pieruzzini che esce nelle prime battute di giornata, al 92° posto per €19.850, lo stesso premio che incassa Fabio Peluso per il suo 88° posto mentre Antonio Asaro (63°) ed Alfredo Zingales (59°) portano a casa €22.800 a testa. Si ferma in 53° posizione Marco Bich per €26.300 mentre Michael Uguccioni è l’ultimo dei nostri ad uscire al 39° posto in cambio di un assegno da €30.150.

Oggi si riprende con il livello 20.000-40.000 big blind ante 40.000 e tutti i giocatori hanno già in tasca un premio di almeno €34.800, anche se si guarda ovviamente alla prima moneta da €1.436.000.

TOP-10 CHIPCOUNT MAIN EVENT

1 Yohan Rascar France 5,725,000

2 Sergio Carro Marin Spain 4,275,000

3 Sebastian Ionita Romania 3,670,000

4 Rifat Palevic Sweden 3,310,000

5 Umberto Zaffagnini Italy 2,925,000

6 Tobias Leknes Norway 2,860,000

7 Leo Worthington-Leese United Kingdom 2,705,000

8 Hugo Gotuzzo Argentina 2,685,000

9 Marc Foggin United Kingdom 2,585,000

10 Anton Suarez Sweden 2,425,000

Terza picca azzurra a Barcellona: Raffaele Sorrentino vince l’Hyper Turbo

Al Main Event ci rimane solo un giocatore, ma gli italiani si sono ben distinti in questa tappa catalana dell’European Poker Tour, e nella giornata di ieri è arrivata la terza picca azzurra con la vittoria di Raffaele Sorrentino al €1.050 Event #52 NLHE Hyper Turbo Freezeout, battendo un field di 246 iscritti e portando a casa anche una bella prima moneta da quasi 50K, dopo aver superato il francese Arthur Enug nel testa a testa finale.

Raffibiza non era l’unico azzurro al tavolo finale, c’era anche Luigi D’Alterio, ma Il-Giuglia si ferma al 6° posto per €10.300 di premio.

FINALE HYPER TURBO

1 Raffaele Sorrentino Italy €49.880 2 Arthur Enug France €31.180 3 Nicholas Palma USA €22.260 4 Mariusz Golinski Poland €17.140 5 Michal Danka Sweden €13.180 6 Luigi D’Alterio Italy €10.300 7 Brandon Michael Sheils UK €8.580 8 Jessica Vierling USA €7.140 9 Kalidou Sow France €6.220

Azzurri in corsa anche al Mystery Bounty con D’Ippolito e Xu

Si sta giocando anche il €3.250 EPT Mystery Bounty che ha richiamato 1.006 iscritti e rimangono 16 players left a giocarsi il titolo. Tra loro anche due azzurri: Marco D’Ippolito e Ai Gou Xu. Il primo è al 5° posto con 1.7 milioni in chips mentre il secondo, di chiari origini cinesi, riprenderà dal 8° casella con 1.2M. Il chipleader è Aram Zobian che guarda tutti dall’alto con 6.5 milioni.

TOP-10 CHIPCOUNT MYSTERY BOUNTY

1 Aram Zobian USA 6,505,000 2 Liutauras Armanavicius Lithuania 5,200,000 3 Roman Stoica Moldova 3,275,000 4 Paul Newey United Kingdom 3,165,000 5 Marco D’Ippolito Italy 1,785,000 6 Dimitrios Anastasakis Greece 1,670,000 7 Cornelis van Gent Netherlands 1,465,000 8 Ai Guo Xu Italy 1,200,000 9 Espen Sandvik Norway 980,000 10 Patrick El Kallas Jordan 940,000

Sono invece 10 gli italiani usciti a premio nella giornata di ieri, con Giuliano Galliana ultimo ad arrendersi al 29° posto per €8.300 di premio, ma prima di lui spicca Eros Calderone che chiude al 43° posto ma porta a casa la bellezza di €54.300, fortunato nelle taglie da cui riceve qualcosa come 48K.

PAYOUT AZZURRO MYSTERY BOUNTY

29 Giuliano Galliana €8.300 43 Eros Calderone €54.300 45 Andrea Salamone €7.300 47 Francesco Blasio €6.300 52 Giuseppe Zarbo €6.300 78 Ermanno Di Nicola €15.750 100 Piero Alioto €4.150 102 Lorenzo Arduini €4.150 113 Daniele Mastrodomenico €4.150 138 Elton Lleshi €3.600