La spesa dei giocatori italiani per il poker online in modalità a torneo, nel mese di luglio 2023, risulta in crescita di oltre il 6%, se confrontata con lo stesso mese dello scorso anno. Infatti è passata da 7,6 milioni agli attuali 8,1 milioni di euro. Poker Online a Torneo Italia: mercato in salita nel mese di luglio 2023. In crescita Lottomatica e 888.

Poker Online a torneo in crescita a luglio 2023

Cresce nel mese di luglio 2023, la spesa che i giocatori italiani hanno realizzato per il poker online in modalità a torneo, passando da 7,6 milioni di euro agli attuali 8,1 milioni di euro, con una crescita di oltre il 6% rispetto allo stesso mese dello scorso anno.

Comanda Pokerstars, ma la quota mercato scende

E’ sempre Pokerstars ha comandare la quota di mercato riferita alla spesa per il poker online a torneo nel mese di luglio 2023, con una percentuale pari al 41.02%, dato però in calo costante negli ultimi mesi.

Al secondo posto troviamo la somma di tre operatori, Lottomatica-Goldbet e Betflag, che insieme detengono una quota pari al 15.46%, mentre al terzo posto si posiziona Sisal, con il 10.35% del mercato.

Sale E-Play24, scende Eurobet

Al quarto posto in crescita troviamo E-Play24, con il suo network di skin, tra cui Bullibet con una quota che sfiora il 9% (8.94%), in quinta posizione Snai, con una quota mercato pari al 8.54%, mentre in sesta posizione, con una quota in continua decrescita troviamo Eurobet, con il 3.52% del mercato del poker online a torneo.

Bet365 si classifica al nono posto

In settima posizione si classifica 888 poker, con una quota mercato pari al 2.84% e precede all’ottavo posto Bgame con 1.25%, al nono posto Bet365, con una quota pari al 1.24%, chiude in decima posizione Betpoint, con una quota mercato pari al 1.05%.