Tornei PokerStars: NoS a Gabriele Re, Dario Barone si prende il Need for Speed

Risultati Pokerstars 28 Gennaio. E’ andato ad uno scatenato Gabriele ‘KingMAvE911’ Re il WS After Party Night on Stars di ieri sera. Successo anche per l’altro regular Dario ‘Cifalino91’ Barone, che si è imposto nel Need for Speed.

Risultati Pokerstars 28 Gennaio: ‘KingMAvE911’ è il re del NoS

Iniziamo il nostro report sugli MTT online del venerdì dallo shot messo a segno da Gabriele ‘KingMAvE911’ Re nel WS After Party No Limit Hold’em Night on Stars 8 Max Progressive KO da oltre 58.000 euro di montepremi totale (645 ingressi). Il grinder di Pinerolo ha battuto al Final Table, tra gli altri, ‘Barrett29’ (€4.849) e ‘Martapol961’ (€3.945) e si è messo in tasca più di 9.000 euro tra prima moneta e taglie.

WS After Party: trionfi anche per ‘xxxGiuliaxxx’ e ‘s3rchioMarquina’

E ieri sera, sempre negli eventi targati Winter Series After Party, sono arrivati anche gli acuti dei player ‘xxxGiuliaxxx’ e ‘s3rchioMarquina’.

Il primo si è imposto, per 4.488 euro di bottino complessivo, nel Bankroll Jump 8-Max Progressive KO (743 entries per 33.435 euro di prize pool), dove ha avuto la meglio in heads up sul rivale ‘GENTECHESPER4’ (€3.493). Podio pure per ‘mari0lina’ (€1.521) mentre si è arreso quando erano 4 left il comunque positivo ‘carlesio23’ (€1.208).

‘s3rchioMarquina’ (€2.759) l’ha invece spuntata nell’Icy Breeze 6-Max Progressive KO Turbo, da 21.330 euro di montepremi (474 iscritti), dopo aver superato allo sprint il runner up ‘*F13RoM4N’ (€2.319) e il terzo classificato Marco ‘Granbasso’ Baglioni (€1.272).

Risultati Pokerstars 28 Gennaio: Need for Speed a Dario ‘Cifalino91’ Barone

E chiudiamo con il segnalare l’ennesimo colpo del siciliano Dario ‘Cifalino91’ Barone. Questa volta il reg della provincia di Ragusa ha sbaragliato la concorrenza nel Need for Speed Progressive KO 8-Max Turbo (100 entries con 100 euro di buy in) e si è portato così a casa ben 2.552 euro tra premio e knock out.

