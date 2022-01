Tornei PokerStars: Mario Magistro punta il Sunday Special, successi per Giovanni Rizzo e Francesco Favia

Risultati Pokerstars 30 Gennaio. C’è Mario ‘MAGIpoker87’ Magistro in testa ai 204 left del WS After Party Sunday Special mentre ‘Elreal89’ si è preso la vetta momentanea dell’High Roller. In nottata colpi per Giovanni ‘gioriz’ Rizzo e Francesco ‘ilmessia84’ Favia.

Risultati Pokerstars 30 Gennaio: ‘MAGIpoker87’ ed ‘Elreal89’ in testa ai domenicali

Ma iniziamo il nostro report, sugli MTT online di PokerStars, dai Day1 dei 2 domenicali: il WS After Party Sunday Special 8-Max Progressive KO e il Sunday High Roller.

Nel torneo da 100 euro di buy in sono rimasti in corsa appena 204 player unici, su ben 1.771 entries (159.390 euro di montepremi totale), con in testa al gruppo lo scatenato Mario ‘MAGIpoker87’ Magistro. Il grinder pugliese, che ha chiuso il Day1 con oltre 1,3 milioni di chips e con più di 320 euro già incassati con le taglie, precede nel count ‘dario6990’, secondo e anche lui con circa 1,3 milioni di gettoni virtuali, e ‘ninho1981′, terzo con 1.043.877.

E’ invece ‘Elreal89’, con 134.187 chips, a guidare i 22 superstiti, su 173 iscritti, dell’evento da 250 euro di buy in e da 40.000 euro in prize pool garantito. Il chipleader si è messo momentaneamente dietro, tra gli altri, i comunque ottimi ‘thetrueank’ (126.275), Mario ‘coinflip21’ Carrascon (79.209), Simone ‘simopascu96’ Pascucci (67.427), Fabrizio ‘Asky16’ Petroni (58.697) e Daniele ‘discepolo78’ Di Iesu, sesto con 47.520.

WS After Party: Giovanni ‘gioriz’ Rizzo vince l’Icy Breeze

Intanto, in nottata, si sono come sempre conclusi 2 tra gli eventi più importanti delle Winter Series After Party.

Nell’Icy Breeze 6-Max Progressive KO Turbo (743 entries con 35.000 euro di garantito) si è registrato l’ennesimo colpo di un sempre grande Giovanni ‘gioriz’ Rizzo. Il pro che vive a Parma, ma che nelle sue vene ha sangue calabrese, si è messo in tasca 5.507 euro, tra moneta e knock out, al termine di un ultimo tavolo in cui erano in gioco anche ‘ROOR_17’ (€3.428), ‘PUPIGOL11’ (€1.396), ‘MeLLowYeLL0w’ (€1.200), Stefano ‘Tortellinho9’ Stracquadaino (€809) e ‘mariocrys’ (€638).

Il Bankroll Jump 8-Max Progressive KO (1.578 ingressi per 71.010 euro di montepremi) è andato a ‘daddi4queens’, primo per 7.736 euro, grazie allo sprint vincente piazzato ai danni dei compagni di deal Arturo ‘k1ingartur’ Pierantoni (€4.789) e ‘Inside84’ (€4.664).

Risultati Pokerstars 30 Gennaio: Need a Francesco ‘ilmessia84’ Favia

Chiudiamo con il segnalare anche lo shot messo a segno da Francesco ‘ilmessia84’ Favia nel Need for Speed giocato ancora una volta in modalità Progressive KO 8-Max Turbo (123 paganti per oltre 11.000 euro di montepremi). Per il barese doc è arrivato un bottino complessivo da 3.424 euro dopo l’heads up vinto contro il rivale ‘Kelevra0000’ (€1.300). Sul podio è salito pure ‘boccinooo’ (€772) mentre ha chiuso quarto l’ex star del texas hold’em italiano Dario ‘D.Minieri’ Minieri (€834).

