Poker online MTT: super shot per ‘HE4RTLESS’, suo il Main Event XL Winter. Explosive e Sunday Light al Day2

Risultati MTT 30 Gennaio. Secondo report, sui tornei online della domenica, con i finali del Main Event delle XL Winter Series e del Master della KO Week ed il resoconto dei Day1 dell’Explosive PKO e del Sunday Light.

Risultati MTT 30 Gennaio: ‘HE4RTLESS’ on fire nelle XL Winter Series

Ma iniziamo dal torneo più cospicuo, il Main Event da 125 euro di buy in e da ben 100.000 euro di prize pool garantito delle XL Winter Series, dove al termine di quasi 12 ore di gioco l’ha spuntata uno scatenato ‘HE4RTLESS’.

Il player di 888poker si è portato a casa più di 15.000 euro dopo aver superato nello scontro decisivo il comunque ottimo ‘ClipperMania’, runner up per 11.290 euro. Terzo gradino del podio, con 8.300 euro di premio, per ‘Pulcino74’.

Risultati MTT 30 Gennaio: vince anche ‘BlacKKdomo97’, andato a segno nel Master

E si è già concluso pure il The Master (138 ingressi con 100 euro di buy in), primo evento della KO Week di PartyPoker. Qui, dopo circa 6 ore, si è invece imposto ‘BlacKKdomo97’ che tra prima moneta e taglie si è messo in tasca quasi 3.000 euro. Sconfitto in heads up ‘SynQueso’ (€2.184) mentre si è arreso poco prima ‘VivoDiRancore’ (€1.440).

Gli altri domenicali: ‘Schopenhauer2’ e ‘paok010’ comandano l’Explosive e il Sunday Light

Chiudiamo con i resoconti dei Day1 dell’Explosive PKO, targato 1 Million Euro Series, e del Sunday Light.

Nell’evento più importante della domenica del network iPoker si è messo in mostra il player ‘Schopenhauer2’ che ha chiuso in vetta al count grazie ad uno stack da 303.704 gettoni virtuali. Alle sue spalle si è fatto strada ‘mirketto999’, secondo con 285.985. Seguono ‘FLAMI251’ con 209.379 e ‘monispar99’ con poco più di 200.000.

C’e invece ‘paok010’, con ben 275.030 chips, in testa al torneo del circuito People’s Poker. Podio momentaneo anche per ‘Sgana80’ (273.151) e ‘viocoman’ (262.165). Completano il gruppo dei Top Ten i player ‘aTYupo331’ (250.374), ‘BEsuGO91’ (229.547), ‘Prestigio6’ (209.472), ‘toti781’ (204.482), ‘MAHXVBDRTYVG’ (190.303), ‘_NaThAn_NeVeR_Xx_’ (176.929) e ‘thedoctor4444’ (159.042).

Ti piacciono le scommesse sportive? Segui BETITALIAWEB, uno dei migliori e più completi siti di betting su tutti gli sport, aggiornato quotidianamente con i migliori consigli, quote, statistiche, report e ultime notizie.