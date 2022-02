Tornei PokerStars: ‘elcomitini’ shippa il NoS, ‘Mr_Qu4tR3F01L’ e ‘asr991’ vincono nelle MicroMillions

Risultati Pokerstars 1 Febbraio. E’ andato ad ‘elcomitini’ il primo NoS del mese, successo invece per ‘AllaCass4’ nel Need for Speed. Ottimi colpi anche per ‘Mr_Qu4tR3F01L’ e ‘asr991’, entrambi protagonisti negli eventi MicroMillions.

Risultati Pokerstars 1 Febbraio: super ‘elcomitini’ nel Night on Stars

Ma iniziamo il nostro report sui tornei online del martedì sera dal Night on Stars Progressive KO 8-Max, da oltre 47.000 euro di montepremi totale (528 entries con 100 euro di buy in), dove è arrivato lo shot di ‘elcomitini’. Il reg di PokerStars ha battuto in heads up il rivale ‘LAFAL10’, runner up per quasi 5.000 euro, e si è così assicurato un bottino complessivo, tra moneta e taglie, da ben 7.670 euro.

Risultati Pokerstars 1 Febbraio: il Need va al player ‘AllaCass4’

Sono andati invece ad ‘AllaCass4’ i 2.268 euro messi in palio nel Need for Speed Turbo da 100 euro di buy in (109 ingresi). Qui lo scontro decisivo l’ha perso ‘samugiu’ che si è consolato con un premio da 1.678 euro. Sul podio è salito pure ‘Kelevra0000’, terzo per 1.242 euro, mentre si è fermato sul più bello il grinder sardo Gianluigi ‘AA-GIANLU-AA’ Giuliani, quinto per 680 euro.

MicroMillions: colpi per ‘Mr_Qu4tR3F01L’ e ‘asr991’

E chiudiamo con i 2 tornei più corposi delle MicroMillions: il Colossal Stack 8-Max (Evento #23) ed il The Big Progressive KO 8-Max (Evento #24).

Nel primo, che prevedeva un buy in da 20 euro (1.820 entries per 32.760 euro di prize pool), l’ha spuntata lo scatenato ‘Mr_Qu4tR3F01L’, andato a segno per 4.692 euro complessivi, al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa, tra gli altri, il runner up ‘Magomarcello’ (€3.344) ed il terzo classificato ‘Simone99Stars’ (€2.384).

L’altro, che invece proponeva un montepremi da più di 36.000 euro (oltre 4.000 ingressi con un buy in da 10 euro), è finito nelle mani di ‘asr991’. Il vincitore si è garantito un malloppo davvero niente male da 3.821 euro, grazie allo sprint decisivo piazzato ai danni dei comunque ottimi ‘gigieminou’ (€2.459) e ‘sgriciolo92’ (€1.505).

