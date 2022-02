Tornei PokerStars: NoS a ‘polacco12345’, ‘kana2011’ e ‘zucca53’ brillano nelle MicroMillions

Risultati Pokerstars 2 Febbraio. Mercoledì sera da protagonista per ‘polacco12345’, vincitore del Night on Stars giocato in versione standard. Si sono messi in mostra anche ‘IlPrOf3’, ‘kana2011’ e ‘zucca53’. Ecco il report…

Risultati Pokerstars 2 Febbraio: ‘polacco12345’ si prende il NoS

Iniziamo dal Night on Stars, da oltre 38.0000 euro di montepremi totale (430 iscritti), dove ha brillato ‘polacco12345’. Per lui è arrivata la prima moneta da ben 6.588 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa, tra gli altri, i player ‘TatonaGrandiii’, secondo per 4.836 euro, e ‘Mark35298’, terzo classificato per 3.551 euro.

Risultati Pokerstars 2 Febbraio: nel Need KO trionfa ‘IlPrOf3’

E’ stato invece ‘IlPrOf3’ ad assicurarsi il successo, e quasi 2.300 euro di vincita complessiva tra premio e taglie, nel Need for Speed Turbo andato questa volta in scena con la modalità 8-Max Progressive KO (110 entries).

Qui il ruolo di runner up è toccato a ‘londra82’ (€1.160) mentre si è fermato una volta salito sul podio il comunque ottimo Antonio ‘ANSU-FATI96’ Zola (€1.018).

MicroMillions: shot per ‘kana2011’ e ‘zucca53’

Chiudiamo con i 2 tornei più “importanti” delle MicroMillions, il Colossal Stack 8-Max (Evento #32) ed il The Big Progressive KO 8-Max (Evento #33), che hanno rispettivamente registrato gli acuti di ‘kana2011’ e ‘zucca53’.

Il primo si è liberato nel finale di ‘cook yayo’ (€3.148) e ‘BATISTUTA253’ (€2.244) e si è messo in tasca un bottino da più 4.400 euro. L’altro ha sconfitto in heads up ‘masresha1’ (€2.193) e si è così portato a casa, tra prima moneta e knock out, circa 3.750 euro.

