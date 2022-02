Tornei PokerStars: ‘bobofolle’ si prende il Super NoS del giovedì sera, il Need va a Giuseppe Ruocco

Risultati Pokerstars 3 Febbraio. L’ha vinto ‘bobofolle’ l’atteso Super NoS Progressive KO del giovedì sera. Bel colpo anche per Giuseppe ‘peppruocc’ Ruocco, andato a segno nel Need for Speed Turbo.

Risultati Pokerstars 3 Febbraio: ‘bobofolle’ shippa il Super Night on Stars

Ma iniziamo il nostro report sui tornei online del giovedì sera dal Super Night on Stars Progressive KO 8-Max da 250 euro di buy in, e da ben 75.600 euro di montepremi totale (336 entries), dove al termine di oltre 7 ore di gioco si è imposto uno scatenato ‘bobofolle’ per quasi 15.000 euro di bottino tra moneta e taglie.

L’ultimo ad arrendersi è stato il comunque positivo ‘Artick82’, runner up per 6.634 euro di premio complessivo. Poco prima era finito fuori dai giochi il player ‘MoChuisle7’, terzo classificato per 4.998 euro.

Risultati Pokerstars 3 Febbraio: Need for Speed Turbo a Giuseppe ‘peppruocc’ Ruocco

Sono andati invece al sempre ottimo Giuseppe ‘peppruocc’ Ruocco i 2.855 euro proposti dal solito Need for Speed Turbo che, nell’occasione, vedeva 157 player ai nastri di partenza. Il grinder campano, di Napoli, ha avuto la meglio, nelle fasi decisive del torneo, su ‘Vulcaninho’, secondo per 2.152 euro, e ‘MastroAA94’, terzo per 1.622.

MicroMillions: successi nella notte anche per ‘manuda64’ e ‘xmas64’

Ed è stato un giovedì da “incorniciare” pure per ‘manuda64’ e ‘xmas64’, entrambi protagonisti negli eventi delle MicroMillions.

Il primo si è infatti portato a casa i circa 4.600 euro messi in palio nel Colossal Stack 8-Max da 20 euro di buy in (1.784 iscritti), dove ha preceduto, nell’ordine, ’89vasquez89′ (€3.278) e ‘spaider_1967’ (€2.336).

L’altro si è aggiudicato più di 3.500 euro, tra primo premio e knock out, nel The Big Progressive KO 8-Max da 10 euro di buy in (3.687 entries). Da segnalare in questo torneo il terzo posto, dietro ‘belotti1981’ (€2.080), del redivivo Arturo ‘k1ingartur’ Pierantoni (€1.194).

