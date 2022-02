Tornei PokerStars: Mario ‘hhrrr’ Pulcini batte cassa al Bounty Builder, ‘kermitkk’ si prende il NoS

Risultati Pokerstars 4 Febbraio. E’ iniziato alla grande il fine settimana di Mario ‘hhrrr’ Pulcini, assoluto protagonista nel Bounty Builder. Bene anche ‘kermitkk’ e ‘T-palleggio’ che sono andati rispettivamente a segno nel NoS e nel Need for Speed.

Risultati Pokerstars 4 Febbraio: Mario Pulcini on fire, suo il Bounty Builder

Ma partiamo, almeno per questa volta, dal Bounty Builder 8-Max (506 entries per 22.770 euro di montepremi totale) e dal ritorno al successo del buon Mario ‘hhrrr’ Pulcini. Il regular abruzzese, della provincia di Teramo, ha battuto nuovamente cassa, per 3.417 euro di bottino complessivo tra moneta e taglie, al termine di quasi 7 ore di gioco.

L’ultimo ad arrendersi è stato ‘MATTIAMAS93’, runner up per 2.383 euro, mentre ha alzato bandiera bianca una volta salito sul podio il player ‘DA_NAPOLI96’, terzo per 1.249 euro.

Risultati Pokerstars 4 Febbraio: NoS a ‘kermitkk’, il Need lo vince ‘T-palleggio’

E quella di ieri è stata anche la serata di ‘kermitkk’ e ‘T-palleggio‘, rispettivamente vincitori del Night on Stars, da oltre 30.000 euro di prize pool (334 iscritti), e del Need for Speed Progressive KO 8-Max Turbo, da poco più di 10.000 euro in montepremi (117 ingressi).

Il primo si è messo in tasca quasi 5.300 euro dopo aver superato, al Final Table, i rivali ‘spataro99’ (€3.920), Andrea ‘makemef0ld’ Emanuele (€2.901), ‘frenk0008’ (€2.147), ‘KiroiSenko’ (€1.589), ‘BLACKANGUSMB’ (€1.176), ‘Pepitostars’ (€871), ‘oisselino’ (€644) e ‘burgerwave’ (€477).

L’altro si è portato a casa 2.305 euro, tra knock out e premio, grazie allo sprint decisivo piazzato ai danno di ‘fefe1405’, secondo per 1.565 euro, e ‘Ris0_e_P1s3lli’, terzo per 1.119 euro.

MicroMillions: successi anche per ‘Poldo181109’ e ‘fedking92’

Chiudiamo con i 2 eventi più “importanti” delle MicroMillions dove invece sono arrivati i colpi di ‘Poldo181109’ (€4.047) nel Colossal Stack 8-Max da 27.936 euro di montepremi (1.552 entries), sul podio pure Stefano ‘Tortellinho9’ Stracquadaino (€2.883) e ‘Beppe Pinna’ (€2.055), e di ‘fedking92’ (€3.321) nel The Big Progressive KO 8-Max da 31.644 euro di prize pool (3.516 entries).

Ti piacciono le scommesse sportive? Segui BETITALIAWEB, uno dei migliori e più completi siti di betting su tutti gli sport, aggiornato quotidianamente con i migliori consigli, quote, statistiche, report e ultime notizie.