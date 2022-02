Tornei PokerStars: NoS e Need a ‘panfro0’ e ‘miribale’, deal a 3 nel Colossal delle MicroMillions

Risultati Pokerstars 9 Febbraio. Sono andati a ‘panfro0’ e ‘miribale’ il Night on Stars, dova ha chiuso quinto Nicolò ‘WhyAlw4ysM3_’ Serlenga, ed il Need for Speed KO Turbo del Mercoledì sera.

Risultati Pokerstars 9 Febbraio: il Night on Stars lo vince ‘panfro0’, quinto Nicolò Serlenga

Inziamo il nostro report sui tornei online, della poker room con la picca rossa, dal NoS che nell’occasione metteva in palio un garantito da 35.000 euro (385 entries). Qui, al termine di oltre 6 ore di gioco, l’ha spuntata ‘panfro0’ per 6.044 euro di bottino.

L’ultimo ad arrendersi è stato ‘aletph’, runner up per 4.483 euro, mentre ha alzato bandiera bianca quando si era 3 left, per 3.325 euro, il player ‘Tocai_lufundu’. Da segnalare il quinto posto, per 1.830 euro di premio, del grinder spezzino Nicolò ‘WhyAlw4ysM3_’ Serlenga.

Risultati Pokerstars 9 Febbraio: ‘miribale’ shippa il Need Progressive KO

E’ andato invece a ‘miribale’ il Need for Speed Progressive KO 8-Max Turbo da quasi 11.000 euro di montepremi totale (121 iscritti). Il vincitore si è messo in tasca ben 2.787 euro, tra moneta e taglie, dopo aver battuto in heads up il comunque positivo ‘AllaCass4’, secondo classificato per 1.265 euro. Sul podio è salito pure ‘SZ231199’ (€927).

MicroMillions: deal tra ‘foky07’, ‘kumas55’ e ‘nadal748’ nel Colossal

E chiudiamo, come sempre succede in queste ultime settimane, con gli eventi più “hot” delle MicroMillions: il Colossal Stack 8-Max da 27.378 euro (1.521 ingressi) ed il The Big Progressive KO 8-Max da 30.000 euro (3.241).

Nel primo dei 2 tornei è arrivato il deal tra ‘foky07’, ‘kumas55’ e ‘nadal748’, rispettivamente per 3.242, 3.159 e 2.403 euro. I 3 hanno deciso di non farsi particolarmente male dopo l’uscita di scena di ‘ziplion’ (€1.436).

Nell’altro ha prevalso ‘mariocrys’ che, dopo aver superato allo sprint i rivali ‘IlSanto_R’ (€1.971) e ‘pinninni184’ (€1.383), si è portato casa più di 3.100 euro tra knock out e premio.

