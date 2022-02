Tornei PokerStars: ‘lezgodancing97’ trionfa nel Super NoS, il Need lo vince Antonio Fragale su Luca Daelli

Risultati Pokerstars 10 Febbraio. E’ stata la notte di ‘lezgodancing97′, assoluto protagonista nel Super Night on Stars KO. E’ andato alla grande anche Antonio ‘frakkalagan’ Fragale, vincitore del Need dove ha chiuso secondo Luca ‘KILLUCK’ Daelli.

Risultati Pokerstars 10 Febbraio: ‘lezgodancing97’ mette tutti KO nel Super NoS

Ma iniziamo il nostro report giornaliero sui tornei online, ovviamente, dall’atteso Super Night on Stars Progressive KO 8-Max da 250 euro di buy in che nell’occasione metteva in palio un montepremi totale da oltre 74.000 euro grazie alle 329 iscrizioni.

La parte più cospicua del bottino, ben 14.535 euro tra moneta e taglie, l’ha incassata uno scatenato ‘lezgodancing97’ al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa, tra gli altri, il runner up ‘M.Manco’ (€6.036), ‘Flattaments’ (€5.251), ‘capa1991’ (4.544) ed il buon Luigi ‘Il-Giuglia’ D’Alterio che si è piazzato quinto per 3.243 euro di premio.

Risultati Pokerstars 10 Febbraio: Need ad Antonio Fragale, secondo Luca Daelli

Sono andati invece ad Antonio ‘frakkalagan’ Fragale, che ha superato nello scontro decisivo il comunque ottimo Luca ‘KILLUCK’ Daelli (€2.111), i 2.800 euro proposti dal solito Need for Speed Turbo da 100 euro di buy in (154 entries). Sul podio è salito pure Donato ‘whitediabolic’ De Bonis (€1.591) mentre si è fermato sul più bello il player ‘Pigro74’ (€1.199).

MicroMillions: ‘NHMJRM93’ a segno nel The Big, deal nel Colossal

Ed in nottata si è registrato anche il successo di ‘NHMJRM93’ nel The Big Progressive KO 8-Max, da 30.000 euro garantiti (3.299 iscritti), delle MicroMillions. Per lui è arrivato un bottino complessivo da più di 2.700 euro, tra knock out e primo premio, dopo lo sprint decisivo piazzato ai danni dei rivali ‘IlReDiVinovo’ (€2.256) e ‘job915’ (€1.375).

Deal nell’altro evento “clou” delle MicroMillions, il Colossal Stack 8-Max da 28.368 euro di prize pool (1.576 ingressi). I player ‘Zi_zi_NoOo’ (€3.768) e ‘lovethisgame87’ (€3.268) hanno infatto deciso di non farsi particolarmente male, dividendosi 3.268 euro a testa con un plus da 500 euro per il vincitore, dopo l’uscita di scena del terzo incomodo ‘Duorgroud’, andato comunque ITM per 2.087 euro.

Ti piacciono le scommesse sportive? Segui BETITALIAWEB, uno dei migliori e più completi siti di betting su tutti gli sport, aggiornato quotidianamente con i migliori consigli, quote, statistiche, report e ultime notizie.