Poker online MTT: ‘888B0T888’ vince l’Opening delle IPO Series, Master PKO ad Antonello ‘teamzeus94’ Ferraiuolo

Risultati MTT 13 Febbraio. Secondo e ultimo report, sui tornei online della domenica, con gli esiti dell’Opening IPO Series e del Master PKO. Intanto in 179 e 72 passano rispettivamente al Day2 dell’Explosive e del Sunday KING.

Risultati MTT 13 Febbraio: shot per ‘888B0T888’, suo l’Opening delle IPO Series

Ma iniziamo il nostro report dall’Opening (Evento #02) delle IPO Series di 888poker, 30.700 euro di montepremi totale (307 entries con 109 euro di buy in), che ha registrato l’exploit di un super ‘888B0T888’. Per il vincitore è arrivato un bottino da 6.223 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa, tra gli altri, il runner up ‘Tozyzy.28’ (€4.489) ed il terzo classificato ‘GP2020’ (€3.270).

Risultati MTT 13 Febbraio: The Master PKO ad Antonello ‘teamzeus94’ Ferraiuolo

E’ andata invece ad un sempre ottimo Antonello ‘teamzeus94’ Ferraiuolo la vittoria nel The Master PKO, da 100 euro di buy in e da 10.000 euro di prize pool garantito, di PartyPoker. Il regular di Sorrento si è sbarazzato nel finale dei rivali ‘mammAmammA88’ (€1.178) e ‘Antistaminico’ (€1.145) e si è portato a casa, tra bounty e moneta, più di 2.500 euro.

Gli altri domenicali: ‘BLF0RZ41NT3R’ punta l’Explosive, ‘_Millionar_’ on fire nel Sunday KING

Chiudiamo con i Day1 dell’Explosive Sunday e del Sunday KING Progressive KO.

Nell’evento del network iPoker, che mette in palio un garantito da 50.000 euro (543 gli iscritti ma la registrazione tardiva chiude con la partenza del Day2), si è preso la vetta monetanea, con 179 left, lo scatenato ‘BLF0RZ41NT3R’ che ha chiuso con uno stack da 307.137 gettoni virtuali. Lo inseguono a distanza ‘dadameridona’ con 174.627 e ‘Branzo22’ con 169.781.

Sul torneone del circuito People’s Poker (372 entries con 35.000 euro di prize pool) è invece ‘_Millionar_’ a dettare per adesso legge con 541.995 gettoni. Seguono, nell’ordine, ‘hamsik1985’ con 397.708 e ‘AlfredZz’, terzo con 364.312. In tutto sono 72 i player che ritroveremo stasera nel Final Day.

Ti piacciono le scommesse sportive? Segui BETITALIAWEB, uno dei migliori e più completi siti di betting su tutti gli sport, aggiornato quotidianamente con i migliori consigli, quote, statistiche, report e ultime notizie.