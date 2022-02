Poker online MTT: ‘peckthegrind’ shippa il NoS, ‘shardanaaa96’ si prende il Need. Colpo Grosso a ‘cocchiolo’

Risultati MTT 16 Febbraio. Mercoledì sera da incorniciare per ‘peckthegrind’, assoluto protagonista nel Night on Stars dove si è piazzato terzo Ale Meloni. Sono andati alla grande anche ‘shardanaaa96’ nel Need PKO e ‘cocchiolo’ nel Colpo Grosso.

Risultati MTT 16 Febbraio: super ‘peckthegrind’ nel Night on Stars, terzo ‘Ale.KJ24’

Iniziamo il nostro report, sui tornei online di ieri sera, dal Night on Stars, da 100 euro di buy in e da ben 37.890 euro di montepremi totale (421 entries), che ha registrato l’exploit di ‘peckthegrind’.

Per il player di PokerStars è arrivato un bottino da 6.450 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa anche ‘iptmalta2013’ (€4.735), Alessandro ‘Ale.KJ24’ Meloni (€3.476), che abbiamo sentito qualche giorno fa, ‘T-palleggio’ (€2.552), Riccardo ‘Overbet91’ Bonelli (€1.874), ‘Elreal89’ (€1.375), ‘FruttoIo’ (€1.010), ‘DevilMezavil’ (€741) e ‘BLACKANGUSMB’ (€544).

Risultati MTT 16 Febbraio: shot anche per ‘shardanaaa96’, suo il Need PKO

Si è imposto invece ‘shardanaaa96’, primo per 2.632 euro tra moneta e taglie, nell’altro torneo “clou” della poker room con la picca rossa, il Need for Speed Progressive KO 8-Max Turbo (116 iscritti per 10.400 euro di prize pool).

Sconfitto nello scontro decisivo ‘This is soo2019’, runner up per 1.396 euro, mentre si è arreso poco prima il regular di Pinerolo, provincia di Torino, Gabriele ‘KingMAvE911’ Re (€722).

Gli altri tornei: deal nel Colpo Grosso vinto da ‘cocchiolo’

E chiudiamo con l’evento Colpo Grosso (109 euro di buy in), targato 888poker, che in questo caso è finito nella mani di ‘cocchiolo’, primo per 2.250 euro, dopo l’heads up vinto ai danni del compagno di deal ‘Frapappina’, che si è comunque messo in tasca quasi 2.000 euro.

Sul podio, ma senza accordo, è salito pure ‘Visvitos’, terzo per 1.151 euro.

