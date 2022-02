Risultati MTT online: NoS a ‘FruttoIo’, Matteo Calzoni secondo nel Need vinto da ‘marcobollo’

Risultati MTT online 18 Febbraio. E’ stato un super venerdì per ‘FruttoIo’, assoluto protagonista nel NoS PKO. Non male anche ‘marcobollo’, primo nel Need PKO dove ha chiuso secondo il buon Matteo ‘TESTADIDONNA’ Calzoni. Deal a 3 nel colpo grosso.

Risultati MTT online 18 Febbraio: il Night on Stars del venerdì va a ‘FruttoIo’

Iniziamo il nostro report, sui tornei online, dal Night on Stars Progressive KO 8-Max (345 entries per oltre 31.000 euro di montepremi totale), targato PokerStars, che ha registrato l’exploit di ‘FruttoIo’ per 5.634 euro di bottino tra moneta e taglie.

L’ultimo ad arrendersi è stato ‘bluffman741’, secondo per 2.718 euro, mentre ha alzato bandiera bianca quando si era 3 left il comunque positivo ‘Langlang85’, andato in the money per 1.820 euro.

Risultati MTT online 18 Febbraio: ‘marcobollo’ vince il Need PKO, runner up Matteo Calzoni

E passiamo al Need for Speed Progressive KO 8-Max Turbo (104 iscritti), sempre della poker room con la picca rossa, che è stato invece contrassegnato dall’acuto di ‘marcobollo’ che si è assicurato un premio complessivo da 2.174 euro al termine dell’heads up giocato contro il regular romano Matteo ‘TESTADIDONNA’ Calzoni, secondo classificato per 1.188 euro.

Sul podio è salito pure il sempre piazzato ‘This is soo2019’, terzo per 1.096 euro. Si è fermato purtroppo sul più bello Ettore ‘pro-fumato87’ Esposito, quarto per 763 euro.

Gli altri tornei: nel Colpo Grosso trionfa ‘Tozyzy.28’ su ‘Elfideo3’ e ‘m4g1c99’

Chiudiamo con il Colpo Grosso (78 entries con 109 euro di buy in), di 888poker, che ha visto trionfare ‘Tozyzy.28’, per quasi 2.000 di premio, sui compagni di deal ‘Elfideo3’ (€1.664) e ‘m4g1c99’ (€1.466). Niente podio, e accordo, invece per ‘Th3Rul3Mak3r’ (€815) e il solito ‘tostovip’ (€607) che si sono rispettivamente piazzati al quarto ed al quinto posto.

Ti piacciono le scommesse sportive? Segui BETITALIAWEB, uno dei migliori e più completi siti di betting su tutti gli sport, aggiornato quotidianamente con i migliori consigli, quote, statistiche, report e ultime notizie.