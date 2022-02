Carnival Series: ‘PASTALPESTOO’ comanda nel Parade, Raffaele Sorrentino punta l’High Roller. A segno la bella e brava Giada Fang

Domenica da urlo per gli amanti dei tornei online, sono partite infatti le Carnival Series. Subito on fire Raffaele Sorrentino che ha chiuso secondo, dietro ‘MrMarlboro94’, nel Day1 dell’High Roller. C’è invece ‘PASTALPESTOO’ in testa al Parade da quasi €138.000. Intanto Giada Fang è già andata a segno. Ecco il report…

Carnival Series 20 Febbraio: super ‘PASTALPESTOO’ nel Parade, ‘raffibiza’ vola nell’High Roller

Ma iniziamo il nostro report, sulle Carnival Series di PokerStars, dai Day1 dei 2 eventi ‘clou’: il Carnival Parade 8-Max Progressive KO da 100 euro di buy in e da quasi 138.000 euro di montepremi totale (1.531 entries) ed il Carnival High Roller Progressive KO 6-Max da 250 euro di buy in (355 iscritti per 79.875 euro di prize pool).

Nel primo, e più corposo torneo, sono rimasti in corsa in 65 con in testa, almeno per adesso, lo scatenato ‘PASTALPESTOO’ che ha accumulato uno stack da 1.654.921 gettoni virtuali e già più di 320 euro in taglie. Lo tallona ‘M.Thatch3r’, secondo con 1.529.476, mentre un po’ più staccato troviamo ‘KillFishes’, terzo con 1.446.662.

L’High Roller ha invece registrato il passaggio al Day2 di 66 player unici con il vincitore del Championship Main Event di Monte-Carlo del 2017, Raffaele ‘raffibiza’ Sorrentino, che ha chiuso secondo nel count, con 754.619 chips, dietro soltanto a ‘MrMarlboro94’, primo con 915.172. Podio momentaneo anche per ‘sapy000’, terzo con 726.948.

Carnival Series 20 Febbraio: Giada ‘CatSniper84’ Fang vince il Lightning Bolt PKO

E passiamo agli eventi già conclusi ed all’ottimo colpo piazzato da Giada Fang nel Lightning Bolt Progressive KO 7-Max Turbo da 50 euro di buy in (879 ingressi per 39.555 euro). La bravissima ‘CatSniper84’ si è liberata nel finale di Alessandro ‘ale779’ Giordano (€2.925) e ‘Montal92’ (€3.038) e si è portata a casa un bottino da 5.817 euro tra moneta e knock out.

Shot anche per ‘AKILLERJJ’ che si è assicurato 4.435 euro di vincita complessiva nel The Rollercoaster 6-Max Progressive KO Turbo, da 100 euro di buy in (335 ingressi per 30.150 euro), dove sono saliti sul podio il runner up ‘Ribo95’ (€3.654) e il terzo classificato ‘MrFlanagnan’ (€1.971).

Gli altri tornei…

Chiudiamo con il segnalare il trionfo di ‘ViSnAppo85’, per circa 6.500 euro di premio complessivo, nel The Hitman Progressive KO 7-Max da 20 euro di buy in (2.898 entries per 52.164 euro) e il deal a tre, siglato tra ‘zaborobot81’ (€6.224), ‘Rasta_LyonN’ (€5.230) e ‘Baraccotta’ (€5.423), nell’affollato The Circus 8-Max da 10 euro di buy in (6.252 entries per 56.268 euro).

