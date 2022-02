Carnival Series: Parade a ‘papagiova57′, Samuele Pistis chiude secondo nello Shark vinto da ’17SP17’

Archiviata un’altra giornata di Carnival Series. Stavolta il torneo più “hot”, il Carnival Parade, è andato a ‘papagiova57’. Buon colpo anche per ’17SP17′ che si è lo Shark Buffet PKO, dove ha chiuso secondo Samuele ‘sberlocchio’ Pistis.

Carnival Series 22 Febbraio: Parade a ‘papagiova57’, Samuele Pistis ad un passo dallo Shark

Iniziamo il nostro report sulla Carnival Series di PokerStars dai 2 eventi più corposi: il Carnival Parade 8-Max da 63.450 euro di montepremi totale (705 entries con 100 euro di buy in) ed lo Shark Buffet Progressive KO 8-Max da oltre 50.000 euro di prize pool (1.116 entries con 50 euro di buy in).

Nel primo l’ha spuntata, dopo più di 7 ore di gioco, lo scatenato ‘papagiova57’ che si è cosi messo in tasca i 10.411 euro del bottino. L’ultimo ad arrendersi è stato il comunque positivo ‘bobooo_92’, runner up per 7.462 euro, mentre si è ritrovato out una volta salito sul podio ‘vice_arlines’, terzo classificato per 5.349 euro di premio.

Ci ha messo invece circa 8 ore e 20 minuti il player ’17SP17′ a chiudere la contesa nel secondo evento, il numero 20 delle Series. Per lui è arrivata una vincita complessiva da 7.144 euro, tra prima mometa e taglie, dopo l’heads up giocato contro il buon Samuele ‘sberlocchio’ Pistis (€3.587). Terzo posto per ‘OCCHIUFORT’ (€2.389).

Carnival Series 22 Febbraio: ‘elflaco436’ on fire nel The Hitman

E ieri sera si è messo in mostra pure ‘elflaco436’, protagonista nell’affollato The Hitman Progressive KO 7-Max da 41.886 euro (2.327 ingressi con 20 euro di by in). Il giocatore della poker room con la picca rossa si è portato a casa 3.774 euro, tra premio e knock out, dopo aver superato nello sprint decisivo i compagni di deal ‘TotoRiina2115’ (€2.711) ed ‘enzotribulla’ (€2.560).

Gli altri tornei…

Chiudiamo con il segnalare i successi di ‘basilio910’, per 4.191 euro, nel Lightning Bolt 6-Max Progressive KO Turbo (663 entries per quasi 30.000 euro) e di ‘AmoAmo85’, per 4.340 euro, nel The Rollercoaster 6-Max Progressive KO Turbo (277 iscritti per 24.930 euro) dove si è piazzato terzo il regular Gabriele ‘KingMAvE911’ Re (€1.762).

