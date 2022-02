Carnival Series: ‘BaDrUnNer96’ shippa il Parade PKO, vincono anche ‘pirkio1994’ e Luigi D’Alterio

In archivio la quarta giornata di Carnival Series. Ottimo ‘BaDrUnNer96’ che si è preso il Parade PKO. Sono andati a segno anche ‘pirkio1994’, ‘belenbella1976’, ‘aussieDURRRR’ e Luigi ‘Il-Giuglia’ D’Alterio. Ecco il report…

Carnival Series 23 Febbraio: ‘BaDrUnNer96’ batte tutti, suo il Parade PKO

Partiamo dal successo più proficuo, quello conquistato da ‘BaDrUnNer96’ nel Carnival Parade 6-Max Progressive KO da 100 euro di buy in e da ben 62.010 euro di montepremi totale (689 entries).

Il regular di PokerStars si è sbarazzato al final table dei rivali ‘Gasparotto10’ (€6.040), Giancarlo ‘frezzag’ Frezza (€2.704), ‘Carmis11’ (€1.867), ‘ErMicio2021’ (€2.161) e Michele ‘smaikol93’ Guerrini (€1.331), e si è portato a casa più di 9.500 euro tra moneta e taglie.

Carnival Series 23 Febbraio: shot per ‘pirkio1994’, ‘belenbella1976’ batte cassa nell’Hitman

Ha incassato invece un premio complessivo da quasi 6.000 euro il buon ‘pirkio1994’ che, nello Shark Buffet Progressive KO 8-Max (50 euro di buy in e 46.710 euro in prize pool), ha superato nello sprint decisivo il runner up ‘guendel86’ (€5.954) e il terzo classificato Matteo ‘sgrillex’ Sarais (€4.747).

Cassa, per 3.693 euro totali, anche per ‘belenbella1976’ che, dopo aver sconfitto in heads up il comunque positivo ‘Gibozza’ (€3.267), ha messo le mani nel The Hitman PKO 7-Max da 39.186 euro di montepremi (2.177 ingressi con 20 euro di buy in).

Gli altri tornei…

E chiudiamo con il segnalare i trionfi di ‘aussieDURRRR’ e del grinder Luigi ‘Il-Giuglia’ D’Alterio arrivati rispettivamente nel Lightning Bolt Progressive KO 7-Max Turbo da 26.910 euro (598 entries con 50 euro di buy in) e nel The Rollercoaster 6-Max Progressive KO Turbo da 23.310 euro (259 entries con 100 euro di buy in).

Il primo ha avuto la meglio su ‘holyjtiburon’ (€2.451) e ‘zioermejo’ (€1.528) e ha incassato 4.288 euro tra knock out e primo premio. Il talentuoso player campano ha invece preceduto i colleghi ‘IMuCkTheNut’ (€2.620) e Simone ‘spera91’ Speranza (€1.598) e si è aggiudicato circa 4.740 euro.

