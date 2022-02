Poker online MTT: notte da leoni per Mario ‘suond89’ Frittelli, brilla anche Riccardo ‘CrazyRich85’ Basso

Risultati MTT online 24 Febbraio. Quella appena passata è stata la notte di Mario ‘suond89’ Frittelli, assoluto protagonista nell’HIGH ROLLER PKO delle Carnival Series. Sono andati alla grande anche ‘eheheh88’, ‘Freddie2assi’, ‘mraxai85’, ‘IMuCkTheNut’ e Riccardo ‘CrazyRich85’ Basso, vincitore del Need.

Risultati MTT online 24 Febbraio: super Mario Frittelli nelle Carnival Series

Ma iniziamo il nostro report sui tornei online di PokerStars dall’ottimo shot piazzato da Mario ‘suond89’ Frittelli nell’evento clou delle Carnival Series di ieri sera, il CARNIVAL HIGH ROLLER Progressive KO 8-Max da 250 euro di buy in e da oltre 82.000 euro di montepremi totale (365 iscritti).

Il campano ha sbaragliato la concorrenza e si è messo in tasca, tra moneta e taglie, un super premio da 13.220 euro. L’ultimo ad arrendersi è stato ‘Yombinho’, runner up per 9.633 euro, mentre ha alzato bandiera bianca una volta salito sul podio il comunque positivo ‘JamesB10fcp’, terzo classificato per 5.294 euro.

Carnival Series: gli altri tornei…

E le Carnival Series hanno registrato pure l’exploit del player ‘eheheh88’ nello Shark Buffet Progressive KO 8-Max da 50 euro di buy in e da 46.395 euro in prize pool (1.031 entries). Per lui è arrivata una vincita complessiva da 6.080 euro al termine di un ultimo tavolo un cui erano in corsa, tra gli altri, Francesco ‘kekko9221’ Bisconti (€3.755) ed ‘EP1969’ (€2.458).

Successi anche per ‘Freddie2assi’ (€4.594) nel The Hitman Progressive KO 7-Max da 20 euro di buy in (2.101 ingressi per 37.818 euro di montepremi), ‘IMuCkTheNut’ (€4.653) nel The Rollercoaster 6-Max Progressive KO Turbo da 100 euro di buy in (260 iscritti per 23.400 euro) e per ‘mraxai85’ (€4.904), già secondo nel Rollercoaster, nel No Limit Lightning Bolt Progressive KO 7-Max Turbo da 50 euro di buy in (709 entries per 31.905 euro).

Risultati MTT online 24 Febbraio: Need for Speed a Riccardo Basso

Chiudiamo con il segnalare il trionfo di un sempre bravo Riccardo ‘CrazyRich85’ Basso nel Need for Speed Turbo da 100 euro di buy in (93 iscitti). Il regular fiorentino si è liberato allo sprint di ‘KiroiSenko’ (€1.462) e ’82dream82′ (€1.075) e si è così assicurato i quasi 2.000 euro del bottino.

