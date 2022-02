Risultati MTT online: Carnival Parade a ‘LowProfile92’, runner up Stefano Valori. ‘Gioan9’ si prende l’affollato Hitman

Risultati MTT online 25 Febbraio. Archiviata un’altra giornata di Carnival Series. Stavolta “menzione speciale” per ‘LowProfile92’ che si è imposto, ai danni di un comunque ottimo Stefano ‘St3ffolo’ Valori, nel Parade PKO.

Risultati MTT online 25 Febbraio: super ‘LowProfile92’ nelle Carnival Series, suo l’evento più “hot”

Iniziamo il nostro report giornaliero sui tornei online proprio dall’evento più importante delle Carnival Series di ieri sera, il Carnival Parade 6-Max Progressive KO da 100 euro di buy in e da oltre 50.000 euro di montepremi totale (556 iscritti), che ha registrato l’exploit di ‘LowProfile92’.

Il player di PokerStars ha superato nello scontro decisivo il regular marchigiano Stefano ‘St3ffolo’ Valori, runner up per 5.459 euro, e si è così portato a casa ben 6.837 euro di bottino tra moneta e taglie. Sul podio, per 2.862 euro di premio complessivo, è salito pure ‘simonpoker89’.

Risultati MTT online 25 Febbraio: ottimi colpi per ‘Gioan9’ e ‘LUIZAO8OTTO’

E quella di ieri è stata anche la serata di ‘Gioan9’ e ‘LUIZAO8OTTO’, entrambi andati a segno sempre nelle Carnival Series.

Il primo si è messo in tasca 4.259 euro dopo aver battuto tutti nel The Hitman Progressive KO 7-Max da 20 euro di buy in e da 36.612 euro di prize pool (2.034 entries). L’altro si è liberato nelle battute finali dei rivali ‘Langlang85’ (€2.936) e ‘thecollezion’ (€1.884) ed ha incassato 4.886 euro, incluso i knock out, nello Shark Buffet Progressive KO 8-Max da 50 euro di buy in (801 ingressi per 36.045 euro).

Carnival Series: gli altri tornei…

Chiudiamo con il segnalare il trionfo del player ‘cont.SERBELLONI’, primo per 3.192 euro, nel The Rollercoaster 6-Max Progressive KO Turbo da 100 euro di buy in (183 ingressi per 16.470) ed il successo con deal centrato da ‘bluffman741’, vincitore di 3.334 euro, nel Lightning Bolt 7-Max Turbo da 50 euro di buy in (471 ingressi per 21.195 euro).

