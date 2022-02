Poker online MTT, gli altri domenicali: Colpo Grosso per ‘Blissey94’, in 152 passano al Day2 dell’EXPLOSIVE

Poker online MTT 27 Febbraio. Secondo e ultimo report sui tornei domenicali con gli altri Day1 (EXPLOSIVE Sunday, The Titan e Sunday Light) ed il risultato finale del Colpo Grosso.

Poker online MTT 27 Febbraio: Colpo Grosso Sunday a ‘Blissey94’

Ma partiamo dall’unico torneo che ha già registrato un vincitore, il Colpo Grosso Sunday, da 109 euro di buy in e da 25.000 euro in montepremi garantito (162 iscritti con 58 rebuy), di 888poker. Dopo oltre 7 ore di gioco l’ha infatti spuntata un super ‘Blissey94’, andato a segno per 5.596 euro di bottino, su ‘Dormopoco1’, runner up per 4.000 euro, e ‘totyno93’, terzo classificato per 2.849 euro.

Poker online MTT 27 Febbraio: in 152 al Day2 dell’EXPLOSIVE, in testa c’è il player ‘1927296331417855’

Sono invece ancora 152 i player in corsa nell’EXPLOSIVE Sunday, da 100 euro di buy in e da ben 50.000 euro in prize pool (438 gli ingressi al momento con la registrazione tardiva che resterà aperta fino allo start del Day2), del network iPoker.

In testa al gruppone dei superstiti c’è il player ‘1927296331417855’ che ha accumulato uno stack da 191.795 chips. Lo inseguono ‘siosea’ con 185.590 e ‘PandaOnMushrooms’ con 188.028.

Gli altri domenicali…

Restano aperti anche il The Titan, da 125 euro di buy in (136 entries con 25.000 euro di montepremi), di PartyPoker ed il Sunday Light, da 50 euro di buy in (327 entries con 15.000 euro di garantito), del circuito People’s Poker.

Nel primo sono rimasti dentro in 52 con in vetta al count, almeno per adesso, il buon ‘Th3Pun1sh3r’ in virtù di uno stack da oltre 1.000.000 di gettoni virtuali. Nell’altro, che vede ancora in corsa 104 player unici, comanda ‘vincente731’, primo con 257.747, su ‘personal80’ (248.916) e Donato ‘wawa86’ De Bonis (248.441).

