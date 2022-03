Risultati PokerStars: shot domenicali per ‘pandemonio97’ e ‘cirinho15’, bene Antonello ‘teamzeus94’ Ferraiuolo

Risultati PokerStars 28 Febbraio. Sono rispettivamente andati a ‘pandemonio97’ e ‘cirinho15’ i 2 torneoni delle Carnival Series inziati domenica sera. Bene Antonello ‘teamzeus94’ Ferraiuolo che si è piazzato terzo nell’HIGH ROLLER.

Risultati PokerStars 28 Febbraio: ‘pandemonio97’ e ‘cirinho15’ on fire nel Parade e nell’HIGH ROLLER

Iniziamo il nostro report sui tornei online di PokerStars proprio dai 2 eventi domenicali: il Carnival Parade 8-Max Progressive KO, da 100 euro di buy in e da oltre 125.000 euro di montepremi totale (1.392 entries), ed il CARNIVAL HIGH ROLLER Progressive KO 6-Max, da 250 euro di buy in e da 75.000 euro in prize pool garantito (327 entries).

Nel primo, alla fine, l’ha spuntata un super ‘pandemonio97’ che si è così assicurato, tra moneta e taglie, un bottino da ben 17.173 euro. L’ultimo ad alzare bandiera bianca è stato il comunque ottimo ‘Shadowkizz’, runner up per 8.515 euro complessivi, mentre si è arreso subito dopo aver conquistato il podio ‘M.Manco’, terzo classificato per 5.400 euro.

L’HIGH ROLLER è invece andato a ‘cirinho15’, per un incasso totale da quasi 12.000 euro, che ha superato in heads up il compagno di deal ‘zarate1984’, secondo per 8.851 euro. Sul podio, ma senza accordo, è salito pure il regular di Sorrento Antonello ‘teamzeus94’ Ferraiuolo (€5.092). Final table anche per ‘SpeedOne1’ (€3.551), ‘laBoccadelVizio’ (€2.534) e ‘davide9891’ (€2.061).

Risultati PokerStars 28 Febbraio: notte da leoni per ‘lahami934’ e ‘PokerManzo92’

E passiamo agli eventi del lunedì e allo splendido successo centrato da ‘lahami934’ nel Carnival Parade 8-Max Progressive KO da 100 euro di buy in (902 entries per 81.180 euro). Il vincitore si è sbarazzato allo sprint dei rivali ‘dioxvi’, runner up per 7.201 euro, e ‘BaDrUnNer96’, terzo per 4.356 euro, e si è messo in tasca più di 11.500 euro.

Exploit in serata anche per ‘PokerManzo92’, assoluto protagonista nello Shark Buffet Progressive KO 8-Max da 50 euro di buy in (1.266 entries per 56.970 euro). Per lui è arrivato uno shot da 7.711 euro, soprattutto grazie ai knock out, al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa, tra gli altri, i player ‘Domenick85’ (€4.383) e ‘Skarkyo’ (€2.439).

Carnival Series: gli altri tornei…

Chiudiamo con il Lightning Bolt 6-Max Progressive KO Turbo da 50 euro di buy in (711 entries per 31.995 euro) ed il The Rollercoaster 6-Max Progressive KO Turbo da 100 euro di buy in (295 entries per 26.550 euro), che hanno registrato gli acuti di uno scatenato ‘Poldo181109’ (€4.012), già secondo per poco più di 1.000 euro nel Need for Speed PKO 8-Max Turbo vinto da ‘ANSU-FATI96’ (€2.016), e di ‘miribale’ (€5.226), primo su ‘maco90’ (€2.512) e ‘Jison20’ (€1.956).

