Poker online MTT: ‘MeLLowYeLL0w’ mette tutti KO nel Parade, ancora a segno Luigi ‘Il-Giuglia’ D’Alterio

Poker online, ecco i risultati dei tornei di ieri sera. Il miglior colpo l’ha piazzato ‘MeLLowYeLL0w’ che si è preso il Carnival Parade. Bene anche ‘bozz81’ che ha vinto lo Shark, dove ha chiuse secondo Donato ‘whitediabolic’ De Bonis, e Luigi ‘Il-Giuglia’ D’Alterio, andato di nuovo a segno nel Need.

Poker online MTT 2 Marzo: super ‘MeLLowYeLL0w’ nel Carnival Parade

Ma iniziamo il nostro report dal torneo più proficuo delle Carnival Series di ieri sera, il Carnival Parade 6-Max Progressive KO da 100 euro di buy in e da oltre 51.000 euro di montepremi totale (576 entries), che si è chiuso con il trionfo di uno scatenato ‘MeLLowYeLL0w’.

Per il regular di PokerStars è arrivato un bottino complessivo da 7.404 euro, tra moneta e taglie, al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa anche i player ‘LEONEF71’ (€6.526), ‘Freogan’ (€2.504), ’17SP17′ (€1.678), ‘thetrueank’ (€1.771) e ‘FabDeMeis’ (€1.279).

Poker online MTT 2 Marzo: Shark a ‘bozz81’, runner up Donato ‘whitediabolic’ De Bonis

Ottimo colpo pure per ‘bozz81’ che, dopo aver superato nello scontro decisivo il buon Donato ‘whitediabolic’ De Bonis (€3.754), si è messo in tasca più di 5.700 euro grazie all’exploit nello Shark Buffet Progressive KO 8-Max da 50 euro di buy in e da 41.085 euro in prize pool (913 entries).

Carnival Series: gli altri tornei…

Successi infine per ‘Jison20’ (€4.215) nel Lightning Bolt Progressive KO 7-Max Turbo da 50 euro di buy in (562 entries per 25.290 euro), dove si sono ben comportati ‘Panoramyx420’ (€2.562) e Gianluigi ‘AA-GIANLU-AA’ Giuliani (€1.342), e per ‘TotòHyper’ (€3.594) nel The Rollercoaster 6-Max Progressive KO Turbo da 100 euro di buy in (222 entries per 20.000 euro).

Si è chiuso invece con un affollato deal a 5, tra ‘robob2908’ (€3.476), ‘VenusShark’ (€2.544), ‘pinkporcel’ (€1.517), Jackson ‘DJackMpkr’ Genovesi (€1.430) ed ‘Endriguez87’ (€1.644), il The Hitman Progressive KO 7-Max da 20 euro di buy in (1.974 entries per 35.532 euro).

Poker online MTT 2 Marzo: Luigi ‘Il-Giuglia’ D’Alterio vince, ancora una volta, il Need

Terminiamo il nostro resoconto giornaliero con il Need for Speed Turbo, stavolta giocato in modalità Progressive KO 8-Max (63 entries con 100 euro di buy), che ha registrato l’ennessimo acuto di un ottimo Luigi ‘Il-Giuglia’ D’Alterio, primo classificato per 2.624 euro.

Il regular campano ha avuto la meglio in heads up su ‘PALMER1700’ (€1.297). Sul podio è salito pure ‘oisselino’ (€627).

Ti piacciono le scommesse sportive? Segui BETITALIAWEB, uno dei migliori e più completi siti di betting su tutti gli sport, aggiornato quotidianamente con i migliori consigli, quote, statistiche, report e ultime notizie.