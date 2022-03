Poker online MTT: giovedì sera da urlo per Simone ‘simopascu96’ Pascucci e ‘mauri_mgm’, brilla anche ‘MoChuisle7’

Poker online, ecco i risultati più importanti degli MTT del giovedì sera. Il miglior colpo l’ha messo a segno Simone ‘simopascu96’ Pascucci che si è aggiudicato, dopo un deal a 3, l’atteso HIGH ROLLER delle Carnival Series.

Poker online MTT 3 Marzo: notte da leoni per Simone ‘simopascu96’ Pascucci

E iniziamo il nostro report sui tornei online proprio dallo shot di Simone ‘simopascu96’ Pascucci arrivato nell’HIGH ROLLER Progressive KO 8-Max, da 250 euro di buy in e da oltre 78.000 euro di montepremi totale (350 entries), delle Carnival Series. Il regular della poker room con la picca rossa ha avuto la meglio sui compagni di deal, Davide ‘IronDavid6’ Russo (€8.509) e ‘Pierpahh’ (€6.663), ed ha incassato 11.553 euro tra moneta e taglie.

Accordo anche nel “popolare” The Hitman Progressive KO 7-Max da 20 euro di buy in e da 37.584 euro in prize pool (2.088 entries). In questo caso il patto è stato siglato tra i player ‘chicco93140’, Stefano ‘St3ffolo’ Valori (€2.419) e ‘TomMers_1997’ (€2.400), con il primo che si è poi assicurata la vittoria e di conseguenza il premio più importante, ben 3.819 euro.

Carnival Series: gli altri tornei…

Niente deal invece negli altri 3 tornei più “hot” e soprattutto nel GODZILLA Bounty Survivor Progressive KO 7-Max Turbo, da 100 euro di buy in (272 entries per 24.480 euro), dove uno scatenato ‘mauri_mgm’ si è messo in tasca un super bottino da 10.346 euro dopo aver battuto nella fasi decisive i rivali ‘uliuzz87’ (€1.953) ed ‘Er_Febio’ (€958).

Ottimi colpi anche per ‘drake9393’ che si è portato a casa ben 6.176 euro grazie al successo centrato nello Shark Buffet Progressive KO 8-Max da 50 euro di buy in (1.037 per 46.665 euro), dove sono saliti sul podio pure ‘dexxx23’ (€4.165) e ‘cantalupense’ (€2.253), e per ‘Bulgaro98’ che si è preso quasi 5.000 euro, tra moneta e knock out, dopo aver timbrato, ai danni di ‘BloodyRiver7602’ (€2.643) e ‘inzagho’ (€1.880), nel Lightning Bolt Progressive KO 7-Max Turbo da 50 euro di buy in (655 entries con 30.000 euro garantiti).

Poker online MTT 3 Marzo: ‘MoChuisle7’ batte cassa nel Need, quarto Ale Meloni

E chiudiamo il nostro resoconto giornaliero con il solito Need for Speed Turbo, da 100 euro di buy in (93 entries per 8.370 euro), che a questo giro ha visto trionfare il regular ‘MoChuisle7’, primo per 1.988 euro, su ‘desdemonina1’ (€1.462) e ‘JamesB10fcp’ (€1.075). Quarto posto per l’altro grinder Alessandro ‘Ale.KJ24’ Meloni (€790).

Ti piacciono le scommesse sportive? Segui BETITALIAWEB, uno dei migliori e più completi siti di betting su tutti gli sport, aggiornato quotidianamente con i migliori consigli, quote, statistiche, report e ultime notizie.