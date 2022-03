Poker online MTT: ‘checkraise000’ vince il NoS del mercoledì sera, successi anche per ‘GeNNaRuleZ’ e ‘tostovip’

Poker online, ecco i risultati dei tornei più “importanti” di ieri sera. Il miglior colpo l’ha piazzato ‘checkraise000’, primo nel Night on Stars. Alla grande anche ‘GeNNaRuleZ’ e ‘tostovip’ che si sono rispettivamente presi Need e Colpo Grosso.

Poker online MTT 9 Marzo: super ‘checkraise000’ nel Night on Stars

Ma iniziamo il nostro report, come sempre, dall’evento più cospicuo, il Night on Stars da 100 euro di buy in (478 entries per oltre 43.000 euro di montepremi totale), che stavolta ha registrato l’exploit di ‘checkraise000’.

Il player della poker room con la picca rossa ha superato allo sprint i rivali ‘leprier’, runner up per 5.292 euro, e ‘benztm89’, terzo classificato per 3.853 euro, e si è messo in tasca i 7.269 euro del bottino.

Poker online MTT 9 Marzo: il Need for Speed PKO va a ‘GeNNaRuleZ’

Si è imposto invece ‘GeNNaRuleZ’, per 2.652 euro di vincita tra moneta e knock out, nel Need for Speed Progressive KO 8-Max Turbo da 100 euro di buy in (130 entries per 11.700 euro di prize pool). Ha provato a fermarlo fino alla fine il buon ‘Razzolo90’, che si è comunque assicurato un premio complessivo da 1.572 euro. Sul podio è salito pure ‘masirinotti’, terzo per 840 euro.

Gli altri tornei: Colpo Grosso con deal per ‘tostovip’

E chiudiamo con il Colpo Grosso da 109 euro di buy in (96 entries per 9.600 euro di montepremi), targato 888poker, che è stato contrassegnato dall’acuto del solito ‘tostovip’. In questo caso il bravo regular ha avuto la meglio sui compagni di deal ‘Dottor.Smith’ (€1.951) e ‘Rainboww’ (€1.728) e si è portato a casa più di 2.000 euro.

