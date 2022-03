Poker online MTT: Super NoS PKO a ‘ciurlic’, ‘djtrack23’ vince il Need for Speed

Poker online, è andato a ‘ciurlic’ il torneo più “hot” del giovedì sera. Bel colpo anche per ‘djtrack23’, ecco il report…

Poker online MTT 10 Marzo: ‘ciurlic’ è Super, suo il NoS PKO del giovedì sera

Partiamo dal torneone, il Super Night on Stars Progressive KO 8-Max da 100 euro di buy in e da quasi 80.000 euro di montepremi totale (352 entires), che ha registrato il trionfo di ‘ciurlic’.

Il player di PokerStars ha superato in volata i compagni di deal ‘Frankye4dita’, secondo per 5.499 euro, e ‘mblanc78’, terzo per 7.441 euro, e si è così portato a casa più di 13.500 euro tra moneta e taglie. Niente accordo, e nemmeno podio, per il comunque bravo Alessandro ‘aleppp’ Giannelli che ha chiuso quarto e si è messo in tasca un premio complessivo da 5.092 euro.

‘djtrack23’ si prende il Need

E quella di ieri è stata anche la serata del player ‘djtrack23’ che si è assicurato la vittoria nel solito Need for Speed Turbo da 100 euro di buy in (146 entries per 13.140 euro di prize pool).

Per lui è arrivato un bottino da 2.738 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa pure ‘Mr_Qu4tR3F01L’ (€2.058), ‘missile91-92’ (€1.547), Daniele ‘ZyzzRaver’ Grasso (€1.163), ‘INFINITIRF’ (€874), ‘miribale’ (€657), ‘div&imp’ (€494), ‘Fedgin14’ (€371) ed ‘acquerello79’ (€279).

